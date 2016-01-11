На фоне новогоднего «мертвого сезона» в центре внимания в очередной раз оказались слухи о возвращении во власть Алексея Кудрина. Возможно, расклад сил за кремлевскими стенами когда-то и превратит эти слухи в реальность. Но с точки зрения публичной политики этот шаг пока явно не оправдан. Если смотреть с этого ракурса, карьерные перспективы экс-главы Минфина и предвыборные планы «единороссов» незаметно стали «сообщающимися сосудами».

Иван Шилов ИА REGNUM

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За последние 4 года Кудрин стал примерно таким же «вечно призываемым» во власть персонажем, как некогда Григорий Явлинский. Любая утечка о встрече этих политиков с кем-то из руководства страны тут же порождала слухи об их скором новом назначении, которые, однако, упорно не хотели подтверждаться. Безусловно, экс-министр финансов куда ближе к Владимиру Путину, чем экс-лидер «Яблока» к любому из российских президентов, но итог все равно один.

Между тем в публичном пространстве в Кудрине уже давно видят перспективного спарринг-партнера для «единороссов». Недаром еще примерно полгода назад Алексею Леонидовичу прочили пост не в Белом доме или на Старой площади, а во главе гипотетической новой либеральной партии. Особенно упорные конспирологи даже считали ряд событий 2015 года (от выступления патриарха Кирилла в Думе до скандала с оренбургским «танцем пчелок») хитрой попыткой напугать «средний класс» консервативным разворотом властей и создать почву для предвыборной кампании нового партийного проекта.

Опыт «круговорота слухов в природе» подсказывает, что ближе к думским выборам мы снова можем услышать тот же прогноз о будущем партийном лидере Кудрине. Другое дело, что само представление о непременном желании Кремля вернуть в парламент либеральную фракцию — скорее всего, миф. Начиная с 2003 года все подобные планы срываются с таким постоянством, что это явно не совпадение. Системные либералы — влиятельная часть федеральных элит. А стратегия Кремля в последние 15 лет предполагает, что любые внутриэлитные конфликты должны быть максимально непубличными. Да и тяготеющие к либералам группы очень долго воспринимались властью как часть путинского большинства.

То есть в предвыборной стратегии Кремля Кудрин и правда реалистичнее смотрелся бы в качестве не партийного функционера, а публичного чиновника. «Единая Россия», ведущая «огонь по штабам», — не такая уж фантастичная картина. Например, в ходе парламентской кампании 2003 года «партия власти» критиковала правительство. В ходе декабрьской пресс-конференции Владимир Путин де-факто вывел нынешнее руководство Кабмина и Центробанка из зоны критики. Да и весьма странно, если бы «единороссы» открыто критиковали Дмитрия Медведева, своего формального лидера. Куда более подходящий объект для подобной атаки — Алексей Кудрин. В случае, если бы он получил официальный пост.

Но тут возникает другая загвоздка. Кремль пока явно не настроен предоставлять «единороссам» роль главных критиков либеральных реформ. Напротив, в прошедшем году власти скорее пытались шагнуть навстречу системным либералам. Вот лишь один из примеров с регионального уровня. Весной 2015 года состоялось избрание ректора НИУ ВШЭ и идеолога ряда либеральных реформ Ярослава Кузьминова сопредседателем Московского штаба ОНФ. Понятно, что данная структура и «Единая Россия» — не одно и то же, но факт все равно симптоматичный.

Не будем сейчас гадать о закулисных раскладах в российских верхах. Но расклады предвыборные пока не благоволят Кудрину. Парадоксально, но с точки зрения публичной политики шанс на возвращение во власть Алексею Леонидовичу может подарить именно намерение «единороссов» вести наступательную и явно контрлиберальную предвыборную кампанию. Возможно ли это в реальности? Скоро увидим.