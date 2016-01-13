В благородном семействе рейтингов эффективности губернаторов ожидается прибавление. Подчиненные Владимира Мединского собираются оценить усилия глав регионов по защите культурного наследия. Скептики привычно «покусывают» Минкульт и жалеют региональных чиновников. Между тем Центру и правда стоит оценить эту сторону работы местных властей именно сейчас. Причем не только культуры ради, а для вполне себе политических целей.

Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья

Сохранение культурного наследия — тема не только круглых столов научных работников или открытых писем творческой интеллигенции. Это еще и вполне перспективный повод для массовых протестов. Предыдущий пик подобных акций в крупнейших городах России пришелся примерно на 2007−2010 годы. Можно вспомнить хотя бы кампанию против строительства «Охта-центра» в Санкт-Петербурге (с призывами спасти исторический облик города). Самое массовое шествие в рамках этой кампании, как известно, состоялось в 2009 году. Или резонансные акции за спасение архитектурных памятников Москвы в последние годы работы в мэрии Юрия Лужкова.

Сразу несколько факторов тогда добавили «дров» в огонь протеста. Сохранение культурного наследия в тех же Москве и Санкт-Петербурге и правда вызывало множество нареканий. «Рассерженные горожане» еще редко интересовались грубой политикой, но уже проявляли интерес к протестным акциям. Влиятельные противники тогдашних столичного мэра и петербургского губернатора считали, что позиции этих персонажей во власти серьезно ослабли. А значит, привлекая внимание к любым протестным выступлениям, отставки этих чиновников можно приблизить. Свою роль сыграл и тогдашний экономический кризис. В условиях сокращения доходов те же самые застройщики были готовы работать более грубыми методами, нанося ущерб историческим памятникам и создавая новые поводы для протеста.

С тех пор кое-что изменилось. Сменились главы обеих столиц, а их преемники подкорректировали стратегию управления своим регионами. В той же Москве при Сергее Собянине, в отличие от эпохи Юрия Лужкова, в центре внимания оказалось инфраструктурное строительство, а не коммерческая застройка. Это создавало новые поводы для протеста, но исторический центр города затрагивало реже.

Тем не менее сегодня мы видим те же ингредиенты для локальных всплесков «культурного протеста», что сыграли свою роль несколько лет назад. Экономический кризис, который подтолкнет некоторых застройщиков работать грубее, в том числе с проектами, затрагивающими памятники культуры. Снижение интереса граждан к чисто политическим темам, но готовность участвовать в локальных акциях протеста. Активизация конфликтов вокруг глав ряда регионов. Обратим внимание, например, что среди территорий, откуда поступает немало жалоб на ситуацию с сохранением культурного наследия, — Нижегородская область, отмеченная и рядом внутриэлитных конфликтов.

Поэтому появление еще одного, «культурного» рейтинга губернаторов — не обязательно повод для скептических улыбок. Центр действительно должен видеть, способны ли власти регионов избегать конфликтов вокруг исторических памятников на ранних стадиях, могут ли вести диалог с общественными активистами. Или дадут конфликтам разрастись до вовлечения в них уже политических игроков и доведут дело в своих городах и областях до маленьких «культурных революций».