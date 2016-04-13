



Иван Шилов ИА REGNUM Мартин Лютер Кинг

15 января 1929 г. в Атланте (штат Джорджия) родился знаменитый баптистский проповедник и будущий лидер Движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг. Его семья принадлежала к среднему классу, который привык бороться за свои социальные и политические права, пытаясь преодолеть главный анахронизм колониальной эпохи — расовую сегрегацию. Поэтому жизнь мальчика, выросшего в благополучном районе Оберн-авеню, оказалась не менее значимой для истории, чем судьба американского президента Авраама Линкольна, по инициативе которого в декабре 1865 г. будет принята 13-я поправка к Конституции США, отменившая рабство. Как и всякое новшество, победа этой инициативы потребует времени — штат Миссисипи ратифицирует поправку только в 2013 г.

Вернемся к нашему герою. Лютер Кинг с детства восхищается красноречием Линкольна, которого он будет почитать наравне с индийским политиком и мыслителем Махатмой Ганди. Но в отличие от президента-самоучки, юный афроамериканец посвятит себя не юриспруденции, а богословию: в 1948 г. он получает степень бакалавра социологии в колледже Морхауз, после чего поступает в теологическую семинарию Кроузера в Честере (штат Пенсильвания). Рукоположение в священники (1947 г.) усиливает в нем тягу к знаниям. В 1955 г. он становится доктором теологии Бостонского университета.

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Университетские годы не проходят даром. В 1950-е годы Лютер Кинг всецело посвящает себя идее ненасильственного сопротивления, пытаясь с ее помощью защитить гражданские права афроамериканского населения. Подобно великому русскому писателю

Лютер Кинг считает любовь инструментом, который способен оживить «социальные движения». Ненасилие приносит священнику то «интеллектуальное и моральное удовлетворение», которое ему «не удалось получить от утилитаризма Бентама и Милля, от революционных методов Маркса и Ленина, от теории общественного договора Гоббса, от оптимистического призыва Руссо «назад к природе», от философии сверхчеловека Ницше».

Он отводит Махатме Ганди особое место в истории, заявляя, что именно прославленный индус «поднял мораль любви Иисуса над межличностными взаимодействиями до уровня мощной и эффективной силы большого размаха». В любви и ненасилии Ганди американец находит «метод для социальных преобразований», который искал на протяжении всей своей жизни. Лютер Кинг жаждет действий и изменений, которые не заставляют себя долго ждать.

Бойкот автобусных линий в Монтгомери (штат Алабама) с 1 декабря 1955 г. по 20 декабря 1956 г. показывает властям силу гражданского неповиновения. Все началось с «возмутительного» для властей инцидента, когда 42-летняя чернокожая швея из Алабамы Роза Паркс отказалась уступать место белому пассажиру-мужчине, за что она была арестована и приговорена к штрафу. В ответ Лютер Кинг призвал афроамериканское население штата бойкотировать проезд на общественном транспорте до тех пор, пока дискриминационный закон не будет отменен. Верховный суд США продержался 381 день, прежде чем признал победу протестующих, акция которых вошла в историю под названием «Ходьба во имя свободы». Общественный транспорт региона оказался на грани банкротства — в основном им пользовались афроамериканцы.

Мартин Лютер Кинг стоит перед автобусом, после окончания бойкота автобусной линии в Монтгомери. 26 декабря 1956

Вот как Лютер Кинг описывает действие этого позорного ограничения: «Среди водителей автобусов не было негров и, хотя некоторые белые водители были вежливы, слишком многие из них позволяли себе оскорбления и ругательства по отношению к неграм. Совершенно естественно было услышать в автобусе, как они кричали неграм: «Черные коровы», «ниггеры», «черные обезьяны». По его словам, «нередко негры платили за проезд у входа, а затем были вынуждены сойти, чтобы снова сесть в автобус с задней площадки, и очень часто автобус уходил до того, как негр подходил к задней двери, увозя его плату за проезд».

«Негра заставляли стоять, хотя в автобусе были свободные места «только для белых». Даже если в автобусе не было белых пассажиров, а негров набивалось много, им не разрешалось садиться на первые четыре места. Но и это было еще не все. Если все места, предназначенные для белых, уже были ими заняты, а в автобус вошли новые белые пассажиры, негры, сидящие на нерезервированных местах, находящихся позади мест, предназначенных для белых, должны были встать и уступить им место. Если негр отказывался это сделать, его арестовывали. В большинстве случаев негры подчинялись этому правилу без возражения, хотя время от времени встречались такие, которые отказывались подчиниться этому унижению», — резюмировал он (цит. по: Киселев В. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е — 60-е гг.) / Опыт ненасилия в XX столетии: Социально-этические очерки. Под ред. Р. Г. Апресяна. М.: Аслан, 1996. — 280 с.).

Баптистский проповедник не останавливается на достигнутом: в 1957 г. он организовывает «паломничество свободы» — поход на Вашингтон, в котором участвовало 27 тысяч человек. Отныне Лютер Кинг — политик национального масштаба, который вносит собственный вклад в теорию и практику ненасилия. Покушение в Гарлеме 1958 г. только подчеркивает его новый статус.

