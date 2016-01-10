



Julius Caesar Coustou Louvr

Цезарь сознательно нарушил закон Римской республики, предписывающий распустить армию на границе Рима, тем самым — «сжег мосты» и отрезал себе путь назад, отчего и появилось выражение «перейти Рубикон» как синоним бесповоротного решения, точки невозврата.

Цезарь боролся с Сенатом Рима, который накануне принял решение объявить его врагом государства, если он не сложит полномочия наместника Галлии. Это, конечно, не могло устроить будущего диктатора. Ведь именно он с 58 по 56 до н.э. завоевал для Рима всю Галлию, разгромив гельветов и германцев, подчинив племена бельгов и венетов. В 55−54 гг. до н.э. Цезарь победил перешедших через Рейн германцев, а затем сам выступил за Рейн и 2 раза переправлялся в Британию. Позже (в 51 г до н.э.) ему вновь пришлось бороться с восставшими галлами и фактически еще раз завоевывать эту территорию. Не удивительно, что набивший руку в успешных битвах полководец и глазом не моргнул, начиная войну малыми силами — с тремя сотнями всадников и одним легионом.

Впрочем, особенно бояться Цезарю было нечего — по сравнению с силами противостоящего ему Помпея (Гней Помпей Великий, римский государственный деятель и полководец, консул Римской республики 70, 55 и 52 гг. до н.э.), основные силы которого находились в Испании, его 9 легионов стояли совсем близко, в Галлии. Однако в самой Италии Помпею было вполне по силам собрать 100 когорт, что свело бы на нет преимущество Цезаря. Поэтому он и решил действовать незамедлительно, не дожидаясь подкрепления, а рассчитывая на быстрый натиск.

«Jacta alea est!» («Жребий брошен!»), — сказал Цезарь своим немногочисленным воинам и перешел через границу его провинции с Италией, реку Рубикон. Действуя с неслыханной быстротой, Цезарь за два месяца стал хозяином всего Апеннинского полуострова и завладел в Риме государственной казной. Помпею пришлось бежать в Грецию, где он и его сенатские союзники стали собирать армию. Прежде чем его преследовать, Цезарь двинулся в Испанию, где будущему императору удалось добиться капитуляции противника: сдавшиеся легионы были распущены или включены в войско, а сторонники Помпея отпущены на свободу.

Осенью того же года Цезаря назначили диктатором для проведения выборов, а военные действия переместились в Грецию, где 9 августа 48 до н.э. произошло решающее сражение при Фарсале. 23-тысячная армия Цезаря наголову разбила вдвое превосходившие силы Помпея, который бежал в Египет и там был убит по приказу Птолемея XII. А египетское царство, которым фактически правила Клеопатра, стало вассалом Рима.

По дороге из Египта 2 августа 47 г. до н.э. Цезарь стремительно разгромил боспорского царя Фарнака, откуда и пошло знаменитое выражение «Veni, vidi, vici», то есть «Пришел, увидел, победил». Затем он, наконец, вступил в Рим, где ему уже загодя на год была предоставлена диктатура, пожизненная трибунская власть, а также право решений о войне и мире. В следующем году Юлий Цезарь разбил собравшихся в Африке помпеянцев при Тапсе и отпраздновал в Риме блестящие триумфы. Народные симпатии он упрочил празднествами, играми и богатым вознаграждением солдат. Наконец, был построен форум Цезаря. А победой в битве при Мунде 17 марта 45 года в Южной Испании был положен конец сопротивлению сенатско-республиканской партии.

Это был уже второй «Рубикон» Цезаря: его избрали повелителем римского государства, а диктатуру признали пожизненной. Присвоили титул «императора» (главнокомандующего) с правом передавать его потомкам. Как богу, поставили статую в храме, месяц квинтилий переименовали в июль.

Полновластный властитель сумел восстановить в Риме спокойствие. Он издал законы против роскоши, обеспечил солдат-ветеранов землей, смягчил законы о долгах, обложил наказаниями продажу должностей, подкуп, нарушение супружеской верности, ограничил ростовщичество, исправил при помощи александрийского математика Созигена календарь. Все это он успел сделать так же быстро, как и в битвах — всего за год. Весной 44 года жизнь Цезаря оборвали заговорщики — они боялись, что Гай Юлий намерен окончательно ликвидировать республиканское правление и возложить на себя царскую диадему. Во время заседания сената 15 марта 44 года Цезарь был заколот. 23 удара унесли его жизнь, при этом великий полководец не сопротивлялся, увидев среди убийц Марка Брута, которого многие считали незаконным сыном Цезаря. «И ты, Брут!», — только и воскликнул он, упав около статуи Помпея.

«Я прожил долго и по меркам природы, и по меркам славы», — сказал незадолго до своей гибели Юлий Цезарь. Если жизнь его по нынешним меркам не была долгой — всего 56 лет, то считается, что «по меркам славы» он совершил столько, сколько не сделал ни один человек.