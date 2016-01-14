Конец уходящего года и начало нового, 2016-го, как и в прошлом году принесло падение цен на нефть и очередную девальвацию рубля. Правда, в отличие от декабря 2014 года, особого ажиотажа среди населения новый рублёвый антирекорд не вызвал. Многие помнят, как в конце 2014 и в начале 2015 годов рубль резко отошёл от своих исторических минимумов, и те, кто поддался панике, покупая в обменниках доллары выше 70 рублей, потом подсчитывали убытки. В этом году ситуация с рублём повторяется, но изменились фундаментальные факторы, которые могут впоследствии существенно повлиять как на стоимость национальной валюты России, так и изменить природу российской экономики.

1000 рублей образца 1919 года

Основным фактором, продолжающим влиять на курс рубля, остаётся стоимость нефти, а точнее приток валюты от экспорта углеводородов. В позапрошлом, 2014 году, когда российский бюджет изначально был рассчитан из среднегодовой стоимости нефти $100 за баррель, обвал нефтяных котировок вызвал опережающее падение рубля, которое «поддерживало» правительство в 2015 году с целью сохранения бездефицитного бюджета.

Вторым фактором, влияющим на стоимость рубля, был отток капитала. При этом прежде всего стоит отметить, что в России оттоком капитала считается весь чистый отток валюты, в том числе обмен внутри страны рублей на иностранные дензнаки. Осенью прошлого года аналитики опасались ускорения падения стоимости рубля из-за пика выплат, почти $40 млрд, российскими компаниями иностранным кредиторам. Опасения были вызваны тем, что российские компании не могли перекредитоваться в валюте в иностранных финансовых институтах из-за введённых западными странами санкций. Тем не менее российские компании сумели купить валюту на внутреннем рынке благодаря инструментам, предоставленным Центральным банком России.

Инфляция — третий фактор, оказывающий влияние на стоимость валюты. Вплоть до конца года инфляция в стране сохранялась выше 15% в годовом выражении. Однако столь высокий темп роста цен существенно не влиял на курс рубля, так как он нивелировался действиями регулятора, который сохранял, хотя и понижая, высокую ключевую ставку, оставив её в декабре на уровне 11% годовых. В то же время ЦБ существенно ограничил рублёвую массу, что фундаментально поддержало стоимость рубля.

Тем не менее по паритету покупательной способности рубль оказался одной из самых недооценённых валют в мире. О чём свидетельствует экзотический по названию, но признанный в экономическом сообществе индекс Биг-Мак, рассчитываемый по стоимости одноимённого гамбургера, продаваемого по всему миру в сети столовых Macdonald’s. Согласно этому индексу, курс рубля к доллару должен составлять 23,12 р/$. И в то же время рублевый фондовый индекс ММВБ существенно не изменился по сравнению с докризисным периодом и мало того — смог подняться в прошлом году до исторических максимумов. Это означает, что российские активы недооценены в разы, о чём неоднократно в прошлом году писали авторитетные международные экономические издания, например Bloomberg, Forbs, The Economist.

Такая сложившаяся на российском рынке ситуация обязательно должна привлечь иностранных инвесторов, для которых российские активы с падением стоимости нефти и следующей за этим девальвацией рубля становятся всё более привлекательными. Об этом свидетельствуют данные за третий квартал прошлого года, которые показали пусть и незначительный, но приток иностранного капитала в отечественную экономику.

Чем ниже стоимость нефти, тем — из-за сокращения потока «нефтедолларов» — всё меньше влияют колебания её котировок на курс рубля. В свою очередь недооцененные рубль и рублёвые активы становятся привлекательными для инвесторов, у которых из-за повышения ставок ФРС и усиливающегося, не в пример России, оттока капитала из развивающихся стран, в том числе и из Китая, остаётся не так уж много привлекательных для инвестиций регионов. При определенно низкой цене на нефть $28−30, при условиях притока капитала и сокращения темпов инфляции до 6−8%, мы можем в ближайшее время увидеть рост рубля при незначительных падениях стоимости нефти.

Примерно до ноября прошлого года правительство и ЦБ, способствуя ослаблению рубля, удерживали комфортный для бюджета уровень рублёвой стоимости нефти, что позволяло сохранять низкий уровень дефицита бюджета. Так, например, в середине лета цена барреля нефти находилась в диапазоне 3100−3200 рублей. В прошедший понедельник стоимость нефти в рублях упала до 2400−2500 рублей, и на этом фоне в прессе появились сообщения о подготовке правительством сокращения бюджета.

Возможно, правительство меняет стратегию и теперь основной целью для кабинета может стать не бездефицитный или низкодефицитный бюджет и поддержание на высоком уровне социальных трат за счёт углеводородного экспорта, а создание, в том числе и монетарных, условий для привлечения инвестиций, которые могут компенсировать потери от низких цен на нефть. В принципе, такое возможно, и как уже было описано выше, могут возникнуть условия, при которых рубль начнёт свой рост, невзирая на стоимость нефти. Если такое произойдёт, то Центральному банку, чтобы поддержать на привлекательном уровне стоимость рубля, придётся его ослабить, вливая в экономику так необходимую для её роста рублевую ликвидность, и тем самым запустить механизмы восстановления экономики, но уже не на основе углеводородного экспорта, а на основе притока инвестиций.