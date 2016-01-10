Особый трагизм ситуации заключается в том, что власти и полиция ФРГ несколько дней пытались замалчивать эти вопиющие случаи, чтобы не дискредитировать политику канцлера и правящей коалиции по приему беженцев. Только в Кельне в полицию было подано свыше двух сотен заявлений в полицию о нападениях. Заявления поступили также в Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и других городах. Потеряв надежду на защиту властей, немецкие граждане приступили к созданию «гражданской милиции», а католическая церковь зовет их не противиться и стать «более открытыми».

news-front.info Кёльн. Новогодняя ночь

Государство утратило контроль над ситуацией

Государство оказалось не в состоянии контролировать ситуацию в канун нового года в Кельне, говорится во внутреннем отчете Федеральной полиции Германии от 4 января, автором которого является высокопоставленный полицейский чиновник, передает журнал

«Женщины, как в сопровождении спутников, так и без, оказывались буквально облепленными массой опьяненных мужчин. Это было неописуемо. Это происходило как на улице перед зданием железнодорожного вокзала, так и внутри него. Даже присутствие полицейских не производило на нападавших ни малейшего впечатления», — цитирует издание полицейский рапорт.

Полицейские попросту боялись приближаться к переулкам возле здания Кельнского вокзала, где в это время резвились карманники, наркоторговцы и насильники, пишет электронный кельнский журнал Express.de.

Хотя федеральная полиция и обязана поддерживать общественный порядок внутри и вокруг вокзалов, она оправдывает свое бездействие нехваткой кадров. Официальный представитель федеральной полиции Мартина Дресслер объясняет, что штатное расписание слишком маленькое, людей постоянно не хватает, к тому же сейчас многие полицейские задействованы на юге Германии, где они обременены дополнительными задачами, такими как регистрация и распределение беженцев, которые скапливаются на железнодорожных станциях, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger(KSTA).

По словам газеты, этим охотно пользуются преступники, которые скапливаются небольшими группами на вокзалах и в других общественных местах, внимательно сканируют всех, кто входит и выходит, и если видят подходящую жертву, то набрасываются и отнимают чемоданы, мобильные телефоны, фото — и видеотехнику.

В Кельне сформирован специальный комитет

После злополучной ночи полицию поступило более 200 заявлений от потерпевших в Кельне, больше сотни в Гамбурге и еще множество в других немецких городах. Истинные масштабы сексуальных домогательств и грабежей в новогоднюю ночь постепенно проясняются, отмечает Focus.

Для расследования обстоятельств и подробностей трагических событий был создан специальный следственный комитет под неофициальным названием «Новый год», сообщает журнал Spiegel.

Насильники — мигранты из Сирии

Как пишет издание, кельнские следователи уже сумели выйти на след вероятных преступников. Это удалось благодаря геолокационным устройствам похищенных мобильных телефонов. В ряде случаев след привел к местам проживания мигрантов или лиц, с ними связанных.

«Преступники не имеют ничего общего с беженцами из зоны военных конфликтов, которые прибыли в Германию в течение нескольких месяцев», — заявил накануне один из высокопоставленных представителей следственного комитета, пишет KSTA.

Но другие полицейские отрицают распространяемую руководством информацию, будто нападавшие неизвестны или не связаны с беженцами. Большинство нападавших — это сирийцы, которые подозреваются, прежде всего, в совершении противоправных действий сексуального характера, сообщает газета Die Welt.

По словам газеты, полиции не только удалось установить личности множества подозреваемых, но также задержать некоторых из них.

«Вопреки заявлениям начальства, лишь незначительная часть задержанных родом из государств Северной Африки. Большинство же сирийцы, недавно подавшие заявления о предоставлении им статуса беженца», — приводит Die Welt слова сотрудницы полиции.

Более того, многие из них уже больше года находятся под надзором полиции по подозрению в мелких правонарушениях, хотя немало их прибыли и всего несколькими месяцами ранее, добавляет газета.

Ранее, пишет Die Welt, официальные должностные лица заявляли, что преступники, прежде всего, стремились обокрасть прохожих, а сексуальные домогательства были всего лишь сопутствующими эпизодами.

«На самом деле все с точностью да наоборот. Подозреваемые в половых преступлениях группы арабских мужчин специально окружали женщин, чтобы наброситься на них», — цитирует издание свой источник в полиции Кельна.

Кто и зачем покрывает преступников?

Возможной причиной попыток замалчивания насилия в отношении женщин в Кельне, Штутгарте и Гамбурге со стороны властей и СМИ является боязнь разрушить старательно сконструированный правительством идеализированный образ беженцев, неудавшийся политика по их интеграции и полная неспособность властей к самокритике, полагает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Причина также возможно кроется в том, что многие опасаются обвинять мигрантов до появления результатов официального расследования, чтобы самим не быть обвиненными в расизме и шовинизме. Вместе с тем попытка скрывать от общественности личность, национальность и акцент преступников явно не идет на пользу расследованию, считает интернет-портал NRWjetzt.de.

