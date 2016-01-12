Основным лейтмотивом украинской политики вот уже третье десятилетие подряд остается газ. Сначала его просто воровали. Потом его воровали и врали, что не воруют. После победы Майдана, который был за народ и против олигархов, цены на газ для принадлежащих олигархам предприятиям снизили, а для народа подняли в семь раз.

glavcom.ua НАК «Нафтогаз Украины»

А теперь закупают российский газ не напрямую, а через ЕС, ежедневно выбрасывая сотни тысяч долларов за возможность говорить по телевизору, что «мы не покупаем газ в России». При этом отопить собственные города получается через раз. В общем, скажи мне, что там на Украине с газом, и я тебе скажу, что там на Украине в целом.

В понедельник, 11 января 2016 года, президент Украины Петр Порошенко без всякого особенного повода в очередной раз заявил, что страна готова полностью отказаться от поставок газа из России. Ей, мол, хватит собственного голубого топлива и того, которое закупают в Европе. Подписывать договор с Россией на предложенных условиях ($212 за тысячу кубометров) Киев не собирается.

Заявления Порошенко являются частью кампании по созданию из соседней страны образа врага, который виноват во всех бедах. Долго эксплуатировали тему Крыма, но что-то и два года спустя крымчане не протестуют, да и живут получше граждан Украины. Потом рассуждали на тему «вторжения на Донбасс», но все-таки и дураку понятно, насколько Российская армия сильнее украинской. К тому же в последнее время выстрелы почти прекратились, предъявлять почти нечего.

А создание образа врага, по Оруэллу, должно идти непрерывно, иначе не будет эффекта. Приходится переключаться на экономику: Россия, мол, задирает высокие цены, но мы у нее ничего не купим.

Говоря, что «мы не покупаем газ у России», президент Украины держит своих сограждан за полных идиотов, ведь знаменитый «словацкий газ», закупаемый Киевом, — это тот же самый газ из России, просто Украина доплачивает Братиславе за посредничество. Москве-то, в общем, с арифметической точки зрения все равно — едва ли контракт со Словакией подписан на невыгодных условиях. Если Киев хочет переплачивать — пусть переплачивает.

В еще большей степени держит своих сограждан за идиотов премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который заявил накануне, что покупать газ в ЕС дешевле, чем в Москве. Такое заявление заведомо подозрительно, потому что более низкая цена у перекупщика — это нечто противоречащее законам природы. То же подтверждают и цифры: Москве Киев должен был бы платить $212, Братиславе на минимуме цен платит $229 (еще сравнительно недавно было $280). Так что премьер-министр Украины в очередной раз врет собственным согражданам.

При нынешних ценах и объемах закупок Украина ежедневно доплачивает от $200 000 до $300 000 просто за возможность говорить, что газ покупается не в России. В прошлом году «в Европе» закуплено более 10 млрд кубометров газа. Цены менялись, но, так или иначе, Украина заплатила за этот пиар несколько сотен миллионов долларов.

Впрочем, богатая страна — могут себе позволить. После Нового года в город Геническ Херсонской области перестал поступать газ, и город стал замерзать. По просьбе местных властей газ стал подаваться из Крыма. В украинских СМИ эта тема вызвала небывалый ажиотаж, «опровергать» случившееся стали все кому не лень. Причина паники понятна: страна больше верит сарафанному радио, чем телевизору, а сарафанное радио рассказывает просто: Украина чуть не заморозила собственный город, а Россия его спасла. Вот тебе и враги. Весь пиар насмарку.

Потом у этой истории было интересное продолжение. Главе Генического района позвонил пранкер, представился «главой Нафтогаза Украины» и спросил, в чем проблемы. Чиновник откровенно рассказал, что газ крадут где-то на территории Украины. Готовность российских властей помочь с газом вызвала у главы района приятное удивление.

Тут картинка достигает своей полноты. В телевизоре президент с премьер-министром рассказывают, что страна не будет покупать газ у кровавой России, взвинтившей цены, а будет покупать его у европейских друзей по более низким ценам. В реальности же покупают тот же самый газ, покупают его с доплатой, но и этот газ до потребителей доходит не всегда: воруют. Чиновники же то ли крышуют тех, кто воруют, то ли еще по каким-то причинам не способны решить эту проблему.

Перед российскими властями открываются неплохие пиар-возможности. Подмерзающие поселки и города есть не только в Херсонской, но также и в Харьковской области, не говоря уже про Донбасс (отапливать который — вообще де-факто обязанность). Жителям этих городов и поселков следует всячески помогать. Положительный пример Геническа наверняка приведет к тому, что мэру следующего оставшегося без газа городка идея «попросить газ у Путина» придет почти сразу.

Разумеется, у Киева больше возможностей для пиара, особенно в условиях выключенных российских каналов и почти 100-процентной цензуры по этому вопросу на каналах украинских. Но когда из Киева доносится так много слов, и слова эти часто так далеки от реальности, то простые вещи — включить газ соседу, который мерзнет, — приобретают такой вес, который никакой пиар-кампании и не снился.