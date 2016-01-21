



Освобожденная Варшава. 1945

Сегодня, 17 января, Польша отмечает 71-ю годовщину со дня освобождения своей столицы от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцев из Варшавы выбили солдаты 1-й (и по наименованию, и по факту) армии Войска Польского вместе с братьями по оружию 1-го Белорусского фронта, которым командовал урождённый российский поляк и будущий министр обороны Польши Константин Рокоссовский.

Смотрите карты и фотохронику Висло-Одерской операции

Сегодняшняя Варшава (прежде всего, политическая и интеллектуальная) относится к этой памятной дате с презрением. Достаточно сказать, что само слово — освобождение (по-польски дословно — вызволение) — неизменно пишется в кавычках. Мол, 17 января 1945 года одних оккупантов сменили другие. «Эти коммунистические захватчики были наследниками царских захватчиков, с которыми народ боролся столько лет», — пишет, скажем, во французской прессе польская политологиня Элизабет Следзевски (Следзевска в польском оригинале). А руководитель Совета охраны памяти борьбы и мученичества Польши Анджей Кунерт (тот самый, кто запретил реставрировать снесённый ныне мемориал Ивану Черняховскому) вообще утверждает, что никакого освобождения не было, а польские и советские солдаты просто зашли в выжженный и нелюдимый город, «от которого на несколько часов раньше отказались немецкие войска» (налицо — параллель с Москвой, сожжённой Наполеоном, о котором мы вспомним ниже).

warszawa.wikia.com Улица 17-го Января в Варшаве

Но память об освобождении Варшавы живёт. Например, каждого прилетевшего в польскую столицу встречает улица 17-го Января (ulica 17 Stycznia), расположенная недалеко от аэропорта им. Шопена. Так улицу назвали в 1951 году, когда варшавский пригород вошёл в городскую черту. Спустя 60 лет магистраль захотели переименовать. Вначале предложили имя Рональда Рейгана (варшавский политбомонд всерьёз считает, что если бы не было 40-го президента США, то Польша никогда не стала бы свободной). В прошлом году циркулировала инициатива назвать улицу в честь «Дивизии Сибирской», памятуя о польских стрелках, осевших при царе под Красноярском и в 1920 году разбитых красными. Пока все эти топонимические потуги остались лишь на страницах газет. Но легендарный памятник Братству по Оружию, установленный 18 ноября 1945 года именно в память об освобождении Варшавы, польские власти демонтировали. Под предлогом реставрации. Наплевав на то, что 72% варшавян выступили за возвращение монумента на своё заслуженное место — Виленскую площадь.

(Вообще, поражает отношение поляков к памяти своих предков, отдавших жизни за свободу. Речь идёт о насмешливом, «народном» переименовании памятников Героям-Освободителям. Вышеназванный мемориал Братству по Оружию поляки глумливо называют памятником «четырём спящим» — из-за того, что бронзовые фигуры солдат — два советских и два польских — по замыслу польского скульптора Станислава Сикоры замерли по периметру монумента, символизируя вечную память погибшим. 17 января 1985 года — на 40-летие освобождение Варшавы — в столице был установлен памятник дивизии Костюшко, солдаты которой стали первыми, достигшими города 17 января. 16-метровый воин левой рукой с открытой ладонью указывает направление к левобережной стороне столицы, где шли ожесточённые бои при освобождении Варшавы. И этот монумент стал предметом издёвок своих же соотечественников. Из-за этой пятерни с растопыренными пальцами «в народе» памятник прозвали — «Pięć Piw Proszę!» («Пять пив, пожалуйста»).

из книги. «Венок славы» Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 томах» Открытие памятника Костюшковцам. 17 января 1985

Обратимся к мемуарам генерала 1-й армии Войска Польского Станислава Поплавского, который непосредственного руководил освобождением столицы своей Родины, а после войны командовал Польской группой войск в поверженной Германии. Его мемуары свидетельствуют: в борьбе с фашистами польские солдаты испытывали небывалый подъём национального самосознания. Цензоры из Воениздата Минобороны СССР добились от польского генерала смены названия книги — вместо авторского «За землю предков» в свет вышло «Товарищи в борьбе». Но чистить воспоминания не решились. Вчитаемся в текст обращения 1-й армии Войска Польского накануне 17 января, которое цитирует Поплавский:

«Солдаты! Вы идёте на священный бой за освобождение Родины. Перед вами немецкие окопы. За ними лес виселиц, на которых фашисты вешают поляков. Там льются кровь и слёзы… Тысячи наших соотечественников стонут в гитлеровской неволе. Они ждут освобождения, ждут нашей победы. В боевом союзе с советскими воинами мы идём дорогой победы, мы завоюем её ценой своей крови. Каждый штыковой удар, каждое меткое попадание снаряда и пули — это шаг, приближающий нас к нашим отцам, братьям, женам и детям… Нас зовёт Отчизна, нас зовут братья-поляки! В бой, солдаты Свободы!»

