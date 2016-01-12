Российское интернет-издание «Вестник Кавказа», известное своей давней и особой чистой любовью к властям в Баку и Ильхаму Алиеву, в частностью, в статье «Что скрывают механизмы, фиксирующие нарушения в Карабахе» высказал оригинальные, но противоречивые идеи относительно перспектив урегулирования карабахского конфликта. Видимо, не случайно и то, что эта публикация появилась после выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2015 год и предстоящим задачам, в котором затрагивалась эта проблематика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Одна нация — два государства»: Эрдоган упорно тянет Ильхама Алиева за собой

Для полной ясности приведем часть этого выступления в изложении бакинского информационного портала Trend. «К сожалению, в 2015 году никаких подвижек в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом не было. Могу сказать, что в переговорах наблюдался застой, — говорил Алиев. — Просто в конце года состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана, которая, могу сказать, носила формальный характер — встреча ради встречи. Потому что в 2015 году встреча на уровне президентов не проводилась. Но эта встреча была абсолютно бесполезной и безрезультатной. Причина этого в том, что Армения не желает мира, пытается как можно дольше сохранить статус-кво, не хочет покинуть оккупированные земли, воспринимает переговоры просто как процесс, занимается затягиванием времени, хочет и в дальнейшем видеть переговоры как бесконечный процесс».

Однако «Вестник Кавказа» главный упор сделал на другом сюжете, выставив на первые позиции не заявление Алиева, а комментарий главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, последовавший после саммита Алиева и Саргсяна в Берне 19 декабря 2015 года, в котором он «поблагодарил сопредседателей Минской группы ОБСЕ за вклад в организацию этой встречи, но при этом высоко оценил усилия России, направленные на урегулирование карабахского конфликта», уточнив, что «осенью глава МИД России Сергей Лавров представил Баку и Еревану предложения, которые легли в основу переговоров в Берне». При этом Мамедъяров отметил, что «эти предложения содержат достигнутые в 2014 году на встречах президентов в Сочи, Нью-Порте и Париже договоренности и подготовлены на основе обновленных Мадридских принципов», и обозначил: «Настало время начать подготовку всестороннего мирного соглашения, опирающегося на обновленные Мадридские принципы, поддерживаемые сопредседателями МГ ОБСЕ».

Откровенно говоря, ИА REGNUM ничего не известно о так называемом «плане Лаврова» по Карабаху, и все наши попытки навести справки на Смоленской площади не увенчались успехом. Нам только указали на заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина по итогам 2015 года, в котором он уделил особое внимание серии консультаций Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении, на которых рассматривался весь комплекс вопросов нагорно-карабахского урегулирования. По словам Карасина, «вскоре после наступления Нового года эта работа будет продолжена». В этой связи он призвал конфликтующие стороны «удвоить усилия для достижения устойчивого мира», ссылаясь при этом на «твердую позицию международных посредников, выраженную в заявлении России, США и Франции на прошедшем в начале декабря 2015 года заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД ОБСЕ)». «Стороны также должны соблюдать уже имеющиеся договоренности, направленные на укрепление режима прекращения огня», — подчеркнул Карасин.

Возможно, российский МИД действительно имеет какой-то свой проект по карабахскому урегулированию и проводит активные консультации. Но министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян призвал не представлять подходы Азербайджана как позицию стран-сопредседателей Минской группы, а пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян дезавуировал заявление Мамедъярова о том, что «Лавров якобы выступил с каким-то предложением по карабахскому урегулированию, в соответствии с которым, по утверждению азербайджанской стороны, «нужно сконцентрироваться на выводе армянских вооруженных сил, возвращении вынужденных переселенцев и налаживании контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха». В свою очередь, президент Азербайджана вообще проигнорировал в своем выступлении столь важный нюанс, что свидетельствует либо о смене позиций Баку на карабахском направлении, либо о появлении новых сюжетов, которые Баку намерен торпедировать.

