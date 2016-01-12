На одной из центральных площадей азиатской части Стамбула совершен террористический акт. Взрыв прогремел 12 января в Стамбуле, в результате чего ранения получили несколько человек, сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

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Сообщается, что взрыв прогремел в районе Султанахмет.

Читайте подробнее: В Стамбуле прогремел взрыв, есть раненые

На центральной площади Султанахмет в Стамбуле прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали два человека. Несколько человек пострадали, пишет газета Hürriyet.

Взрыв произошёл рядом с остановкой трамвая. Несколько человек получили ранения. Есть информация, что среди раненых оказались туристы, прибывшие в Турцию из Германии.

Читайте подробнее: Взрыв в Стамбуле привёл к гибели нескольких человек

В результате взрыва на площади Султанахмет в Стамбуле погибли 10 человек. Ранения получили 15 человек. Об этом сообщили в администрации губернатора Стамбула.

«При взрыве на площади Султанхамет погибли 10 человек, 15 ранены. В настоящее время изучается тип взрывного устройства», — сообщили в ведомстве, передает Reuters.

Читайте подробнее: Жертвами взрыва в Стамбуле стали 10 человек

Экстренное совещание будет собрано премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу после мощного взрыва, прогремевшего сегодня, 12 января, в центре Стамбула, передает телеканал CNN Turk.

Давутоглу уже выслушал доклад министра внутренних дел Турции Эфкана Ала. Руководство Турции повысило уровень террористической угрозы в стране.

Читайте подробнее: Премьер Турции собирает срочное совещание после взрыва в Стамбуле

Взрыв на площади Султанахмет в Стамбуле еще раз продемонстрировал, что попытки заигрывать с террористами неминуемо обречены. Как передает корреспондент 12 января, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Прежде всего, хочу принести свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Чувство сострадания — это первая реакция нормальных людей на подобные трагедии, все остальное отступает на задний план», — сказал он.

Почему террористы местом для своих преступных действий на сей раз выбрали Стамбул, по словам Клинцевича, ответит следствие, установив как непосредственных участников теракта, так и его организаторов.

Это происшествие, отметил сенатор, в очередной раз показывает, что террористов невозможно «приручить». «Но мы еще раз убедились, что любые попытки заигрывать с террористами неминуемо обречены. Их в принципе нельзя «прикормить» или «приручить». Разговор с ними может быть только один — война на уничтожение», — сказал Клинцевич.

Читайте подробнее: Взрыв в Стамбуле показал, что террористов не приручить — Клинцевич

Власти Турции запретили журналистам информировать общественность о взрыве, произошедшем сегодня, 12 января, на площади Султанахмет в Стамбуле. Такую информацию привёл корреспондент телеканала Euronews Мустафа Баа на своей страничке в Twitter.

Читайте подробнее: Власти Турции запретили распространять информацию о взрыве — СМИ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 12 января, что за произошедшим ранее взрывом в Стамбуле, в результате которого погибло 10 человек, стоял террорист-смертник из Сирии.

Читайте подробнее: За взрывом в Стамбуле стоял смертник из Сирии — Эрдоган

За терактом в Стамбуле стоят либо боевики террористической группировки «Исламское государство», или курды, сообщает Europe 1.

С такой гипотезой выступила Дороте Шмид, эксперт по вопросам европейской политики, сотрудник Института международных отношений Франции. По её мнению, случившееся можно объяснить лишь двумя теориями. Скорее всего, за терактом стоят боевики ИГИЛ, которые хотят отомстить Турции за уничтожение большого числа своих террористических ячеек.

Согласно другому предположению, теракт мог быть организован «курдскими радикальными сепаратистами». Так, в конце декабря турецкой полицией был застрелен курдский смертник в ходе перестрелки в аэропорту. «Между сепаратистами Рабочей партии Курдистана и турецкими властями на востоке страны ведется грязная война», — отметил аналитик.

Читайте подробнее: Французский эксперт: За терактом в Стамбуле может стоять ИГИЛ

В результате взрыва на площади Султанахмет в Стамбуле получили ранения туристы из Германии, передает CNN.