В книге «Путь к свободе», вышедшей в свет в 1958 г., Лютер Кинг выдвигает собственные шесть принципов ненасилия, которые вскоре становятся «символом веры» для его последователей:

♦ Ненасилие — образ жизни мужественных людей; сторонник ненасильственного сопротивления пассивен лишь в том смысле, что он не применяет физического насилия, но его ум и эмоции активны, так как он постоянно ищет пути, чтобы убедить противника в том, что тот поступает неверно.

♦ Отсутствие унижения противоборствующей стороны; цель не в том, чтобы уничтожить противника, а в том, чтобы завоевать его любовь и понимание; можно выражать свой протест бойкотом или отказом от сотрудничества, но сами эти действия не самоцель, они призваны пробудить чувство стыда у неправой стороны; настоящей же целью служит искупление и примирение.

♦ Бороться со злом, а не с теми, кто стал его жертвами.

♦ Готовность принять страдания, не думая о возмездии.

♦ Исключать не только всякое внешнее физическое насилие, но и внутреннее насилие над духом человека; сторонник ненасилия не только отказывается убивать своего противника, он отказывается и его ненавидеть.

♦ Уверенность в том, что мировой порядок находится на стороне справедливости.

См. подробнее: Luther King М. Stride Toward Freedom: The Montgomery Story.New York.: Harper & Row, 1958.Р. 52.

Мартин Лютер Кинг на пресс-конференции. 8 июня 1964

Будучи организатором, Лютер Кинг предлагает план действий, необходимый для ненасильственных социальных изменений. Он также состоит из шести пунктов:

1. Сбор информации — способ определить параметры и сроки, в период которых будет применяться ненасильственное давление;

2. Образование — процесс развития лидеров, осведомлённых о проблемах и задачах, стоящих перед их аудиторией; предполагает широкую разъяснительную работу по всем каналам СМИ;

3. Личный вклад — внешнее и внутреннее участие протестующего в ненасильственной кампании в краткосрочной и долгосрочной перспективах;

4. Переговоры — искусство объединить мнения противоборствующих сторон для разрешения конфликта;

5. Прямое действие — осуществляется в случае провала переговорного процесса;

6. Примирение — завершающий этап операции, когда обе стороны празднуют победу и обеспечивают совместное внедрение социальных изменений.

В основу своей техники он ставит отказ от сотрудничества, о котором ранее размышляли Генри Торо, Лев Толстой и Махатма Ганди. Социальный бойкот видится Лютеру Кингу лучшей мерой, способной воспрепятствовать «экономическим и политическим институтам государства, увековечивающим зло в обществе». Причём эффективность этого метода проповедник обуславливает его продолжительностью: «Бойкот необходимо поддерживать в течение нескольких недель и месяцев».

В 1961 г. проводятся «рейсы свободы». Каждый участник этих акций должен был придерживаться следующих правил: «Не отвечай ударом на удар и оскорблением на оскорбление. Воздержись от насмешек. Всегда веди себя вежливо и дружелюбно… Помни о любви и отказе от насилия».

М. Лютер Кинг считает ненасильственное сопротивление методом «неагрессивным физически, но агрессивным с духовной точки зрения», «средством, способным пробудить чувство стыда у угнетателя». Он ратует за расовую революцию в Америке, которая может носить только ненасильственный характер. В качестве примера, иллюстрирующего эффективность этих мер, Лютер Кинг приводит «сидячие забастовки 1960 г., предпринятые афроамериканским студенчеством в знак протеста против лишения их права питаться в закусочной», что, в свою очередь, «вызвало большой резонанс в обществе», «отпугнуло», по его мнению, «многих белых покупателей и составило явную угрозу деловой активности в городе».

В 1960 г. он посещает Индию по приглашению президента Джавахарлала Неру, чтобы пройтись по местам славы Махатмы Ганди и его сатьяграхи (букв. «упорство в истине» — несотрудничество и гражданское неповиновение колониальной английской администрации).

Мартин Лютер Кинг произносит свою знаменитую речь «У меня есть мечта» на Марше на Вашингтон за рабочие места и свободу. 28 августа 1963

Однако путеводной звездой для Лютера Кинга оставался Линкольн, возле памятника которого он произнесет в 1963 г. свою главную речь — I have a dream. «И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня всё же есть мечта. Эта мечта глубоко укоренена в американской мечте. Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом её принципа: «Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными», — скажет Лютер Кинг в надежде когда-нибудь демонтировать расовые барьеры Америки.

Смотрите галерею фотографий Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу 28 августа 1963

В 1964 г. он получит Нобелевскую премию мира, а спустя четыре года, 4 апреля 1968 г., его жизнь оборвется в Мемфисе. После рокового выстрела в Далласе (убийство Джона Кеннеди, ноябрь 1963 г.) снайперы вошли в моду американской политики.

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