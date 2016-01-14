



Иван Шилов ИА REGNUM

На неделе с 1 по 13 января украинская региональная пресса интересовалась продолжением Минского процесса. Легитимные выборы в ЛНР и ДНР состоятся в первой половине 2016 года, пишет «Zaxid.net» (Львов). Логика Минских переговоров понятна. «Сепаратисты» должны сложить оружие, а Украина — пойти на временные уступки, предоставив «мятежным районам» расширенное самоуправление. Ключевым моментом является проведение местных выборов, которые должны пройти на «неподконтрольных территориях» по украинским законам, под контролем ЦИК Украины и с участием украинских политических партий. Однако существует множество нюансов, от которых зависит конечный результат. Прежде всего, на Украине нет соответствующей юридической базы для проведения подобных выборов. Похоже, что этим вопросом займутся в конце января, после переговоров министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Судя по тому, как готовили местные выборы 25 октября, президенту Порошенко снова придется крутить в бараний рог и парламент, и ЦИК. Международная ситуация сложилась таким образом, что Украине придется проглотить еще одну очень большую и очень горькую пилюлю под названием «выборы ради мира». Однако другого выхода для Украины пока нет. Выбранная Западом стратегия поддержки Украины дает результаты, однако предусматривает ряд малоприятных решений, которые придется выполнять Киеву. А украинцам приходится терпеть и лелеять надежду, что рано или поздно этот абсурд кончится. Ничего не поделаешь — иногда дорога к миру вымощена не победами, а разочарованиями.

Тем временем в Луганской народной республике обещают, что все виновные в военных преступлениях, совершенных в Донбассе, понесут соответствующее наказание. Об этом, передает «ЛуганскИнформЦентр» (Луганск), заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. «Военные преступления срока давности не имеют, и каждое преступление, даже хорошо скрытое военное преступление, будет раскрыто, и все понесут достойное наказание, все, я это гарантирую», — подчеркнул министр. Он отметил, что следователями Республики собраны уже тысячи свидетельств преступлений и зверств киевских карателей. В качестве примера Корнет привел обстрелы печально известным батальоном «Айдар» мирных граждан в районе поселка Металлист летом 2014 года, когда украинские силовики использовали артиллерию для обстрелов женщин и детей, пытавшихся эвакуироваться в Луганск. Ранее министр сообщил, что МВД ЛНР направило в Следственный комитет России часть материалов, касающихся преступлений украинских силовиков в Донбассе.

Одним из знаковых событий конца 2015 года стал взаимный разрыв Украиной и Россией договора о Зоне свободной торговли СНГ, напоминает «Таймер» (Одесса). В 2014—2015 годах украинская торговля в рамках СНГ и, в частности, с Российской Федерацией понесла существенные потери. Товарооборот с РФ в 2014 году упал на 42%, со странами СНГ — на 35%, за 10 месяцев 2015 года товарооборот с РФ упал еще на 50%, а со странами СНГ — на 40−45%. Что касается России, то стоит констатировать, что если в 2011 году накануне подписания ЗСТ СНГ украино-российский товарооборот превысил $50 млрд, то по итогам 2015 года он составит $12-$13 млрд. Исходя из этого, публичный разрыв и введение новых взаимных эмбарго и санкций уже не имеет особого значения. Очередное политическое решение для государственного уровня является скорее символическим. Высокая политика просто переложит издержки на плечи как представителей бизнеса, все еще продолжающего взаимную торговлю, так и на плечи потребителей. Но стоит заметить, что последствия этого развала могут иметь некоторые последствия для Донбасса. Если раньше регистрацию многих предприятий в ДНР и ЛНР сдерживала необходимость платить украинские налоги, дабы получать разрешение на беспошлинную торговлю со странами СНГ, то отныне для торговли с Россией, которая будет вестись на общих основаниях, подобных справок не потребуется. Возможно, это приведет к росту перерегистрации на республиканской территории, а Украина лишится еще части налогоплательщиков. Впрочем, такая возможность является пока что чисто гипотетической.

