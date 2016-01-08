В Турции страх превратился в залог политической «победы». Довольно эффективно сработали лозунги Партии справедливости и развития (ПСР) о том, что «если нас не будет, уйдет и вера, страна вернется к однопартийности», а ношение платка, за которое так боролась власть, будет отменено. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его соратники так долго клеймили «светские безбожные умонастроения», что за последние 10−15 лет повели за собой консервативного избирателя, который не желает оставаться вне игры.

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Нужно понимать, что демократические выборы не похожи на азартную игру, где выигравший забирает все, а проигравший остается ни с чем. Выборы несут в себе универсальные ценности, ответственность за изменения, которые произойдут в рамках правового законодательства и Конституции.

Итак, каково же будущее Турции, что будет дальше? Начнется ли «реставрация», о которой говорилось после назначения Ахмета Давутоглу премьер-министром? Вернется ли то неуклюжее законодательство, которое уже 2−3 года пытаются переработать и изменить? Будут ли независимой и беспристрастной судебная власть, Конституционный суд, Верховный совет судей и прокуроров? Снизится ли давление, оправится ли общество от произошедших событий 17−25 декабря 2013 года? Кто будет бороться с коррупцией? Сможет ли Счетная палата произвести аудиторскую проверку?

Правительство Турции предпочитает приписывать себе лишь успехи, тогда как все свои поражения приписывает оппозиции. Список критиков власти весьма обширен и пополняется в зависимости от ситуации. Выясняется, что справиться с внешними силами для правительства исламистов не составит проблемы и, если понадобится, оно с легкостью «поставит на колени» Израиль, Россию, Иран, мировое банковское лобби и ЕС. Такие посылы даются народу.

Следуя логике ПСР, в стране действуют некие очень мощные параллельные силы, которые постоянно толкают Анкару на совершение ошибок. Они «настолько мощные», что вот уже два года государство ведет борьбу, «проникло», как говорит президент, «во все их логова, контролирует все их дома, семьи, вплоть до детей, но и при этом параллельные силы заставляют ПСР совершать ошибки, принимать неверные решения, они влияют на умы». Как ни печально, но народ заставили поверить и в эту чушь. Даже медиахолдинг «Доган Групп», который по недавнего времени сохранял независимость суждений и говорил, что «не может быть большего бреда», стал публиковать в статьях обороты типа «все это делишки параллельного государства», стремясь занять место среди СМИ президентского пула или очень близкого к нему. Примечательно, что люди не критикуют «Доган Групп» за подобный разворот; наоборот, они находят логичное оправдание: «Ну что же делать, их ждут огромные штрафы и проверки, пока не время заниматься бравадой и защищать свою независимость».

Предположим, что движение «Хизмет» действительно проникло в самый близкий круг правящей ПСР, обмануло и подстроило все это бесчисленное множество скандальных разоблачений правительства, начиная от раскрытого 17−24 декабря 2013 года коррупционного скандала, расстрела мирных жителей в Улудере, убийства журналиста Гранта Динка, раскрытия антиправительственного заговора группировки «Эргенекон», тайной подоплеки так называемого курдского перемирия, остановки фур, переправлявших оружие в Сирию, и скандала с государственным центром по квалификации, подбору и назначению кадров. Тогда «Хизмет» следует судить.

Но теперь, когда власть «освободилась» от смуты «Джемаата», правовая и судебная системы должны работать в режиме, предусмотренном законами. Однако и силовые органы, и суды работают в условиях жесточайшего давления правительства, которое ведет беспрецедентную по своей бесчеловечности охоту на людей, несогласных с режимом. И цель этой охоты состоит не в осуждении и вынесении наказания, но в стремлении всеми силами заставить молчать, держать в тюрьме, сокрушить волю к свободе слова и независимой журналистике.

Интересно понять, кто же разработал закон, по которому журналистов объявляют «предателями родины» за любую критику правительства, «прекрасную политическую карту по Сирии»? Какое параллельное лобби придумало эту чудовищную по своей провальности и бессмысленности политику? Разве не такая же ситуация у нас и с другими соседями? Послы Турции отозваны из пяти важнейших государств Ближнего Востока. Анкара разругалась со всеми бывшими союзниками. Не удивляйтесь, если в скором времени государственные лидеры начнут говорить, что российский самолет был сбит просочившимися в военно-воздушные силы страны параллельными структурами или же (на худой конец) силой их молитв.

29 ноября 2015 года в Брюсселе прошел саммит ЕС и Турции, на заседании обсуждался вопрос о контроле над потоком беженцев. Встреча продлилась 3 часа, в итоге было подписано соглашение с открытой датой окончания. 28 стран ЕС дали слово помочь Турции стабилизировать волну мигрантов из Сирии, Ирака и Афганистана, численность которых с января 2015-го достигла 1 млн человек.

Самая мощная волна беженцев идет из Сирии, оказывая серьезное давление на самую хрупкую страну ЕС — Грецию. Афины вынуждены контролировать мигрантов и регистрировать их по всей протяженности 15 тыс. километров морской границы, но страна с трудом защищает рубежи ЕС. Турция уже сейчас содержит 2,5 млн сирийских беженцев. До сих пор Анкара не предпринимала особых усилий, чтобы беженцы передумали покидать Турцию, мы не останавливали их от перемещения на греческие острова. Переправка потоков мигрантов — это преступный бизнес, на котором зарабатывают и переправщики, и многие другие участники процесса. Гюнтер Ферхойген, экс-еврокомиссар по вопросам расширения, человек, который лучше всех знает отношения Турции и Евросоюза, сказал после подписания 29 ноября договора о разрешении «кризиса беженцев», что этот шаг не приблизит Анкару к членству в объединении.