Пострадавшие госпитализированы. Общее количество раненых неизвестно. Погибли два человека.

Читайте подробнее: Во время взрыва в Стамбуле пострадали туристы из Германии

Министерство иностранных дел Германии обратилось к гражданам страны, находящимся в Стамбуле, с просьбой избегать мест массового скопления людей, говорится в сообщении министерства.

Туристам в Стамбуле рекомендовано в срочном порядке временно избегать толпы в общественных и туристических местах. Кроме того, им советуется следить за развитием событий посредством сводок МИД ФРГ и СМИ.

В настоящее время в Стамбуле сохраняется опасность терактов и вооруженных столкновений, а также атмосфера политической напряженности, отметил МИД ФРГ.

Читайте подробнее: МИД ФРГ призвал туристов избегать толпы в Стамбуле

Ангела Меркель тем временем пытается избежать толпы беженцев в Европе. Неосмотрительная политика европейских властей привела к замкнутому кругу проблем с беженцами и расколу не только внутри ЕС, но и внутри Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против закрытия границ как меры по защите от наплыва мигрантов. Об этом она заявила на бизнес-форуме в Майнце, сообщает Daily Mail.

По ее мнению, европейский рынок сильно пострадает, если границы будут закрыты. «Никто не должен вести себя так, будто бы существует единая валюта при отсутствии возможности достаточно простого пересечения границ», — сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что к наплыву беженцев Европа оказалась не готова: «Еще не налажен порядок, контроль, который должен быть».

Читайте подробнее: Меркель: Европа к наплыву беженцев не готова

В Германии между председателем партии Христианско-демократический союз канцлером Ангелой Меркель и председателем партии Христианско-социальный союз премьер-министром земли Бавария Хорстом Зеехофером начались серьезные разногласия по поводу политики в отношении мигрантов, пишет Bild.

Главы партий по-разному относятся к такой мере по борьбе с мигрантами, как временное введение пограничного контроля в Шенгенской зоне. Так, Зеехофер давно требует временно закрыть границы — основной поток беженцев идет именно через Баварию из Австрии и других стран. Премьер-министр Баварии пригрозил Меркель, выступающей за открытые границы, судом.

Эксперт по конституционному праву, бывший судья конституционного суда Удо ди Фабио дал отзыв на намерение Зеехофера подать в суд. По его мнению, «Германия обязана снова осуществлять действенный контроль границ ФРГ», поскольку нарушена «общая европейская система обеспечения безопасности границ и миграции». Кроме того, правительство ФРГ нарушило конституцию своим отказом масштабным порядком контролировать границы, пишет издание.

Отзыв будет обсуждаться 12 января на заседании кабинета министров Баварии. Не исключается, что Бавария может заставить Ангелу Меркель и правительство ФРГ изменить свою политику в отношении беженцев.

Читайте подробнее: Глава Баварии грозит судом канцлеру ФРГ из-за миграционной политики

В Швеции сотрудники правоохранительных органов замалчивали случаи сексуальных домогательств к молодым девушкам со стороны беженцев во время музыкального фестиваля «We Are Sthlm» в Стокгольме в 2014 и 2015 годах.

По данным Deutsche Welle, тогда было подано как минимум 38 заявлений о домогательствах и два об изнасилованиях. Однако шеф полицейской группы Петер Огрен, занимавшийся охраной фестиваля, эти факты не обнародовал.

Уточняется, что беженцы были преимущественно из Афганистана. Их жертвами стали молодые девушки и девочки 11−12 лет.

Позже 15-летний подросток был арестован по подозрению в посягательствах сексуального характера на музыкальном фестивале в Стокгольме. Уточняется, что жертвами стали две 14-летние девочки. Об этом сегодня, 12 января, сообщает шведское издание The Local.

Читайте подробнее: В Швеции скрыты факты домогательств женщин со стороны беженцев; В Швеции предали огласке дело о домогательствах женщин со стороны беженцев

Канцлер Австрии Вернер Файман заявил 12 января, что Вена ужесточит меры безопасности на границе для сокращения числа «экономических мигрантов» на территории страны, сообщает Reuters.

