Резонансной оказалась находка новокузнецкого журналиста Стаса Блинова, который обнаружил, что в городском общественном транспорте расклеены рекламные листовки юридической компании, сопровождающиеся портретом одного из самых одиозных политиков Третьего Рейха Йозефа Геббельса. Создатели листовок объяснили появление портрета идеолога германского национал-социализма тем, что это «просто удачная картинка».

all-pix.com Йозеф Геббельс

О том, что в Новокузнецке — втором по значимости городе Кемеровской области — курсируют маршрутки с портретом Геббельса, написал журналист Стас Блинов, после чего информацию подхватили многие местные и федеральные масс-медиа.

Выяснилось, что листовки рекламировали компанию «АвистА-Право». «Реклама не наш профиль, — гласил слоган, — зато мы знаем законы!». На фоне текста красуется достаточно известная фотография Геббельса с воздетым к небу перстом.

Реклама вызвала недоумение у пользователей социальных сетей и жителей Кузбасса. Корреспонденту ИА REGNUM не удалось содержательно пообщаться с представителями юридической компании, поскольку они ссылались на занятость и нехватку времени. Впрочем, их позицию можно понять из материала сайта «Сиб.фм», которому ситуацию прокомментировал сотрудник «АвистА-Право» Александр Чупраков.

«Что касается Йозефа Геббельса, то это не более чем рекламный ход, мотивирующий на то, чтобы рекламу заметили, — сказал он. — Просто удачная картинка. Не было цели делать именно Геббельса. Фон должен был получиться гораздо бледнее. Замысел был в том, чтобы Геббельса можно было увидеть, лишь хорошенько приглядевшись к содержимому листовки. Но произошла техническая накладка».

«Мы осознавали, что реклама может понравиться не всем. Это эксперимент. Самому было любопытно, что получится. Реакция на нашу рекламу есть, но не вся она положительная», — признался Чупраков. Он также добавил, что никакого правонарушения его компания не совершила, поскольку «сам по себе Геббельс нацистской символикой не является и его форма не содержит символов нацизма».

«Честно скажу — вот от Кузбасса мало кто такого ожидал, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Казалось бы, регион с сильным губернатором, где, судя по сообщениям в средствах массовой информации, много внимания уделяется патриотическому воспитанию, где склонны безоговорочно поддерживать курс президента, и тут такая история. Посмотрим, как отреагирует на этот инцидент губернатор Аман Тулеев, обычно он не оставляет резонансные истории без внимания. Хотелось бы, чтобы к ситуации подключились и ветераны — ведь где-то в системе патриотического воспитания произошел серьезный сбой. Хотя можно найти и другое объяснение, которое не исключает и вышесказанное».

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Савостин уверен, что молодежь «уже плотно забыла драматизм войны». «Для многих война просто превратилась в блокбастер, как это ни прискорбно. Многие молодые люди историю «знают» по компьютерным играм. Что Дарт Вейдер, что Йозеф Геббельс, что граф Дракула, что Иосиф Сталин, что Александр Македонский или Монтесума — это же просто персонажи их виртуального мира. Новокузнецкая история ярко это демонстрирует — молодой человек ведь что рассказал журналистам? Что дело не в Геббельсе, а просто картинка, дескать, подходила лучше других. Выразительное лицо у персонажа, — вот и весь мотив. Не мне судить этих людей, но ситуация печальная».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по данным на вечер 12 января никакой реакции от властей Кузбасса не было.