Оказывается, по оценке «Вестника Кавказа», «речь идет о том, что в начале года сопредседатель Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) от США Джеймс Уорлик договорился работать над урегулированием конфликта вместе с десятью конгрессменами во главе с руководителем комитета по внешним связям». И еще одна цитата: «В Баку, где знают о проармянских предложениях американских конгрессменов, перспектива сотрудничества Уорлика с одиозными парламентариями вызвала немалые опасения. В глазах азербайджанской стороны Конгресс окончательно себя дискредитировал, когда глава его Хельсинкской комиссии Кристофер Смит подготовил законопроект под названием «Акт по демократии в Азербайджане — 2015», вынесенный на обсуждение в Комитете, которым руководит Эд Ройс». При этом считается, что «если законопроект Смита получит поддержку комитета Конгресса по международным делам, то это повысит его шансы пройти и через остальные комитеты, поскольку оценка им документов, имеющих важное политическое значение, считается основополагающей для решений других комитетов».

Что касается карабахского урегулирования, которое почему-то бакинскими экспертами увязывается с законопроектом Смита, то на втором этапе планируется «подать новый план карабахского урегулирования, включающий в себя отведение снайперов с линии соприкосновения войск, наращивание мандата международной наблюдательской группы, а главное — размещение на границе оборудования, фиксирующего нарушения режима прекращения огня». Из этого они делают вывод: Вашингтон пытается вывести из повестки переговоров вопрос о возможном размещении в зоне нагорно-карабахского конфликта миротворцев. Причем указываются почему-то только российские «голубые каски», присутствие которых якобы «крайне нежелательно для Еревана, который хочет видеть переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского процесса нескончаемым». Однако дело (во-первых) в том, что сегодня о нежелательности присутствия на линии противостояния конфликтующих сторон российских миротворцев рассуждают, как правило, только представители армянской оппозиции. Во-вторых, тема миротворцев не раз поднималась в ходе карабахского переговорного процесса.

Еще в конце августа 2009 года заведующий отделом международных связей администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов говорил следующее: «В составе миротворческой миссии в НК мы видим представителей европейских государств и США», ссылаясь при этом на так называемые обновленные «Мадридские принципы», которые касаются статуса Нагорного Карабаха и которые до настоящего времени не претерпели принципиальных изменений. Кстати, тогда Баку был согласен с тезисом руководителя программы Центральной Азии и Кавказа в Университете Джона Хопкинса профессора Фредерика Стара, согласно которому «США имеют право быть частью миротворческих сил в Карабахе, в отличие от России, которая была одним из участников захвата Карабаха и других территорий Азербайджана… и теперь она является в этом процессе миротворцем».

Не будем вдаваться в полемику о степени причастности или непричастности России к карабахскому конфликту. Отметим только еще одну логическую нестыковку: если американский сопредседатель в МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик лоббирует сценарий ввода США в состав миротворческого корпуса в Карабахе, который должен способствовать претворению в жизнь новых «Мадридских принципов», и с этим согласен Азербайджан, то Аллах ему в помощь, ведь конфликтующие стороны лишатся соблазна силовыми средствами решать карабахскую проблему. Но теперь Баку озабочен вероятностью воплощения такого проекта, полагая, что Запад в Карабахе просто осуществит косовский сценарий. Что же касается России, то тут пока еще нет ясности, ведь в случае единоличного размещения своего миротворческого корпуса в Карабахе, она может и стимулировать развитие процесса по варианту Косово и его «заморозить», привязать к себе таким образом Ереван и Баку.

Не случайно из Баку уже звучат заявления о возможности замены Уорлика на более «объективного сопредседателя» и призывы к Москве активизировать свои усилия на карабахском направлении. Но пока президент Азербайджана Алиев, говоря о том, что «дипломатические усилия на карабахском направлении будут продолжены» и с этой целью «мы поднимаем и будем поднимать этот вопрос на всех международных трибунах, будем наращивать дипломатические и политические усилия», грозится одновременно «изолировать Армению от всех реализуемых в регионе проектов», и «наращиванием военной мощи», вместо того, чтобы связаться по телефону с президентом Карабаха Бако Саакяном и договориться о встрече, сыграть на два-три шага вперед, чтобы это не сделали где-то на Западе или в Москве. Время уже не ждет.