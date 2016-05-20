



novini.bg Виктор Орбан

В православный рождественский Сочельник в одном из пансионатов в Недзице на юге Польши встретились два человека — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, которого сегодня считают самым могущественным человеком в Польше. Орбан приехал с частным визитом. Его разговор с Качиньским продолжался около 6 часов, и такая продолжительность, судя по всему, не была запланирована заранее. Заграничная служба Польского радио цитирует политика PiS Йоахима Брудзинского, который написал в своем блоге, что «никто из нас утром и не предполагал, что эта встреча закончится только сейчас». Поскольку общение двух влиятельных европейских политиков не имело статуса официального, их пресс-службы уклонились от комментирования и раскрытия информации, о чем шла речь. И эта таинственность взбудоражила как польскую и венгерскую, так и европейскую прессу. В воздухе запахло заговором и конспирацией в духе старой доброй Европы начала XX века — а что еще нужно СМИ в эти новогодние каникулы?

Интриги добавил сам Орбан, который так ответил на вопрос, о чем он разговаривал с Качиньским: «Если посмотреть на наши биографии, то становится ясно, что глава польской правящей партии и я являемся своего рода борцами за свободу. Поэтому можно сказать, что мы старые друзья и я очень рад, что смог навестить своего друга». Венгерскому премьеру нельзя не отдать должное в сарказме. И он, и его польский «старый друг» сегодня под прицелом «демократических сил» в своих странах и Европе. Орбан, правда, раньше. Его уже несколько лет обвиняют в авторитаризме, подавлении «свобод» в Венгрии и отсутствии критического взгляда на Россию, что вызывало возмущение в Польше еще в начале прошлого года. Как тогда сообщало ИА REGNUM (в феврале 2015 года), накануне визита в Варшаву венгерский премьер заявил, что по взглядам на перспективы развития отношений с Россией Евросоюз сильно поделен. С одной стороны Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия: «мы считаем, что без сотрудничества с русскими мы не можем достичь наших целей». А с другой стороны государства Прибалтики, Польша и Соединенные Штаты: нужно «выпихнуть Россию из сотрудничества с Евросоюзом». Заодно Орбан раскритиковал клиента немецкого канцлера Ангелы Меркель, председателя Европейского совета Дональда Туска. При этом партия «старого друга» Орбана, «Право и Справедливость», обвинила премьера Венгрии в том, что он «действует против единства в Евросоюзе по вопросу отношения к России».

Для Варшавы тогда главный фронт находился на востоке. Сегодня новые польские власти столкнулись с тем, что обороняться им приходиться преимущественно на западном направлении. Берлин настроен более чем серьезно и собирается атаковать PiS не только в Брюсселе. Как передает Deutsche Presse-Agentur (DPA), правящая коалиция в Бундестаге рассматривает вопрос введения санкций против «консервативного правительства» в Польше, которое «продолжает нарушать принципы верховенства права, разделения властей и свободу прессы». Лидер парламентской коалиции и «правая рука» Меркель Фолькер Каудер заявил, что в случае «нарушений европейских ценностей государства-члены Европейского союза должны иметь мужество, чтобы ввести санкции». Против подобного однозначно выступает Орбан. Венгерский премьер публично заявил, что Будапешт никогда не позволит Евросоюзу наказать Польшу. И это не просто жест, а проявление определенного политического курса Будапешта. Как замечает австрийская газета Der Standard, Орбан работает во главе «оси национальных государств в ЕС». По мнению издания, правительства Венгрии, Польши и Великобритании пытаются затормозить европейскую интеграцию. Будапешт вместе с Варшавой и двумя другими странами Вышеградской группы, Чехией и Словакией, превращаются в сильный союз, чья деятельность направлена на укрепление «национальной политики» в Евросоюзе.

А главный их оппонент сидит в Берлине. Пора признать очевидное: нам нужна другая Германия и другие немцы. Канцлер Меркель, к сожалению, показала то, что Берлину трудно придерживаться какой-то умеренной средней линии — Германия или скатывается в нацизм, или в вульгарное понимание свобод и толерантности. Европе и миру нужны более здравомыслящие немцы, более мягкие и терпимые, но в то же время способные твердо отстаивать европейские христианские ценности и интересы граждан Европейского союза. Такой другой Германией и другими немцами сегодня может стать Австрия. История указывает нам на то, что Австрийская, впоследствии Австро-Венгерская империя отличалась умением проводить реформы, виртуозной (и одновременно жёсткой) национальной и конфессиональной политикой, и пониманием, с кем она имеет дело в лице Османской империи. Вена и в наши дни демонстрирует завидное здравомыслие, что вызывает у стран Центральной и Восточной Европы желание ориентироваться на нее. Напомним, что в начале прошлого года в богемском замке Славков было объявлено о создании «Славковского треугольника». Декларацию подписали премьер-министры трех стран — Австрии, Чехии и Словакии, анонсировавшие сотрудничество по вопросам транспортной инфраструктуры, энергетической безопасности, занятости молодежи, трансграничных отношений, социального измерения европейской интеграции и соседних с ЕС стран. Как отмечал по этому поводу эксперт Польского института международных дел Дариш Каван, Австрия последовательно реализует политику «установки мостов» между ЕС и Россией. Вена принимала активное участие в работе над «Южным потоком», что позволило бы ей усилить роль газового узла Баумгартен, считала ненужным введение санкций против России.

Пока Польша при предыдущем правительстве придерживалась жесткой антироссийской риторики, это создавало ей проблемы в Вышеградской группе и в целом в Европе среди тех стран, которые не считали нужным провоцировать конфронтацию с Москвой. Случайность это или нет, но есть еще один интересный нюанс, — если брать во внимание доминирующую конфессиональную принадлежность, то в Европе католические страны более доброжелательно относятся к России, чем протестантские. Единственным исключением из этого правила и аномалией являлась до сих пор Варшава. Сегодня у Польши появляется шанс занять достойное место в «оси национальных государств в ЕС». Ей пригодится помощь Венгрии и премьера Орбана. А развитие отношений с Веной через Будапешт также покажет, что поляки умеют договариваться и ладить с немцами, что бы иного ни думали в Берлине.