Александр Горбаруков, ИА REGNUM «Байден, Байден, ты могуч...»

Среди высоких киевских чинов, утративших по тем или иным причинам доверие Белого дома и оказавшихся в связи с этим в подвешенном состоянии, почетное место занимает глава МВД. Пусть земля еще не горит под ногами Авакова, но летящие уже не в кого-то другого, а в него самого, стаканы мерещатся ему все чаще. Отступать первому менту Украины некуда. Отступление в виде ухода с поста для него — это прямой путь или в бега, или в СИЗО. Приходится придумывать способы возвращения расположения Америки и сохранения портфеля. Аваков и его подельники в Минобороны, многим из которых, как и ему, есть, что терять, готовы возобновить полномасштабные военные действия против ДНР-ЛНР. Наступление ВСУ может начаться в любой момент. Готовить кампанию с военной точки зрения никому в украинских штабах и командованиях в голову не приходит. Зачем? Задача же не победить в бою, а спровоцировать Россию на действия по защите Донбасса. И как можно скорее. Время не ждет. Не один только Аваков, вся киевская власть в тупике и в цейтноте: денег все меньше, репутация все хуже, Запад все злее. Русские, правда, еще не идут, но только до поры, до времени. Когда пойдут, пить «Боржоми» станет поздно.

События во властных кабинетах и кулуарах над Днепром в последние недели и дни 2015 года показали, что киевские «ястребы», подобные Авакову, закусили удила. Курс взят на нагнетание истерии, градус которой и без того чрезвычайно высок, на раскачивание ситуации с последующим ее переводом в стадию предельного обострения. Все идет к тому, что в первые месяцы нового года «аваковы» могут, спровоцировав кризис, броситься в атаку. Бросившись же, потянут за собой остальное порошенковско-яценюковское кодло, занимающее пока более сдержанную позицию. Фигура Авакова в этом смысле показательна. Министр — яркий пример того, как высшее руководство Украины, говоря словами Джабраила из «Кавказской пленницы», нарушает заповедь «не путать свою шерсть с государственной», не останавливаясь перед тем, чтобы ради собственного спасения пожертвовать страной.

Понимая, что министерское кресло под ним шатается, и что одним из тех, кто не просто ждет его — министра — падения, а активно приближает его, является Саакашвили, Аваков идет на ненавистного ему «гастролера» судом. Эпическая битва двух украинских супергероев — Авака и Саака — продолжается, сотрясая основы и государства Украина, и национальной государственности. Судьба поданного главой МВД против главы Одесской ОДА иска неопределенна, вероятность того, что его претензии не будут удовлетворены, велика. Чтобы судебная эпопея оказалась для него успешной, министр хочет создать надлежащий «фон», на котором бы он выглядел наиболее привлекательно для американцев, для президента, для общественного мнения, для судей. Лучший из вариантов тут, пожалуй, — образ «победителя» или «отражателя агрессии». Пускай, опять мнимой, фейковой, той, что только для внутреннего употребления, но агрессии. Ну, а, коли так, то Авакову просто необходимо, чтобы в Донбассе опять в полный голос заговорили пушки, чтобы там пролилась кровь, хоть своих, хоть чужих.

Существует еще один мотив воинственного расположения Авакова и чинов МО — шкурный. До конца зимы надо списать зимнюю форму и все, что, якобы, покупалось для нужд ВСУ и Нацгвардии на зиму. Если этого не сделать, то потом следы злоупотреблений и коррупции в сфере закупок в особо крупных размерах будет гораздо сложнее. Самый простой, по его мнению, и надежный способ решить проблему — организовать на востоке очередной «котел». Что с того, что там сложат головы еще несколько сотен или даже тысяч человек? Зато сколько всего можно будет записать в списки имущества, оставшегося на полях! Загребущие руки чиновников МВД и МО чешутся еще и от неумного желания сократить «естественным путем» ряды иностранных наемников, недавно привлеченных Киевом в АТО. Гонорары иностранцев по украинским меркам достаточно велики. При их выплате «мертвым душам» из числа тех «гостей», кто погибнет в ходе наступления, можно сорвать хороший куш. Значит, даешь наступление!