По мнению ресурса, очевидно, что преступники в основном мигранты.

Как, во имя всего святого, может быть найден преступник, когда он не может быть описан? И да, черт подери, общество имеет право знать, как он выглядит, на каком языке он говорил, какой у него акцент и сколько ему лет. Тот, кто хочет найти виновника, должен сперва как можно точнее его описать, настаивает NRWjetzt.de.

То, что произошло в Кельне, не может и не должно бесконечно заметаться под ковер левацкими мигрантофильскими СМИ и самоцензурирующимися общественно-правовыми вещателями. Слишком большие по масштабу и тяжести преступления имели место, солидарен журнал о политической культуре Cicero.

По словам журнала, сейчас со стороны Ведомства федерального канцлера Германии предпринимаются неуклюжие попытки держать общество в неведении. Потому что именно ее невежественная, но зато гуманистическая (и потому «правильная») политика правительства по активному смешиванию культур гендерно равноправной Германии и мачистской Северной Африки привела к культурному разрыву и создала взрывоопасную ситуацию. Обещание со стороны канцлера процветания молодым мужчинам со всего мира в итоге привело к неконтролируемой массовой иммиграции.

Только в 2014 году в Германию иммигрировали почти полтора миллиона человек, это почти на 20% больше чем в 2013 году, и является абсолютным рекордом в статистике миграции, заявил на днях в своем докладе о проблемах миграции министр внутренних дел ФРГ и член правящей партии «Христианско-демократический союз» Томас де Мезьер, отмечает газета Der Tagesspiegel.

Социальное напряжение и неопределенность растут, пока канцлер и ее партия аплодируют сами себе на заседаниях и любуются портретом Меркель на обложке журнала с подписью «Человек года». Кельн и Гамбург уже далеко не единичные случаи, и необходимо что-то срочно менять в реалиях неконтролируемой массовой иммиграции, пишет Cicero.

За честь Германии вступятся «ополченцы»

Пока власти бездействуют, не желают замечать проблемы или пытаются их скрывать, в стране возникает «гражданская милиция». В ответ на нападения в Кельне в Дюссельдорфе начинает формироваться народное ополчение из нескольких тысяч человек, которые намерены патрулировать улицы для обеспечения их большей безопасности. Полиция от этого не в восторге, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Монополия на охрану общественного порядка принадлежит только государству. В обязанности граждан не входит поддержание правопорядка», — передает газета заявление пресс-службы полиции Дюссельдорфа.

«Наша задача сделать наш город более безопасным для наших дам», — говорится на официальной страничке народной милиции в Facebook, а наш девиз: «Один за всех и все за одного. Дюссельдорф, будь начеку!».

«Я не согласен, что свободные люди должны позволять себя запугать», — заявил организатор «гражданской милиции» Тофиг Хамид.

«Ополченцы» старательно отмежевываются от политических мотивов, а полиция пока не зафиксировала среди них проявлений правого радикализма.

Церковь призывает к покорности

Однако не все согласны, что гражданам следует защищаться. Например, Гессенский епископ и по совместительству верховный капеллан бундесвера Франц-Йозеф Овербек заявил, что немцам надлежит приспособиться к лицам, ищущим убежище в Германии, сообщает оппозиционный еженедельник Junge Freiheit(JF).

«Не только беженцы, но и мы должны изменить свои привычки. Ради мира и процветания мы должны поменяться», — цитирует священнослужителя газета.

По словам Овербека, гражданам надлежит воздерживаться от «привычного потребления» и стать более скромными, а Германия должна превратиться в «общество делящихся». В своей проповеди епископ особо подчеркнул, что беженцы «взорвут привычные рамки сосуществования». Но Германии, по его мнению, не следует проявлять жестоковыйность, так как у нее нет никаких причин для страха и неуверенности, пишет JF.

«Все, кто приходят к нам, наши братья и сестры, потому что Бог приветствует их здесь. Они одаривают нас так же, как и мы их. Поэтому ищущие убежища не должны натыкаться на границы, заборы, проволоку и лагеря. Германия и Европа должны показать, что они не желают изоляционизма и самоутверждения, но хотят создать пространство дружбы для людей в поисках безопасности, надежности, законности и процветания», — приводит издание слова Овербека.

В своей проповеди епископ также отдельно обратился к гражданам, которые беспокоятся из-за наплыва мигрантов, и объяснил, что им следует учиться «быть по-настоящему открытыми».