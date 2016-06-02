Издание Toronto Sun пишет в редакционной статье о взаимоотношениях России и Канады в контексте обороны. Мы приводим текст с незначительными сокращениями.

vsesmi.ru Канадские вооруженные силы

Харжит Сажжан (Harjit Sajjan), новый министр обороны Канадской Федерации, единодушно считается человеком, который способен подогнать абстрактные политические решения Оттавы под конкретную ситуацию в каждом уголке земного шара — иногда и в ущерб людям в форме. Ему необходимо буквально все это знание, поскольку он — проводник правительства нового премьера, Джастина Трюдо (Justin Trudeau) в изменении формы войны, которую Канада ведет против ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Леванта — террористическая организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM). А еще он — гид правительства в деле противостояния возрождающейся России.

Опыт нового министра обороны Канады был получен тяжким путем: он ездил в командировки в Боснию и трижды — в Афганистан, в качестве специально уполномоченного, который составлял информационные «портреты» движения Талибан и порой неблаговидных союзников Канады в Кандагаре. Также полковник в отставке Сажан, — редкая возможность управления профессиональными военными страны резервистом. При этом он говорит: «Я уважаю людей в униформе и то, через что они прошли, и понимаю, как политические решения отзываются в полевых условиях».

В том, что касается Сирии, от нового министра обороны Канады ждут конкретных предложений по выводу военного контингента (речь идет об истребителях CF-18) с Ближнего Востока. Это предвыборное обещание Трюдо, скорее всего, будет выполнено, хотя Канада и обещает еще раз посоветоваться с союзниками, в первую очередь, с США.

В то же время, канадцы намерены продолжить обучение украинской армии, что будет включать в себя «широкую серию мер», таких, как «обезвреживание взрывных устройств», «планирование гражданского и военного характера», «военная медицина» и другие.

Сейчас, — и министерство обороны Канады подтверждает эти данные — на Украине размещено 200 военных канадских инструкторов. Страна прошла через местные выборы, и, отмечает канадское издание, «правительство Порошенко сталкивается с растущим числом жалоб и недовольством хронической коррупции». Политический прогресс на Украине может быть достигнут и станет фундаментальным, «если Россия будет сдерживаться» и «Канада сможет помочь Украине в ближайшие несколько лет», заявляют источники в минобороны Канады. Они (украинцы — прим. ИА REGNUM) знают, что им многое нужно улучшить. Вот почему надо работать с ними… но, в конечном счете, только от них зависит, сделают ли они лучше свою страну».

«Дорога между Оттавой и Москвой»

Государственное радио страны, Radio Canada, передает репортаж об арктическом морском пути, который может стать «путем улучшения отношений между Канадой и Россией». Речь идет о маршруте между Северной Америкой и Мурманском, протяженностью примерно в 17 дней пути.

«После доставки морским путем грузы могут быстро распространяться сетью железных дорог по Евразии и Северной Америке. Для России и Канады развитие такого пути может стать большим достижением, принести огромные выгоды, и предоставить выходы к новым рынкам. Россия могла бы получить доступ в Северную Америку, а Канада — прочные связи с Евразией…» — пишет аналитики Иан Армстронг (Ian Armstrong) в докладе для Global Risk Insights.

Радиостанция отмечает, что канадские отношения с Россией «были глубоко заморожены» после «российской аннексии Крыма» (речь идет о добровольном возвращении российского полуострова в юрисдикцию России по итогам всенародного референдума — прим. ИА REGNUM) и поддержки Россией «про-русских мятежников на востоке Украины».

Но столь редко используемый арктический морской путь может стать дорогой между Оттавой и Москвой, говорит американский эксперт в вопросах безопасности и международной политики.

Так называемый «арктический мост» — это маршрут от порта Черчилль (Манитоба, Канада) к русскому порту Мурманск. Сейчас путь открыт только четыре месяца в году, но станет гораздо более доступным из-за климатических изменений, провоцирующих сокращение льда.

Конечно, несмотря на это, остается множество проблем: технических, логистических, и даже политических, — перед тем, как арктический путь достигнет своего потенциала. И одно из самых больших препятствий на этом пути — состояние инфраструктуры, связывающей два порта на концах маршрута в обеих странах.

Порт Черчилль, например, соединен с остальной Канадой всего лишь одной железнодорожной линией. То самое глобальное потепление, которое продлевает сезон навигации в Арктике, одновременно «подтачивает» слой почвы в вечной мерзлоте, на котором проложена часть железнодорожного полотна. По словам Армстронга, Канаде необходимо вложить значительные инвестиции в улучшение логистических связей между портом Черчилль и остальной страной.

Арктические морские пути, отмечает радиостанция, редко доступны для навигации, потому что огромные пространства нуждаются еще в изучении как составителей карт и маршрутов, так и спасательной инфраструктуре на случай ЧП.

Россия, по мнению эксперта, тоже должна модернизировать портовую инфраструктуру, хотя «президент России Путин предпринимает довольно существенные шаги в этом направлении».

Несмотря на сокращение ледового покрытия, Арктика остается опасным местом для навигации, заставляя страховые компании сопротивляться понижению цен на свои услуги в случае обеспечения арктических путешествий. К тому же, морские поездки по арктическим водам требуют специально построенных, и достаточно дорогих судов, оснащенных приспособлениями для прохода во льдах. Это также сказывается на цене мореплавания в Арктике…

Радио Канады цитирует Армстронга, который напоминает, что политика предыдущего премьера страны, Стивена Харпера, сделала Оттаву одним из самых ярых критиков Москвы и «существенно обнулила любые возможности кооперации, в которых нуждается арктический мост». В то же время, кабинет Харпера облегчил скромное развитие инфраструктуры, которая поможет Канаде в будущем. С приходом нового премьера, Джастина Трюдо, появились надежды, связанные с «новой конфигурацией канадской внешней политики», что могло бы подействовать на изменение отношений с Москвой.

Но пока Трюдо продолжает жесткую линию в отношении Москвы, называя русскую политику «провокативной». Так что в короткие сроки отношения Канады с Россией вряд ли изменятся и статус-кво «ледяных» отношений останется прежним

Немаловажно, что многие обозреватели видят в риторике Трюдо лишь «продукт для внутреннего использования» и для западных партнеров. С учетом этого, новый премьер обладает куда большим потенциалом для развития отношений с Россией. Для Москвы любое понижение тона может стать приглашением для значительного снижения напряженности, уверен Армстронг.