На Винничине Россия уступила экспортное первенство Белоруссии, сообщает «Реал» (Винница). По данным начальника управления международного сотрудничества облгосадминистрации Владимира Мережко, экспорт области за год упал на 5,6%, тогда как по Украине в целом — на 31,8%. За 10 месяцев 2015-го доля России в экспорте области сократилась с 20,8% до 8,5%. Остальные страны в рейтинге экспорта: Беларусь (9,6% общего объема экспорта), Польша (8%), Китай (6,2%), Турция (5,4%), Индия (5,2%), Египет (4,9%), Испания (4,7%), Германия (3,9%), Румыния (3,1%), Молдова (3%). Рейтинг импорта Винничины: Китай (12,2%), Германия (11,6%), Польша (11,3%), РФ (11%), Беларусь (9,3%), Италия (6%), Румыния (3,8%), США (3,4%), Турция (3,3%), Чехию (3,2%). Через пару месяцев узнаем, заключает издание, насколько сильно сработает российско-украинская экономическая война, вышедшая с Нового года на новый уровень.

На Буковине после моратория на вывоз древесины в 9 раз вырос экспорт дров, информируют «BukNews» (Черновцы). Об этом на сессии областного совета заявил руководитель Черновицкой таможни Николай Салагор. «Верховной радой Украины был принят закон об ограничении вывоза древесины, который вступил в действие 1 ноября 2015, то есть два месяца назад. Если сделать анализ, то в Черновицкой области экспорт дров вырос за два месяца в 9 раз. То есть под видом дров вывозят древесину длиной 6 метров, что запрещено», — рассказал главный таможенник области. Ситуацию с увеличением вывоза дров прокомментировал председатель Черновицкой облгосадминистрации Александр Фищук. По его словам, на совещании с участием таможенников и лесоводов было решено, что заключение о характере древесины, которую планируют к вывозу, будут выдавать специалисты. Однако, сказал губернатор, хотя после совещания и достижения этой договоренности прошло уже некоторое время, лесоводы не спешат предоставлять такие заключения.

Шахтеры Галичины на распутье, констатирует «Збруч» (Галичина). Проблемы с выплатой зарплат вновь обострились на Львовщине с начала нового года, когда горняки «Степной» отказались идти в забой. Руководство предприятия встречалось с горняками, обещание 5 января отправить средства на счета немного успокоила работников рудников. Однако в последующие дни к забастовке присоединились еще на двух шахтах. Правда, под Рождество часть долгов таки погасили, но профсоюзы решили устроить всем «кузькину мать» и 12 января перекрыли автодорогу по направлению к государственной границе на Раву-Русскую. Три сотни протестующих в нескольких местах непрерывно ходили по пешеходным переходам, не пропуская машины. Хватило их запала на хорошую заводскую смену, но протестующие обещали вернуться, если до 20 января средства на зарплату не поступят на счета рудников. Прошлый год с его постоянными задержками с выплатой заработанного не дает горнякам всякого повода расслабляться и верить киевским чиновникам. Ведь именно резкое изменение позиций правительства, которое сначала пообещало плавное уменьшение государственной поддержки шахт в течение нескольких следующих лет, а через несколько месяцев радикально уменьшило обещанные средства, привела к квартальным задолженностям перед шахтерами. Похоже, что для государства рудники стали «чемоданом без ручки», хотя в начале военных действий в Донбассе, когда перекрытие доступа к тамошнему угля выглядело полной катастрофой, правительство рассматривало Галицко-Волынский бассейн как привлекательный кусок угольного пирога. Когда еще такое было, чтобы эти шахты давали 20% добычи всех государственных шахт Украины?

К жизни в условиях «энергетической недостаточности» готовятся села Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области, пишет «Новий день» (Херсон). Электроэнергия к ним поступала по линии Каховская — Титан, с которой дефицитными киловаттами частично снабжался и «оккупированный» Крым. После первого подрыва ЛЭП местных жителей уже переводили на ненадежную резервную схему, которая дважды не выдерживала нагрузки. Теперь многострадальную линию электропередач подорвали с помощью крупнокалиберных минометных мин еще раз у села Богдановки Каховского района. Взамен упавшей энергетики оперативно поставили новую железобетонную опору (активисты блокады Крыма им больше не препятствовали). Однако ток по ней не идет — срок действия международного договора об этом между Украиной и Россией истек, а новый не заключили. Так что до строительства «Укрэнерго» новой подстанции, которую можно запитать от линии Каховка — Титан без подачи электроэнергии в Крым, Чаплинский и Каланчакский районы опять переведут на резервную схему энергоснабжения, нагрузка на которую в сезон холодов станет еще больше.

