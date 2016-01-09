Кроме того, Россия служит источником беспокойства не только для немецких аграриев, которые теряют деньги на антироссийских санкциях, но и крупных транснациональных корпораций, вроде Coca-Cola, которая оказалась в щекотливой ситуации из-за Крыма.

vk.com Российские и польские болельщики

Россия является одной из главных угроз для ЕС

Мир переживает период неопределенности и дестабилизации. Мы должны подготовить себя к тому, что кризис является нормой. На руководящую роль США Европа больше полагаться не может, пишет газета Die Welt.

Как пишет издание, прошедший год был по-настоящему ужасен. Главным образом потому, что Россия бросила Западу вызов в восточной части Украины, а затем вмешались в гражданскую войну в Сирии, чтобы поддержать своего клиента — массового убийцу Башар аль — Асада. Китайцы продолжают нагнетать напряженность в районе Южно-Китайского моря. Со времен Второй мировой войны не было такого количества беженцев. Их наплыв давит на Европу с юга так же, как российская угроза на востоке.

Польша равняется на путинский авторитаризм

Польша при новом правом правительстве все сильнее напоминает авторитарную, узколобую и расистскую путинскую Россию, хотя поляки ее боятся и ненавидят. В Польше приняты законы, ограничивающие полномочия Конституционного суда и свободу общественно-правового вещания, пишет журнал Spiegel.

По мнению издания, после осенних парламентских выборов время в Польше обратилось вспять. Премьер-министр Беата Шидло приказала перед первой пресс-конференцией в новой должности убрать из зала все европейские флаги. Ее министр иностранных дел сразу же заявил, что поляки слишком долго вели себя, как «вассалы» Германии. А «серым кардиналом» польского правительства является национал-консерватор Ярослав Качиньский, глава партии «Право и справедливость» и живой близнец бывшего президента Польши Леха Качиньского, которого Европа вспоминают с ужасом и задается вопросом, совместимы ли нынешние «польские ценности» с европейскими.

Между Востоком и Западом сейчас идет война культур. И надо признать неприятную вещь: западным ценностям, вроде либерализма, толерантности и равноправия угрожают восточные антиценности — расизм, невежество и узколобость. Поэтому тем, кто в Европе ориентируется не на западный либерализм, а на путинский авторитаризм, в Европейском союзе места нет. Пора строить новую единую Европу, в которую Польша, скорее всего, не войдет, полагает журнал.

Coca-Cola попала под раздачу из-за Крыма

Кому принадлежит Крым? Россия и Украина ведут по этому поводу ожесточенный спор. В результате под перекрестный огонь попала американская компания Coca-Cola из-за своего новогоднего поздравления в самой популярной в России социальной сети «Вконтакте», в котором была опубликована карта Российской Федерации без аннексированного Россией полуострова Крыма. После острой критики с российской стороны карта была изменена, на ней Крым, Курильские острова и Калининградская область были обозначены уже как российские территории. Эта версия карты в свою очередь вызвала гнев украинских пользователей интернета, некоторые из которых объявили бойкот продукции США, сообщает газета Handelsblatt (HB).

Многоликий Путин

Новая книга из 19 глав о 15-летнем правлении президента России Владимира Путина «Вся кремлевская рать», написанная шеф-редактором оппозиционного Кремлю либерального телеканала «Дождь» Михаилом Зыгарем, чем-то напоминает американский сериал «Карточный домик», речь в котором идет о закулисной борьбе, быте и нравах американской политической элиты. Этот сериал Путин рекомендовал смотреть своему министру обороны Сергею Шойгу. В книге Зыгаря речь идет об элите российской и самом Путине, который меняется от президентского срока к президентскому сроку, пишет газета Frankfurter Rundschau(FR).

В небрежной формулировке Зыгаря «Путина Львиное сердце», отважный реформатор, превращается в «Путина Великолепного», который ищет комфорта, затем на четыре года отдает бразды правления Медведеву, «Лжедмитрию», чтобы вернуться на высший пост в виде «Путина Грозного», потому что понимает, что нет иного пути, добавляет FR.

Немецкие фермеры требуют отмены санкций

15 января в Берлине стартует крупнейшая сельскохозяйственная ярмарка Германии и мира «Зеленая неделя», которая продлится до 24 января. Как ожидается, России в этом году не примет в ней официального участия из-за взаимного российско-европейского продуктового эмбарго. Немецкие аграрии требуют отменить антироссийские санкции, из-за которых германские сельхозпроизводители несут убытки, передает журнал Focus.

«Мы предполагаем, что они (российские участники — прим. ИА REGNUM ) не приедут», — цитирует издание пресс-секретаря «Зеленой недели».

Президент Ассоциации немецких фермеров, представляющей интересы более 400 тысяч германских сельхозпроизводителей, Йоахим Руквид заявил, что европейское продуктовое эмбарго уже обошлось аграриям Германии в почти миллиард евро. Из-за взаимных торговых барьеров резко упали цены на молоко, свинину и фрукты, сделав фермерский бизнес в среднем на треть менее рентабельным, пишет журнал.

Впрочем, организаторы рассчитывают на успех выставки и без России. Для участия в «Зеленой неделе» зарегистрировались около 1600 экспонентов из более чем 60 стран мира, добавляет Focus.