«Мы должны перейти к плану Б. Это означает усиление мер совместно с Германией по отправке экономических мигрантов обратно, а также уменьшению их общего числа», — заявил член Социал-демократической партии Файман в интервью австрийской газете Krone.

По словам политика, Австрия должна выработать законодательные процедуры для того, чтобы юридически различать тех, кто спасается от войны, и тех, кто приезжает в ЕС по экономическим причинам.

«Одно несомненно в любом случае: в скором времени мы будем с большей активностью действовать на наших границах. Германия также будет проявлять большую активность», — добавил Файман.

По данным министерства статистики, в 2015 году около 90 тыс. человек обратилось за убежищем на территории Австрии, что в три раза больше, чем за предыдущий год.

Читайте подробнее: Австрия ужесточит меры против экономических мигрантов

Глава норвежской Полицейской службы безопасности (PST) Мари Бенедикте Бьернланд заявила о том, что интенсивный процесс миграции из исламских стран приведет к общественным конфликтам и активизации крайне правых группировок королевства. Об этом сегодня, 12 января, сообщает норвежское издание The Local.

«Растущее число мигрантов, особенно из мусульманских стран, может привести к долгосрочным проблемам», — заявила Бьернланд, выступая на конференции по безопасности в Швеции. По ее словам, не следует принимать как должное то, что мигранты автоматически адаптируются к нормам и правилам норвежского общества. В интервью телекомпании TV2 Бьернланд отметила, что большое число иностранцев в стране может привести к ожесточенным столкновениям и активизации крайне правых группировок.

Накануне министр по делам иммиграции и интеграции страны Сюльви Листёуг заявила о том, что «нет никаких оснований предполагать», что инциденты с массовым нападениями на женщин со стороны мигрантов, подобные событиям в немецком Кельне, могут произойти в Норвегии.

Читайте подробнее: Норвежцев успокаивают: «Кельнских» нападений в королевстве не произойдет

Чтобы уменьшить риски безопасности, беженцев после предоставления статуса будут размещать в разных регионах Латвии, рассказал журналистам руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Сегодня, 12 января, комиссия заслушала сообщения Полиции безопасности (ПБ) и Бюро по защите Сатверсме (Конституции) о готовности органов безопасности к приему беженцев из других стран Европы. Заседание созвано в контексте новогодних событий в Германии, когда беженцы сексуально домогались местных жительниц. Эти события показывают, что прием беженцев связан с угрозой общественному порядку, сказал Латковскис. Он не сообщил, о каких именно рисках говорили представители спецслужб, но отметил, что есть план расселения беженцев в разных регионах Латвии, а не компактными общинами. Латковскис добавил, что для контроля над беженцами органам безопасности потребуются дополнительные ресурсы.

«Ясно одно — когда в Латвию приедут первые беженцы, нужно будет увеличить не только участие ПБ, но и количество сотрудников. Нам нужна уверенность в том, что в период, пока беженцы находятся в Латвии, они не будут создавать угрозу безопасности и общественному порядку», — заявил Латковскис.

Напомним, согласно договоренности между странами ЕС о распределении беженцев, Латвия примет 776 человек.

Читайте подробнее: Беженцев, прибывших в Латвию, разместят в разных регионах

Председатель комитета Госдумы РФ по международной политике Алексей Пушков («Единая Россия») прокомментировал сообщение о массовых изнасилованиях женщин в Финляндии беженцами.

«В Финляндии возросло число нападений беженцев на женщин. И теперь в Европе будут всячески скрывать рез-ты своей политики. Но их не скроешь», — написал в своем микроблоге парламентарий.

Кроме того, стало известно, что до прибытия в Финляндию в 2015 году свыше 32 тыс. беженцев случаи изнасилования женщин на улицах страны не были известны. Жертвы описывают преступников во всех инцидентах как людей иностранного происхождения.

Тем временем финские СМИ говорят о случае в новогоднюю ночь, когда на подземной станции железнодорожного вокзала в столице Финляндии собралось около тысячи мигрантов, полицейские смогли предотвратить разгул насилия наподобие того, что произошел в немецком Кельне, потому что были заранее предупреждены.

