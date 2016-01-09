Нумерация года сменилась, а темы в СМИ пиренейского королевства остались прежними: весь мир растет, развивается, стремится к процветанию и движется вперед. И лишь Россия, как тот есенинский герой, осталась в прошлом одной ногою, и, стремясь догнать стальную рать, скользит и падает другою.

luxfon.com Высадка американцев на Луну

«Россия начинает 2016 год, спустившись с неба на землю, — информирует El Mundo. — Национальная валюта в 2015 потеряла 40% своей стоимости, с момента второго пришествия Владимира Путина в Кремль (2012) рублевая цена евро удвоилась и это, конечно, удар по имиджу президента. Оказало свое негативное влияние на экономику РФ и падение нефтяных котировок. Еще одним серьезным поводом для расстройства явились санкции, наложенные Западом.

За две недели до нового года Путин устроил пресс-конференцию, на которой заявил, что худший этап кризиса Россия уже преодолела. Однако с тех пор нефть опустилась еще ниже, а рубль не «поправился». Bloomberg считает, что в наступившем году ВВП РФ уменьшится в объеме на 3,8%, а испанское агентство Almansa & Asociados, консультирующее инвесторов, желающих вложить средства в Россию, уверено, что экономика этого государства не вызывает доверия. А значит, инвестировать в нее рискованно.

Странно, что в правительстве России не особо обеспокоены неустойчивостью рубля, которая затрудняет точное планирование бюджета. Бывший министр финансов Кудрин полагает, что дно кризиса еще не достигнуто.

Интересно, что при этом целый ряд международных экономистов, например специалисты из PriceWaterhouseCoopers, обнаруживают, что на самом деле все может оказаться не так уж плохо, как видится на первый взгляд. Дешевый рубль как раз открывает хорошие возможности для приобретения недвижимости в России, пакетов акций ее предприятий и создания производств».

Последняя фраза приведенной цитаты наводит на мысль, что испанские экономисты сумели понять природу уверенности Владимира Путина в светлом будущем страны, им возглавляемой.

«Вновь надвинувшийся экономический кризис заставил Россию отказаться от некоторых глобальных планов, однако военные авантюры Путин предпочитает продолжать. Участие в сирийском конфликте для РФ оказалось дорогим удовольствием — 4% от всего того, что будет создано экономикой страны в наступившем году уйдет на войну в Сирии, — пишет El Confidencial. — Русским из-за этого придется сильно сократить свою программу освоения космоса и отказаться от полета на Луну. А ведь всего восемь месяцев назад вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин рассказывал о том, что Москва планирует высадку на естественный спутник Земли и создание там базы для новых научных изысканий».

«Сокращение персонала некоторых министерств (ведомств обороны, финансов и Следственного Комитета в том числе) — это все попытки Путина сэкономить на расходах и не уронить тем самым государство в пучину хаоса. Президент РФ объявил, что не собирается обрезать финансирование социальных программ, значит, чиновникам придется испытать на себе, что такое аскетизм, больше нет вариантов сэкономить.

Аналитик Наталья Антонова говорит: «Путин меня пугает: вокруг него нет людей, способных сказать ему правду о ситуации». Исключением, наверно может быть только Кудрин, который всеми ненавидим, но правду, тем не менее, говорит».

По мнению El Confidencial, войну в Сирии надо заканчивать очень быстро, иначе она развалит всю страну. Обама, кажется, в начале прошлого года экономику России уже в клочья разрывал, но она почему-то в таком состоянии дотянула до года нынешнего и умирать не стремится. Но есть надежда на дешевую бочку «черного золота»:

«Русский бюджет рассчитан, исходя из цены 50$ за баррель. В этом случае страна закончит год с уменьшением ВВП на 3%. А нынешние 37$ — это приговор. Никакой бюджет не выдержит. В российском правительстве должны понимать, что крах — не лучшая реклама перед выборами в Госдуму», — заключает издание.

