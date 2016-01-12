Говорить о достижении годового минимума в ценах на нефть в районе 30 долларов за баррель пока преждевременно, считает финансовый аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин. «Основные факторы — слабый спрос на нее (со стороны Китая и не только) и высокое предложение (в том числе скорый выход дополнительных объемов иранской нефти на рынок — примерно 1 млн баррелей в сутки, экспорт американской нефти в Европу, Мексику, Канаду) остаются в силе. Это во-первых», — заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во-вторых, он обратил внимание, что цикл по ужесточению процентной политики в США только начался. Декабрьская статистика по рынку труда в США будет способствовать усилению экономического роста в этой стране. Фьючерсы на нефть отреагируют естественным снижением на последующие повышения ключевой процентной ставки в США, которая уже в марте — апреле может достичь 0,5−0,75%, а к концу текущего года — 1,25−1,5%.

По словам Кочергина, трендовые модели прогнозирования указывают на снижение цен на нефть до 25−30 долларов в ближайшие недели. Он настаивает, что рубль на это отреагирует ослаблением до 80 рублей за доллар (85 рублей — по его мнению, завышенная оценка). «Безусловно, ожидаемое сокращение расходов бюджета РФ на 10%, неабсолютная зависимость доходов бюджета РФ (зависимость = 45−50%) от цен на нефть и крепкий платежный баланс РФ (в частности снижение импорта) являются факторами поддержки рубля», — подчеркнул аналитик.

Он считает, что скорее можно говорить о том, что рубль находится вблизи годового минимума, но не цены на нефть.

«Вероятно, потребуется минимум несколько месяцев, чтобы сланцевая нефть, добываемая США, ушла с рынка. Лишь летом 2016 года, а не в марте (когда ОПЕК соберется на внеочередную встречу), можно ожидать снижения странами ОПЕК квот на добычу нефти и возвращения цен на нее в диапазон 45−50 долларов, а курса рубля — к 65−70 рублям за доллар, — уточнил аналитик. — В отношении пары EUR/USD заметим следующее. Классическая реакция рынков на цикл ужесточения процентной политики в США — это укрепление доллара в первую очередь к валютам стран, чьи Центробанки проводят политику количественного смягчения, то есть к евро и иене. Базовый сценарий предполагает в 2016 году выход евро в паритет к доллару США. В настоящее время евро консолидируется в верхней половине диапазона 1,05−1,1 доллара из-за продолжающегося сворачивания операций carry trade c использованием евро как валюты финансирования».

Отметим, что накануне аналитик ВТБ24 Алексей Михеев заявил, что, вероятно, 12 января были показаны минимумы по нефти на весь предстоящий год. «Нефть во вторник упала еще на доллар, минимум был показан на отметке 30,43, после чего цена отскочила к 32 и торгуется с даже с ростом на 1,3%. А российский рубль с утра на падение нефти отреагировал очень слабо, максимум был показан на самом открытии на 77,01, после чего рубль пошел укрепляться вопреки обвалившейся нефти. Из-за этого нефть в рублях провалилась до нового минимума на отметке 2340. Позже на отскоке нефти вверх нефть в рублях выросла до текущих 2430», — отметил аналитик.