Читайте подробнее: Пушков: Теперь в Европе будут всячески скрывать результаты своей политики

Турция требует от ЕС предоплату, чтобы ограничить поток мигрантов. Впрочем, в связи с произошедшим в Стамбуле терактом, Турция рискует стать уже не транзитной площадкой, а поставщиком собственных мигрантов в Европу…

План ЕС по ограничению потока беженцев в Европу находится под угрозой срыва, так как Турция не выполняет своих обязательств в обмен на три миллиарда евро. Об этом сообщает «ИноТВ» со ссылкой на газету Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Несмотря на план Ангелы Меркель по выплате Турции трех миллиардов евро для создания условий для проживания беженцев, Анкара продолжает направлять беженцев в ЕС. Поэтому представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Манфред Вебер пригрозил Анкаре разорвать соответствующее соглашение.

«Если в ближайшие недели с турецкой стороны ничего не произойдет, и число беженцев существенно не сократится, то Европа должна будет подвергнуть это соглашение пересмотру», — заявил Вебер.

29 ноября ЕС и Анкара начали реализацию совместного плана действий. В обмен на три миллиарда евро, новые переговоры о вступлении в ЕС и перспективу безвизового режима Турция обязуется не позволять беженцам бесконтрольно въезжать на территорию Евросоюза.

Однако сейчас в ЕС растет сомнение в том, следует ли Турция своим обязательствам. Хотя число беженцев, ежедневно прибывающих в Грецию, сокращается, это списывают на «плохую погоду», отмечает DWN.

Проблема заключается в том, что ЕС не солидарен относительно выплат режиму Реджепа Эрдогана. Страны Евросоюза отказываются внести свою часть в предполагаемую сумму, а восточные европейцы убеждены, что речь идет о «немецкой проблеме», подчеркивает издание.

К примеру, Чехия поддерживает скорейшее создание общеевропейской пограничной и патрульной службы и требует проверить участие Турции в контроле потока беженцев. Но в действительности Чехия не имеет к этому никакого отношения, подчеркивает DWN. В прошлом году в Чехию приехали 1400 беженцев, из них остаться было позволено лишь 70. Аналогичная ситуация наблюдается в Польше, Словакии и Венгрии.

Еще одна проблема состоит в том, что Эрдоган требует платеж уже много лет, заявляя, что ЕС должен заплатить хотя бы аванс, чтобы добиться действий Турции. ЕС уже однажды провалил подобный план: когда вовремя не были выплачены деньги балканским странам, они начали пропускать беженцев и тем самым спровоцировали кризис, передает DWN.

Читайте подробнее: Турция требует от ЕС предоплату, чтобы ограничить поток мигрантов

А мигранты все продолжают прибывать в Европу — причем самыми разными путями. Контрабандисты по-прежнему демонстрируют невероятную жестокость.

Тридцать пять мигрантов родом из Сомали прибыли в Италию на резиновой лодке и чудом спаслись. Береговая охрана обнаружила три группы мигрантов в разных точках на побережье области Апулии. Об этом сегодня сообщает информагентство ANSA. Все мигранты пересекли Адриатику на борту одной и той же лодки, которая три раза подходила к берегу Италии для высадки людей. Многие сомалийцы были найдены в состоянии гипотермии, им пришлось вплавь добираться до берега в холодной воде, потому что лодка не могла подойти близко якобы из-за скалистого берега. Тело одной женщины было обнаружено сегодня утром на скалах около городка Марина-де — Феллонике.

В общей сложности семь мигрантов госпитализированы, двадцать восемь, в том числе один ребенок, были переданы в центр приема мигрантов в городе Отранто. Следователи собирают показания мигрантов и утверждают, что показания изобилуют несоответствиями и противоречиями.

Поиски вдоль побережья области продолжают патрульные катера и вертолет финансовой полиции. У полиции вызывает много вопросов эта «странная» высадка мигрантов, ведь побережья провинции города Лечче в течение долгих месяцев оставались «нетронутыми» именно из-за изменения маршрута мигрантов, которые предпочитали наземный путь через Балканы, а не через морской пролив Отранто, отделяющий Италию от Албании.

Читайте подробнее: Контрабандисты выбросили из лодок 30 человек у побережья Италии