Эти странные русские, тем не менее, продолжают наращивать добычу нефти, чем, по идее, роют яму самим себе. Похоже, что они — единственные в мире, кто не понимает простой вещи: чем больше продукта на рынке, тем ниже его цена.

«Завершившийся год был рекордным для России в плане нефтедобычи, — отмечает El Economista. — Из недр выкачано 541,081 миллиона тонн «черного золота», что превышает аналогичный показатель 2014 года на 1,4%. Ежедневно в РФ добывается 10,825 млн баррелей нефти».

Как серьезное экономическое издание El Economista не может себе позволить объявить эти цифры крахом российской экономики. Ну, а указывать на то, что результат, достигнутый РФ позволяет ей находиться в тройке мировых лидеров, совсем немного уступая Саудовской Аравии и США, просто не хочется. Противоречит программе убеждения читателя в том, что в России все плохо, но на самом деле это еще хорошо, потому что будет еще хуже.

И за подтверждениями диссонанса между необходимым прогнозом и реальной ситуацией далеко ходить не надо. Нужные данные находятся на этом же портале. В статье «Крупнейшие экономики мира рефинансируют в 2016 г. более 7 триллионов долларов долга».

«G7 плюс Бразилия, Россия, Индия Китай (БРИК) прибегнут в этом году к выпуску краткосрочных обязательств, реализовав которые, получат возможность заплатить проценты по долгосрочным кредитам».

Общая сумма рефинансирования, приходящаяся на названные страны, приведена в заголовке материала. При углубленном прочтении аналитических выкладок выясняется, что без традиционного «передергивания карт при раздаче» здесь не обходится. Перекрывать одни кредиты другими будут страны так называемой «большой семерки», при этом США увеличат свой государственный долг на 14%, Великобритания — на 12%, остальные — в меньшем объеме. Увеличит свой долг и одна страна из «кирпича», Китай (на 41%). А вот Россия и Бразилия суверенные задолженности уменьшат, соответственно на 38% и 26%. Но выносить такие вещи в заголовки не рекомендуется, чтобы не будоражить общественное мнение тех стран, что все сильнее залезают в долги.

Каталонская La Vanguardiaсосредоточилась не на экономических, а на юридических проблемах, которые обещает России наступивший год.

«Украина собирается подать в Международный суд на Россию, обвинив ее в поддержке сепаратизма и терроризма. Министр юстиции этой страны Павел Петренко уже объявил о том, что «у них все готово». Киев собирается начать грандиозный, по словам министра, процесс в международном трибунале ООН, куда будут представлены все собранные незалежной доказательства нарушений российской стороной конвенции о противодействии терроризму.

Петренко напомнил, что уже более 700 украинских граждан обратились в Европейский Трибунал, считая, что он должен потребовать от России вернуть Крым и прекратить вмешиваться в конфликт на юго-востоке Украины.

«Мы уверены, что уже в 2016 году трибунал озвучит первые приговоры по этому делу», — сказал киевский министр юстиции».

La Vanguardia тактично умалчивает о том, что один международный трибунал против России уже пытались создать, что законодательством РФ установлен порядок, определяющий приоритет национальных правовых актов над международными, а значит, дальше сотрясения воздуха лозунгами и имитации кипучей деятельности чиновников эти проекты не двинутся. Но 700 граждан-заявителей будут себя чувствовать причастными к великому делу борьбы против «страны-агрессора». Чем бы дитя ни тешилось — лишь бы в ЕС не лезло…

На финише недели, как всегда, испанская пресса поделилась с населением страны неизвестным фактом из жизнеописания Путина.

«Мы уже привыкли видеть это лицо на футболках и кружках. Теперь сможем определять его присутствие по запаху. Всего 6500 рублей (85 евро) стоит солидных размеров флакон одеколона «Лидер номер один», дающего возможность русским понять, как пахнет их президент. Парфюм, по оценке фирмы-изготовителя, обладает «цитрусовым, горячим, но не агрессивным ароматом», — сообщила El País.

Ну, хоть в этом Путин не проявил себя агрессором…