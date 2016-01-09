



for-ua.info Памятник электронному мамонту в Магадане

На прошедшей неделе австрийские СМИ активно обращались к российским и постсоветским сюжетам. В наступившем 2016 году изданиям из Вены, Зальцбурга и Инсбрука интересны детали многих долгоиграющих проблем, в числе которых перспектива банкротства Украины, мытарства российских дальнобойщиков и появление на горнолыжных трассах в Альпах богатых туристов из России.

Тироль скучает по туристам из России

2016 год начинается для тирольского туристического бизнеса благоприятно, отмечает Tiroler Tageszeitung. Не предвидится и продолжение оттока любителей зимних видов спорта из России, который в прошлом году составил около 40 процентов. «Количество бронирований из России продолжает оставаться на уровне прошлого года», — сообщает Хельга Фройнд из кицбюэльской турфирмы Eurotours. «Если в прошлом году большинство гостей из России бронировало апартаменты и трехзвездочные отели, то сегодня в тренде снова более дорогие гостиницы». После ухода с рынка целого ряда туроператоров ныне гости их активнее пользуются интернет-сервисами бронирования. Впрочем, найти полноценную замену русскому туристу довольно трудно. «Россияне тратят больше денег, чем другие гости. Они налегают на местную кулинарию, а после катания на лыжах любят зайти в магазин», — сокрушается на страницах газеты из Инсбрука директор совета по туризму курортного Пацнаун-Ишгля Андреас Штайбль.

Украинская дилемма

Украину все еще преследует угроза банкротства, полагает газета Kurier. При этом в киевской политике слова все больше расходятся с делом: заявления о возврате Донбасса и Крыма звучат в то самое время, когда граница с полуостровом, по мнению венского издания, все больше напоминает государственную. При этом поведение Евросоюза не означает для Киева ничего хорошего: обещанная поддержка может оказаться ненадежной, не выглядит невероятным и возобновление войны на востоке страны. Однако основным фактором риска, наряду с катастрофическим финансовым положением, остается очевидная слабость и разобщенность правительства, которому, как ехидно замечает Kurier, удается генерировать скандальные происшествия лучше, чем электроэнергию. Журналисты издания дают свои прогнозы на украинский 2016 год в стиле занимательной политологии. По их оценке, активисты всех политических лагерей и десятки тысяч молодых людей, обученных обращению с оружием, не допустят установления в Киеве промосковского режима. Возможной ценой за оставление Киева без поддержки со стороны ЕС может стать еще одна революция, не исключая восстания на Западной Украине — то есть на границе с ЕС.

С надеждой на стабильный «Газпром»

Курс австрийского нефтяного гиганта OMV на сближение с «Газпромом» вновь оживил дискуссию о месте России в системе европейской энергетической безопасности. Газета Der Standard справедливо отмечает, что Россия с долей в 30 процентов остается крупнейшим экспортером газа в Европу. При этом все разговоры о диверсификации поставок хороши только в теории, в то время как на практике переключение на альтернативные каналы снабжения даже в среднесрочной перспективе представляется трудноосуществимым. Это касается в первую очередь ориентированного на более привлекательные азиатские рынки американского сжиженного газа, для распределения которого с запада на восток Европы отсутствует инфраструктура. Иранской газовой промышленности нужно по меньшей мере десятилетие на модернизацию, а Северная Африка отпадает по причине политической нестабильности. Турция все больше исламизируется, становится главным центром распределения газа из Центральной Азии, но увеличить объемы не позволяет румынская и болгарская инфраструктура. Такая возможность, напротив, имеется у России, которая способна быстро нарастить поставки природного газа, причем речь идет о бесперебойном снабжении, ведь на маршруте «Северного потока» отсутствуют страны-транзитеры. При этом, по мнению издания, в нестабильной России не заинтересован никто. Венское издание напоминает, что вся российская газовая инфраструктура ориентирована на Европу, а планы на энергетическую кооперацию с Китаем видятся венским газетчикам попросту «макулатурой».

Черный год туризма

Российский туристический рынок пережил сильнейший за последние 15 лет обвал, отмечает Die Presse. Только за первые 9 месяцев ушедшего года число россиян на заграничных курортах сократилось на 31,4 процента, и это без учета потери Турции и Египта, куда раньше ежегодно отправлялось как минимум 6 миллионов соотечественников. Впрочем, издание полагает, что отток отдыхающих в большей мере обусловлен экономическими условиями, а не запретами властей. Журналисты из Вены ссылаются на данные «Левада-центра», по которым число граждан РФ, экономящих на еде и товарах длительного пользования, возросло с 37 до 58 процентов. Кто не экономит на еде, экономит на путешествиях — в 2015 году только 23 процента россиян выезжали за рубеж. Однако несмотря на закрытие основных туристических направлений, внутренний туризм, по мнению экспертов, «пока еще не вырос из детских штанишек». При этом российские курорты, по оценке Die Presse, лишены патриотизма, присущего «слугам народа»: в условиях менее жесткой конкуренции турбизнес активно прибегает к взвинчиванию цен.

Колымские рассказы дальнобойщиков

15 ноября 2015 года в России была запущена система «Платон». Основанием для этого стал вред, который фуры наносят автотрассам. Корреспондент Salzburger Nachrichten убедился в существовании дорог, которые сами с легкостью приводят большегрузный транспорт к поломкам. Федеральная трасса «Колыма» частично заасфальтирована, в остальном же, по сведениям газеты, она состоит из острых камней и бесконечных ям. Покрытая укатанным снегом зимой, летом она превращается в настоящую «дорогу в ад». Езде по ней сопутствует бесконечная замена и починка разбитых колес. «Я могу сказать только одно: дороги — дрянь! В прошлый раз я чинил все 22 шины!», — сообщает дальнобойщик Александр, согласившийся взять представителя австрийской прессы с собой на маршрут. При этом пробитая шина означает потерю примерно трех часов. Отвечая на критику, местные чиновники обычно кивают на плохой климат и вечную мерзлоту. Газета из Зальцбурга вопрошает, почему качество дорог заметно превышает российское в странах со схожими климатическими условиями — в Норвегии, Финляндии, Японии (насчет японской вечной мерзлоты в Зальцбурге явно переборщили). Издание предполагает, что все дело в коррупции, а деньги на ремонт дорог широкой рекой текут в карманы чиновников и строительных фирм.