



Подлинный интернационализм советского плаката

В Латвии произошло очередное событие, способное наполнить оптимизмом легкие сторонников согласия «всех со всеми», во имя всеобщего благоденствия и гармонии. Латышские байкеры из организации «Божьи псы», в связи с событиями в Кельне распространили эмоциональное заявление в социальной сети Facebook, в котором обещают объединиться с русскими для защиты латвийских женщин.

«Мы не тупые немцы или итальянцы с их толерантностью. Многое терпим, но только не нападения на наших женщин. Увидите, что мы объединимся в единый кулак также с русскими и насильники сбегут прочь из Латвии, как крысы», — говорится в сообщении.

Хочу напомнить, что это те самые «псы», известные своими неонацистскими и русофобскими выпадами в СМИ, а также серией уличных флешмобов аналогичной направленности. Так, в июле 2014 года, они активно протестовали против проведения «Новой волны» в Латвии, и конкретно против артистов, выступивших в поддержку возвращения Крыма в Россию. Последнее, чем им удалось громко отметиться в информационном пространстве, так это организацией охраны скандально известной выставки «Люди Майдана». Дело в том, что эту провокационную выставку, украшенную флагом неонацистского «Правого сектора», русскоязычные рижане не приняли привычным молчаливым согласием. А после заявления одного из организаторов о том, что латвийских русских стоит вывезти в Сибирь «в вагонах для скота», некоторые несогласные с таким утверждением, просто разгромили псевдохудожественное нагромождение в центре Риги. «Псы» встали на защиту «творчества» сторонников депортации русских.

Но вот запахло «жаренным». Родная латвийская власть, так педантично воплощающая все чаяния местных русофобов на протяжении двадцати с лишним лет, вдруг открывает ворота в страну, и по разнарядке из «столицы нашей родины» Брюсселя, готова впустить «орды» южных соискателей убежища. А они непременно придут на какой-нибудь «Праздник песни» или на торжественное собрание по случаю Дня независимости Латвии, и точно как в Кельне начнут щипать за «мягкие места» женщин, стопроцентно отвечающих арийским стандартам. И тут приходит понимание: без русских кулаков, закаленных в дворовых сражениях и спортзалах, «суровым» последователям Waffen-SS никак не справиться. Оно и понятно — это вам не в интернете гнать «нацистскую волну», голосовать за правые партии, и с умилением наблюдать, как ваши избранники уничтожают русскую школу, сужают использование русского языка, на законодательном уровне глумятся над русскими духовными и историческими ценностями. Проще говоря, страх перед реальной угрозой, которой самостоятельно противостоять «кишка тонка», традиционно порождает имитацию любви к русским.

И что-то мне подсказывает, что желающих предаться такой «любви» среди самих русских будет немало. Уж больно мы соскучились по ласковому латышскому слову. Но стоит ли нам, русским мужчинам, в возможностях которых не сомневаются даже наши лукавые враги, солидаризироваться с нацистами-русофобами ради иллюзии примирения? Конечно нет! Мы и без позорных союзов способны защитить любую женщину или ребенка, невзирая на их национальность, будь то резким словом или кулаком. И нас, в отличие от «расово озабоченных», совершенно не волнует, от кого именно мы будем их защищать — от распоясавшегося мигранта, пьяного дебошира, или опьяненного безнаказанностью нациста.