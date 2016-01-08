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2015 год закончился, а значит пришло время подводить итоги работы российского военно-промышленного комплекса, и сравнивать их с результатами прошлого года. По данным Министерства обороны РФ в рамках гособоронзаказа в этом году поставлено на 7% больше военной техники, чем в прошлом, а сами поставки выполнены на 96% (95% в 2014 году). Для получения более полной картины необходимо обратить внимание на отдельные категории военной техники.

Авиационная техника — меньше чем в прошлом году

В 2015 Воздушно-космические силы РФ (ВКС) получили 243 самолёта и вертолёта — это немного меньше, чем в 2014 году, тогда войска получили 277 летательных аппаратов. Надо учитывать, что данная цифра учитывает также технику, прошедшую модернизацию, а не только построенную с нуля. Если брать только новые изделия, то в прошлом году ВКС получили рекордное количество самолётов — 108 единиц.

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В этом году подсчёт несколько усложнён меньшим количеством информации: доподлинно можно говорить о поставках 18 многофункциональных истребителей Су-30СМ, 4 Су-30М2 (по планам 5, возможно открытая информация неполная), 18 фронтовых бомбардировщиков Су-34 (2 сверх плана), не менее 6 Су-35 (хотя по плану их было 14, возможно, что о передачи части из них официальной информации не появлялась), не менее 6 лёгких истребителей МиГ-29СМТ (Р)/УБ (Р) (возможно 8), 12 учебно-боевых истребителей Як-130, 1 военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, 1 Ан-148−100Е (возможно 2). В общей сложности — это 66−78самолётов. То есть даже в наиболее благоприятном случае выпущено на 30 машин меньше (на 27% меньше). Причины этому разные: закончились контракты по Су-35С (новый контракт на 48 самолётов пока не подписан) и палубному МиГ-29К, самолёты Ан-148 и Ан-140 производить без кооперации с Украиной проблематично, по Як-130 имелись некоторые сложности с быстрым импортозамещением. Тем не менее, результат всё равно неплох, учитывая экономические проблемы и вопрос налаживания производства местных комплектующих.

Что касается вертолётной техники — детальных данных в этом году меньше, однако, судя по всему, количество произведённых вертолётов сильно не изменилось. Что касается модернизации имеющейся техники, то её темпы сохраняются на высоком уровне.

Стратегические ядерные силы — активно пополняются, как и прежде

В 2015 году «ядерная триада» получила 35 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) — из них предположительно 24 наземных РС-24 «Ярс», а остальные — Р-30 «Булава», которыми оснащаются подводные лодки проекта 955 «Борей». В прошлом году было построено 38 МБР, из них 16 «Ярсов» и 22 «Булавы». Таким образом в данной области проблем или существенных изменений нет — ни одна страна в мире даже не близка к таким показателям. При сохранении нынешних темпов к 2022 году на вооружении РФ будут стоять только современные МБР.

Наряду с постройкой новых МБР, стратегические силы также получили прошедшие модернизацию бомбардировщики — 2 Ту-160М, 3 Ту-95МС и 5 Ту-22М3. ВМФ же получили два подводных ракетоносца проекта 955 «Борей», несущие по 16 МБР «Булава».

Сухопутная техника — без изменений

Производство и модернизация сухопутной техники осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом году, к примеру, всё так же получены 2 бригадных комплекта ракетных комплексов «Искандер — М». В общей сложности модернизировано и построено до 1172 единиц бронетехники (танки, БМП, БТР, бронемашины), 148 ракетно-артиллерийских систем и до 2292 автомобилей. Главной же новинкой оказалась бронетехника нового поколения, предсерийные партии которой показали на Параде Победы 9 мая в Москве. Были продемонстрированы танк Т-14 и тяжёлый БМП Т-15, созданный на гусеничной платформе «Армата», БМП и БТР на базе гусеничной платформы «Курганец-25», колёсный БТР «Бумеранг», 152-мм самоходная гаубица «Коалиция-СВ».

Средства ПВО поступали также в запланированном количестве

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Военное судостроение — наиболее уязвимая отрасль

ВМФ РФ получил в 2015 году 2 дизель-электрические подлодки проекта 636.6 «Варшавянка» (1 в 2014), 2 атомных ракетоносца проекта 955 «Борей» (1 в 2014), два малых ракетных корабля проекта 21 631 и другие корабли: в общей сложности 8 надводных и 16 судов обеспечения.

Кроме того, завершены государственные испытания сторожевого корабля проекта 11 356 «Адмирал Григорович» (будет принят на вооружение в феврале 2016). Ещё два корабля этого типа будут введены в эксплуатацию в 2016 года. Но с ними связана и большая проблема — на корабли данного проекта устанавливались украинские силовые установки, поэтому судьба ещё 3 строящихся кораблей несколько туманна, хотя их постройку и решили возобновить.

Вообще ВМФ может быть затронут экономическим кризисом и санкциями сильнее всего: отрасль находилась в очень тяжёлом состоянии, крупные надводные корабли не строились много лет, поэтому «сэкономят» средства бюджета, вероятно, именно на судостроителях. Достаточно тяжёлой проблемой является и зависимость от украинских и немецких силовых установок, которые теперь закупать нельзя.

Санкции и «дешёвая нефть» не смогли серьёзно навредить российскому ВПК

Главным выводом является то, что западные санкции и экономический кризис за 2 года не смогли кардинальным образом повлиять на ВПК РФ — появились некоторые проблемы в отдельных отраслях, многие из которых уже решены, а другие должны быть решены (к примеру, ничего «невероятно» сложного в производстве аналогов украинских корабельных силовых установок в РФ нет, просто потому, что это советские разработки, таким образом — это вопрос времени). Тем не менее, следующие 2−3 года будут очень показательны — в первую очередь из-за проблем в экономике. Первоочередная задача для ВПК — выполнить госпрограмму вооружений до 2020 года. Как раз результаты 2016, 2017 и 2018 и продемонстрируют нам, сможет ли российская «оборонка» выдержать взятые темы. Кроме того, необходимо уже активно работать над госпрограммой вооружений до 2025 года (её принятие откладывается из-за непредсказуемой экономической ситуации в стране).