Общественные активисты пришли 4 января на сессию Тернопольского областного совета, чтобы выразить свой протест против строительства гидроэлектростанции в пределах Днестра, передает «Тернопільська Липа» (Тернополь). ГЭС планируют построить в пределах 200−220 км на территории реки Днестр от села Вистя Монастырского района до села Устя Борщевского района. Заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации Иван Крысак заверил, что пока обсуждается лишь идея и возможность ее реализации. «Данное строительство поможет Тернопольщине стать энергетически независимым регионом, ведь подобная ГЭС может заменить 350 га срезанной древесины», — отметил чиновник. Пикетчики в ответ заявили, что соседние с Тернопольщиной области — Львовская и Ивано-Франковская — установили мораторий на строительство ГЭС. «Левый берег Днестра — это территория заповедного парка «Днестровский каньон», а на его территории ничего строить нельзя», — рассказал эколог, председатель общественной организации «Зеленый мир» Александр Степаненко. Тернопольский областной совет предложил создать специальную комиссию по изучению вопроса о строительстве каскада гидроэлектростанции с водохранилищами на верхнем Днестре. В состав комиссии войдут представители депутатских фракций и общественные активисты.

Больше полномочий и средств, уменьшение контроля из центра страны — таковы декларативные заявления столичных чиновников, но реальность показывает, что, передавая новые полномочия, Киев средств дает меньше, соответственно, местные бюджеты теряют финансовые потоки. Об этом, рассказывают «Волинські Новини» (Луцк), шла речь во время заседания постоянной комиссии Луцкого городского совета по вопросам генерального планирования, строительства, архитектуры и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и энергосбережения. Начальник управления финансов и бюджета Лилия Елова рассказала, что бюджет города недополучит 20 млн грн. Издание также уже писало, что в 2016 году финансирование учреждений профессионально-технического образования будет происходить за счет городского бюджета. На их содержание нужно примерно 48 млн грн. Кроме образовательной сферы финансовые проблемы прогнозируются в медицинской отрасли, так как субвенций из госбюджета не хватит на всех в Луцке.

Заробитчане, которые в последние годы за рубежом зарабатывали деньги, сейчас лечатся от затяжных форм туберкулеза, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). В Ровенском областном противотуберкулезном диспансере — 20 пациентов. Пятеро привезли туберкулез из Испании и Португалии, остальные — из Москвы и Санкт-Петербурга. Врачам мужчины признались, что давно ездят на заработки, работали тяжело, питались плохо и жили в ужасных условиях. «Случаи запущенные, трудно лечить, — говорит главный врач диспансера Ростислав Рожанский. — Мужчины до последнего ходили с болезнью, пока не стало совсем плохо, тогда поехали лечиться на родину. Ведь если бы обратились за медицинской помощью за рубежом, из мест, где они жили (а это преимущественно вагончики), их могли бы всех выселить. Очевидно, что больные успели заразить и других, кто с ними работал. И сами, наверное, заразились от кого-то из работников. В прошлом году на Ровенщине было 620 случаев заболевания туберкулезом. Все из-за стресса, который испытывают украинцы в связи с экономической ситуацией и войной на востоке. Отмечу, что к нам на лечение не попадали военнослужащие, которые были призваны на службу в зоне «АТО». Однако были два добровольца из Ивано-Франковской области. Они были больны еще до того, как попали на фронт. Непонятно, как их пропустили».

«Правосеки» в очередной раз ударили по туристическому имиджу Закарпатья, возмущены «Новини Закарпаття» (Ужгород). После известной в прошлом перестрелки милиции с «Правым сектором» в Мукачево многие туристы, которые планировали приехать в Закарпатье, отказались от этого. Никто не мог дать им гарантий, что они едут в безопасный регион, где не ведутся военные действия. Со временем туристы снова вернулись на закарпатские туристические курорты, которые дешевле аналогичных в Европе. Недавние события на горнолыжном курорте «Драгобрат» в очередной раз ударили по туристическому имиджу Закарпатья. Учитывая, что горные районы области «молятся» на туристов, так как практически других доходов многие семьи не имеют, конфликт «Правого сектора» с охраной турбазы «Дом Магната» с использованием огнестрельного оружия поставил многих любителей горных лыж в тупик: ехать в относительно дешевое, но опасное Закарпатье, или на дорогие курорты Европы или недешевый Буковель. Кто виноват в криминальных событиях на «Драгобрате», в результате которых несколько человек оказались на больничных койках, а другие за решеткой, решат правоохранительные органы, но в глазах закарпатцев «Правый сектор» в очередной раз себя дискредитировал.

