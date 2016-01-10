Конфликт между Саудовской Аравией и Ираном беспокоит Китай. После вспышки антагонизма Эр-Рияд и Тегеран посетил заместитель министра иностранных дел КНР по странам Западной Азии и Северной Африки Чжан Мин. «Мы надеемся, что ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется и стороны будут поддерживать мир», — говорится в официальном заявлении МИД Китая. Тревога Пекина связана с тем, что большая война в мусульманском мире окончательно перекроет сухопутный Шелковый путь в Европу, затруднив и судоходство в Ормузском проливе, через который проходит более 17 млн баррелей нефти в сутки. Поэтому глава иранского дипломатического ведомства Джавад Зариф поспешил успокоить Пекин, пообещав расширить сотрудничество сразу после отмены санкций.

Питер Пауль Рубенс. «Смерть Ахиллеса». 1630 г.

С учетом того, что Поднебесная превратилась в ключевого потребителя нефти и нефтепродуктов, поставляемых из Ирана и Саудовской Аравии, американцам остается только надеяться на эскалацию напряженности. Ведь Эр-Рияд, Тегеран и Багдад обеспечивают потребность Пекина в нефти на 51,2% (!). Не случайно 9 января, когда страсти вокруг казни шиитского проповедника аль-Нимра немного улеглись, ВМФ США опубликовал видео ракетной стрельбы в бассейне Ормузского пролива, ответственность за которую возложил на Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Associated Press. Речь идет о черно-белых кадрах протяженностью в 45 секунд (датированных 26 декабря), на которых иранские боевые корабли якобы запускают ракеты вблизи нефтяного танкера, американского авианосца «Гарри Трумэн» и французского фрегата.

Пресс-секретарь Пентагона Кайл Рейнс уточнил, что обстрел производился на расстоянии в 1370 метров от морских кораблей. «Запуск ракет был осуществлен на небезопасном расстоянии от военных и коммерческих кораблей. Этот акт противоречит международному морскому праву и свидетельствует об отсутствии профессионализма», цитирует Рейнса британская ВВС. В ответ официальный представитель КСИР генерал Рамезан Шариф обвинил Вашингтон в «психологической войне» против исламской республики: «Иран не осуществлял никаких военных маневров и стрельб в районе Ормузского пролива, о чем заявляют американцы. В современных условиях публикация подобной лжи — проявление психологической войны».

Картина проясняется: США пытаются всячески ослабить торговые связи Саудовской Аравии и Ирана с Китаем, которые благоприятствуют энергетической безопасности последнего. Стравливание шиитов и суннитов — самый легкий путь для осуществления подобной операции. Тем более что сейчас китайская экономика испытывает на себе давление дорогого доллара, безуспешно пытается стимулировать экспорт через девальвацию юаня, который опустился до уровня мая 2011 г.

Америка не заинтересована в том, чтобы Китай безраздельно господствовал в этих странах — совокупные запасы нефти в Саудовской Аравии и Иране оцениваются в 400 млрд баррелей. Поэтому 5-й флот ВМФ США, который базируется в Бахрейне, часто проводит «антипиратские рейды» в Ормузском проливе, что «позволяет американцам уравновешивать Иран», пишет газета Columbian. Издание напоминает, что 18 апреля 1988 г., когда в регионе бушевала кровопролитная ирано-иракская война, боевые корабли США и ИРИ уже сталкивались в проливе. Тогда Пентагон уничтожил две нефтяные вышки и повредил шесть иранских кораблей, часть из которых была потоплена. А спустя несколько месяцев (3 июля) ракетный крейсер Vincennes ВМС США сбил пассажирский лайнер Airbus A300 с 290 пассажирами на борту, который следовал из Тегерана в Дубай.Так что негативных прецедентов в американо-иранских отношениях достаточно. Несмотря на прорывное Венское соглашение по ядерной программе ИРИ, подписанное 14 июля 2015 г., интрига сохраняется. Дело дошло до того, что спикер иранского парламента Али Лариджани пригрозил администрации США ответными мерами, если конгресс введет против исламской республики дополнительные ограничения.

Не исключено, что проблемы Тегерана в отношениях с Западом лягут в основу визита председателя Си Цзиньпина в Иран, запланированного на 23 января. Поднебесная планирует вложить десятки миллиардов долларов в иранскую нефтехимическую промышленность. Однако президент Хасан Рухани, инициатор поездки китайского лидера, намерен также заручиться политической поддержкой Пекина. По данным телеканала Press TV, иранцев очень беспокоит девальвация юаня, которая рискует «увеличит приток китайских товаров на внутренний рынок исламской республики». «Китай — основной торговый партнер Ирана. Поэтому падение стоимости юаня приведет к увеличению экспорта китайских товаров. В краткосрочной перспективе правительству Ирана следует предпринять меры для обуздания этого процесса», — цитирует агентство Tasnim иранского экономиста Мортезу Аллахдада. Однако Китай будет сложно склонить к компромиссу: в 2015 г. Пекин был крупнейшим иностранным покупателем иранской нефти (500 тыс. баррелей в сутки); ИРИ экспортировал в КНР товары и сырье на $4,6 млрд, а импортировал из Поднебесной продукцию на сумму в $6,7 млрд. Индия ревностно относится к китайским успехам в Иране, предлагая Тегерану продавать ей нефть в рупиях.

Саудовская Аравия держится уверенно, хотя по итогам 2015 г. королевство уступило России пальму первенства в Китае. На долю Эр-Рияда приходится 11% мировой нефтедобычи или 10,2 млн баррелей в сутки. Тегеран пока может похвастаться лишь 2,9 млн баррелей. Как ни странно, в сложившейся конфигурации саудовцам больше угрожает Ирак, который в декабре 2015 г. объявил о «стратегическом партнерстве» с Китаем. Напомним, что на долю Пекина приходится 50% иракского нефтяного экспорта: в 2016 г. Багдад увеличил производство до 4 млн баррелей в сутки (без учета показателей Иракского Курдистана).

Ставки в ирано-саудовской борьбе чрезвычайно высоки. Обе страны продолжают оспаривать лидерство в Йемене, логистическая значимость которого обусловлена выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу и Красному морю. Несмотря на то, что министр обороны Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман считает конфликт с Ираном «безумием», противостояние уже давно вышло за рамки Сирии, Ирака и Йемена. В поле битвы превращается и крохотная Палестина. Посол Палестины в Эр-Рияде Басем аль-Агха позволяет себе открыто критиковать Тегеран. «Правительство Ирана не поддерживает Палестину, которая находится на переднем крае борьбы с израильской оккупацией», — цитирует дипломата лондонская арабская газета Asharq al-Awsat.

Ближний Восток давно превратился в арену, где США и Китай сводят личные счеты. Ормузский пролив — «ахиллесова пята» мирового нефтяного рынка и энергобезопасности КНР. В XX веке Пентагон не раз использовал эту артерию, ширина которой составляет всего 33 километра (21 миля). Америка готова бросить в топку любое государство региона, лишь бы это ослабило глобальную конкуренцию за власть.