Наконец, третий момент, толкающий «ястребов» на решительные шаги. Самый, пожалуй, главный. Вот-вот подойдут сроки очередного отчета перед американцами. Отчитываться же нечем. Успехов нет, как нет. Рейтинги падают. Коррупция процветает. Олигархи слегка ощипаны, но целы-целехоньки. Российскому бизнесу в Украине крылья подрезаны, но до полного его вытеснения далеко. «Отжатые» у русских активы и схемы достались не американцам, а «черновицким», «винницким», «львовским». Совсем плохо с выполнением поручений, данных Дж. Байденом в Раде 8 декабря. По ним, если не считать бюджета, — полный «ноль», и закрывать на это глаза за океаном, похоже, не собираются.

Тут еще, как назло, Дж. Керри заговорил о каких-то «дополнительных возможностях» США в Украине, которые должны появиться в течение нескольких последующих месяцев. На брифинге в Вашингтоне 8 января госсекретарь заявил буквально следующее: «Мы ожидаем получить дополнительные возможности для преодоления вызовов в таких местах, как Украина, Афганистан, Центральная Америка, Колумбия, Кипр, Ливия, Южный Судан, Бурунди и других». Оставим в стороне тему «возвращения Украины в Европу», в результате которого страна оказалась в одном списке с Бурунди и Южным Суданом. Важно другое: если «дополнительные возможности» для американцев не обеспечит нынешняя киевская «команда», Белый дом заменит ее на другую. Точнее говоря, даже не так. Не «если не обеспечит», а — «раз не обеспечила». «Команда» П. Порошенко — А. Яценюка в глазах американцев себя дискредитировала, ее песенка спета. К ее замене дело не просто идет, а пришло. Режим окончательно подтвердил свою недостаточную функциональность. Кадровая ротация — дело времени, причем, ближайшего. На А. Яценюке, расписавшемся в беспомощности и в неспособности решать поставленные перед ним задачи, уже, судя по всему, поставлен жирный крест. П. Порошенко сохраняет шансы остаться, но и к нему есть много вопросов, на которые придется отвечать.

О каких именно «дополнительных возможностях» может идти речь, Дж. Керри не уточняет. Несложно предположить, что их появление никак не связано с тем фактом, что 2016-ый объявлен в Украине Годом английского языка. Главная возможность, пожалуй, диалог с Кремлем, учет интересов Москвы при урегулировании конфликта в Донбассе. Если так, то во власти в Киеве будут нужны другие люди, способные к компромиссу, незапятнанные бранью в адрес России и высшего российского руководства.

Что сегодня сдерживает сдержанных и охлаждает воинственный пыл несдержанных украинских генералов и министров? Что не позволило «ястребам» сунуться за линию разграничения в Донбассе в дни новогодних праздников и не позволяет пойти на такой шаг прямо сегодня? Что может сыграть роль сдерживающего фактора в будущем? Позиция американцев? Неуверенность в том, что, перейдя в наступление, удастся продвинуться, хоть на десяток-другой километров? Страх от того, что сделают крайним и, списав провал кампании именно на него, погонят взашей из власти, как погнали З. Шкиряка из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям после его позорного провала в Непале? А, может быть, угроза реакции ДНР-ЛНР на провокацию? Ответный удар ополченцев при поддержке России, способен не только опрокинуть ВСУ, отогнав их за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей, но воспламенить весь юго-восток, включая Харьков, Запорожье, Одессу, Николаев.

Скорее всего, именно последнее. Иначе говоря, российский фактор. В изменившихся и продолжающих меняться условиях в мире, в Европе, в регионе сдерживающим фактором для любых провокаций и любой агрессии все чаще выступает Россия. Теперь, по-видимому, Москве в самый раз задуматься над тем, что и как сделать для того, чтобы, не ограничиваясь одним только сдерживанием, сделать еще один шаг вперед, расширив диапазон влияния ролью активного, полноценного участника процессов урегулирования. В Сирии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Украине.