Галицкий политикум незаметно для себя пополнился представителями партии Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, то есть Партии исламского освобождения, информируют «Варіанти» (Львов). Неизвестно, сколько последователей этой партии уже почти два года живут во Львове. На непосредственный контакт с ними выйти не удаётся. На Украине идеи Хизб ут-Тахрира распространились в среде крымских татар, ячейки партии на полуострове начали действовать еще в 2003 году. В Крыму они не пытались отстаивать собственные интересы путем делегирования своих представителей в органы местного самоуправления или Верховной рады Крыма. Они практически не принимали участия в выборах, считая имеющийся политический строй неправильным, ведь деятельность партии основана на текстах Корана и суннах Мухаммеда. Переезд членов партии во Львов из Крыма состоялся еще в 2014 году. Некоторые из них уже трудоустроились или начали в городе собственное дело. Нынешний руководитель украинского подразделения партии Хизб ут-Тахрир Фазыл Амзаев также бывал во Львове. Стоит привести слова одного киевского эксперта по вопросам ислама: «На Украине на определенном этапе Хизб ут-Тахрир составляла реальную конкуренцию Меджлису татар Крыма и была в оппозиции к нему. Сейчас ситуация изменилась, большинство членов Хизб ут-Тахрира оставили Крым и рассеялись по Украине. Значительная часть из них осела во Львове. Однако никаких цифр официально назвать нельзя, потому что организация является закрытой. Последователи Хизб ут-Тахрир не принимают активного участия ни в региональном, ни в национальном политическом дискурсе. У них другая цель — построение исламской мировой державы».

Вечный сюжет: Умань, украинский патриот, евреи — где же еще им не поссориться, как не здесь, задаётся вопросом «Провінція» (Черкассы). Новость о нападении хасидов на депутата Уманского горсовета «свободовца» Сергея Алексеева обошла едва ли не весь украинский интернет. Алексеев рассказал местному изданию «Вечерняя Умань» следующее: «Приехал чистить дорогу. Позвонил в администрацию, чтобы направили снегоуборочную машину. Попросил хасидов убрать автомобили. Машина долго не ехала. Здесь кто-то из паломников бросил мне под ноги петарду. Я возмутился. Спросил, что они себе позволяют. Один вытащил нож и бросился на меня. Едва не зарезал. Схватку видели таксисты. Подняли бучу. Поймали одного эфиопа. Вызвали полицию, позвонил в СБУ. Полиция пообщалась с задержанным эфиопом и отпустили. СБУ вообще не приехали». Интересно, что Алексеев и ранее пересекался с паломниками-хасидами. Более того, если он и появлялся в информационном пространстве, то только дуэтом с хасидами. В сентябре 2013 года «Киев еврейский» рассказывал, что православный крест, установленный Алексеевым у водоема, в котором купаются хасиды на Рош-га-Шана, «абсолютно не обижает» их религиозные чувства. В октябре 2015 года Алексеев вместе с собратьями задержали водителя-хасида, который «дерзко оскорблял горожан» и находился в состоянии наркотического опьянения. Похоже, воспитание паломников-хасидов — это то, ради чего и живет уманский депутат. «Свобода» совершенно искренне считает хасидов «чудаками» (мягко говоря), которые ежегодно ездят поклоняться костям «своего цадика» и ведут себя в Умани «как дома». Каждый неоднозначный эпизод контактов аборигенов и евреев «свободовцами» трактуется как системное унижение украинцев «наглыми паломниками». Поэтому и вышеупомянутый конфликт, где обе стороны были достойны друг друга, возник только потому, что Алексеев не любит хасидов. А хасиды хорошо об этом знают.