Общеизвестный факт: во время атаки через Вислу с командного пункта Войска Польского по громкоговорителю звучал польский национальный гимн. Кто знает его текст, тот удивится милосердию «советских оккупантов». Послушайте, к примеру, такой куплет:

Перейдём Вислу, перейдём Варту,

Будем поляками!

Дал пример нам Бонапарт

Как должны мы побеждать.

Представляете, какая каша творится в головах сегодняшних школьников от Кракова до Гданьска? Получается, что польские солдаты атаковали фашистских захватчиков, будучи поддержанные огнём «коммунистических захватчиков» и восхищаясь в песне мощью главного врага «царских захватчиков».

Впрочем, по свидетельствам очевидцев, в те дни в освобождённой Варшаве звучала и другая песня, ставшая вторым, народным польским гимном. Это знаменитая «Клятва» (по-польски Rota), написанная в начале 20-го века польской поэтессой Марией Конопницкой. Там есть и такие строки:

Не будет крестоносец плевать нам в лицо,

Онемечивать наших детей!

Вернёмся к тезису об уходе — «на несколько часов раньше» — немцев из Варшавы. Да, город был разрушен до 80%. Польский историк, автор 15-томного «Атласа древней архитектуры улиц и площадей Варшавы Ярослав Зелиньски пишет, что 17 января вся левобережная Варшава (со «старым городом») представляла собой «сплошную гигантскую свалку щебня объёмом 20 млн. кубометров». Маршал Победы Георгий Жуков охарактеризовал зимнюю Варшаву 1945-года мрачнее и короче — «город мёртв».

Варшава, 1945 Компьютерная реконструкция

Смотрите галерею фотографий разрушеной Варшавы

Однако непрофессионально рассуждать, что гитлеровцы отступили из «Восточного Парижа» без боёв. Жестокие схватки были за Главный вокзал Варшавы, построенный Пилсудским как главный символ транспортной независимости от России, и Александровскую цитадель — русскую крепость, возведённую по приказу Николая I после поражения польского восстания 1830 года.

Командовал «варшавским гарнизоном» генерал-лейтенант Фридрих Вебер, назначенный на эту должность в конце 1944 года. Гитлеровскому офицеру шёл 53 год, за его плечами было победоносное участие в оккупации Голландии и Туниса. Но 17 января 1945 года новоиспечённый комендант Варшавы отказался следовать приказу фюрера удерживать город любой ценой, отступив с остатками войск на 60 км от польской столицы — всё ближе к Германии. За ослушание Вебер был заочно приговорён Гитлером к трём годам лишения свободы, однако избежал наказания, попав в двухгодичный плен к американцам и затем прожив тихо-мирно до 82 лет в баварском райцентре.

Варшаву освобождали известные будущие советские артисты и писатели. Прежде всего, стоит отметить Иннокентия Смоктуновского, который был удостоен медали «За отвагу» 14 января 1945 года — в день начала наступательной операции на Варшаву. В наградном листе сказано: «(наградить) командира отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктунович (настоящая фамилия артиста. — ИА REGNUM) Иннокентия Михайловича за то, что в боях при прорыве обороны противника в районе деревни Лорцен его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при этом около 20 немцев».

Медалью «За освобождение Варшавы» награждёны режиссёр Пётр Тодоровский, писатели Виктор Астафьев, Василий Гроссман (будучи фронтовым корреспондентом, он первым из наших коллег увидел Варшаву без фашистов) и Анатолий Рыбаков. Автор «Детей Арбата» удостоен ордена Отечественной войны I степени как раз за подвиг у польской столицы. В наградном листе читаем: «Гвардии инженер-майор Аронов (настоящая фамилия писателя. — ИА REGNUM), работая начальником автослужбы корпуса, за время подготовки к операции к прорыву обороны немцев на западном берегу р. Висла в январе 1945 года проявил большую заботу об автотранспортном подразделении корпуса».

…Потери при освобождении Варшавы не нуждаются в комментариях. 3.116 погибших и пропавших без вести со стороны Войска Польского и 22.000 советских солдат.

Варшавяне встречают своих освободителей — солдат Красной Армии и 1-й армии Войска Польского. 17 января 1945

Вечная слава освободителям Варшавы! Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует боевое братство народов России и Польши против фашистского зверя!

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