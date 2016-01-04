



nasa.gov Хдожник изображает концепцию Кеплера-186f

Ровно четыреста шесть лет назад, 7 января 1610 года, два известных ученых в разных частях Земли открыли четыре спутника одного из крупнейших газовых гигантов нашей Солнечной системы Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. В Италии первооткрывателем стал Галилео Галилей, в Германии — Симон Мариус. Более четырех веков назад Галилей, как и его немецкий коллега, совершил открытие благодаря телескопу, после чего среди европейских вельмож даже «пошла мода» на аппарат по наблюдению за внеземными просторами, и такая наука как астрономия получила яркий отблеск романтики.

Сейчас, в XXI, и мы, потомки первооткрывателей, продолжаем покорять космические просторы, создавая все более совершенную технику, посылая новые экспедиции в неизведанные уголки Вселенной.

nasa.gov Dawn сближается с Церерой

2 января 2015 года NASA сообщило, что космический аппарат Dawn начинает совершать последнюю фазу по приближению к карликовой планете размером со штат Техас Церере, до которой никогда раньше не добирался ни один аппарат.

Напомним, миссия автоматической межпланетной станции NASA Dawn началась 27 сентября 2007 году. Как и планировалось, в марте 2015 года аппарат вышел на орбиту Цереры. Еще 18 марта до карликовой планеты оставалось 75,4 тыс. километров. 7 апреля ИА REGNUM сообщало, что космический зонд успешно выполнил снижение к Церере.

nasa.gov Kepler-16, профиль

Астрономический спутник NASA «Кеплер» завершил свою миссию 6 января 2015 года: он обнаружил восемь новых экзопланет. Тогда сообщалось, что климат на планете, вероятно, будет относительно умеренным для проживания человека.

Напомним, что свою космическую миссию «Кеплер» начал 7 марта 2009 года.

После того, как 7 января стало известно, что «Кеплер» обнаружил восемь экзопланет, в течение года не раз СМИ всего мира сообщали о новых открытиях и деталях экспедиции.

www.nasa.gov Кеплер-452b и Земля как двоюродные брат и сестра

Например, в июле NASA сообщило, что телескоп «Кеплер» открыл еще одну экзопланету, которая по характеристикам очень напоминает Землю. Космическое тело назвали Kepler-452b. Оно вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, однако это светило на 6 миллиардов лет старше нашей звезды. Астрофизики заключили, что Kepler-452b расположен в «Зоне обитания», то есть она пригодна для образования и существования белковой жизни.

Все открытые астрономическим спутником НАСА экзопланеты здесь.

nasa.gov Sgr lg

Не успели земляне встретить Новый год и отпраздновать Рождество, как NASA проинформировало о мощнейшей вспышке в Млечном пути.

7 января 2015 года сообщилось, что в центральной части нашей Галактики в районе черной дыры ученые с околоземной орбиты космической рентгеновской обсерватории «Чандра» зафиксировали мощную вспышку рентгеновского излучения. Необычным стало то, что это изучение оказалось не просто очень сильным, оно в 400 раз превысило обычное.

Причину такого сильного выброса не установили, однако ученые предложили две версии: первая — астероид на максимально близкое расстояние приблизился к черной дыре Sgr A, и ее гравитация могла разрушить космический объект. Так, с Земли наблюдали последствия взрыва. По другой версии силовые линии магнитного поля черной дыры могли перенастроиться и вызвать изменения направления яркости рентгеновского излучения.

nasa.gov LSST

В январе также стало известно о ежегодной встрече Американского астрономического общества, где разработчики из Университета Вашингтона и других научно-исследовательских учреждений представили революционный телескоп LSST. Уникальность аппарата заключается в том, что он будет делать снимки галактик и туманностей, обладая при этом большим углом обзора.

Строительство телескопа, стоимость которого оценивают примерно в $700 млн, началось весной 2015 года на вершине горы в пустыне Атакама в Чили. Планируется, что постройку уникального аппарата окончат к 2020 году.

Итак, почему известие о строительстве нового телескопа вызвало бурную реакцию в научном мировом сообществе? LSST будет делать каждые три дня снимки южного полушария. У телескопа «Хаббл» на один такой подвиг ушло бы 120 лет. При помощи телескопа ученые смогут получить покадровую съемку небесного пространства. Что позволит астрономам наблюдать за перемещением миллиардов объектов, следить за тем, как сталкиваются галактики, рождаются и умирают звезды.

nasa.gov комета C2013 US10 Каталина

Вечером 27 марта в Казахстане с космодрома Байконур произошел запуск нового экипажа на Международную космическую станцию. В составе команды: космонавт NASA Скотт Келли и два российских космонавта Геннадий Падалка и Михаил Корниенко. Экспедиция продлится один год. Старт состоялся в 19:42 по Гринвичу (22:42 мск), за час до этого NASA начало трансляцию с места событий.

Примечательно, что в честь 70-летия Победы над немецкими фашистскими захватчиками экипаж взял с собой на борт МКС флаг Красной Армии.

Утром 28 марта корреспондент ИА REGNUMсообщил, что российский пилотируемый корабль «Союз ТМА-16М» успешно доставил исследовательскую команду на станцию. Там космонавты присоединились к своим коллегам Антону Шкалперову, Терри Версту и Саманте Кристофоретти.

О каких только космических приключениях ни мечтали люди: сначала хотя бы немного приблизиться к звездам, потом — побывать на других планетах и спутниках. Но в марте 2015 года ученые NASA сообщили человечеству, что собираются захватить астероид, чтобы добывать на нем полезные ископаемые. Так, 28 марта администратор космического агентства сказал об этом на Байконуре во время пресс-конференции.

Астрофизики заявили о намерении перехватить космический объект в тот момент, когда он будет приближаться к Луне, затем вывести его на околоземную орбиту. Все это планируют сделать в 2020 году. Однако то, как может отразиться вмешательство человека в движение небесных тел в будущем, пока неясно. А в 2025 году, в случае успешного завершения первого этапа проекта, к астероиду отправят пилотируемый корабль «Орион».

nasa.gov Меркурий глазами MASCS

27 апреля NASA напомнило о космической миссии The Mercury Atmosphereand Surface Composition Spectrometer (MASCS), аппарат, который является мессенджером агентства для получения сведений о Меркурии.

Цель MASCS — узнать, как можно больше о минералах, ртути и процессах на поверхности Меркурия. Так, аппарат вошел на орбиту планеты 17 марта 2011 года, миссия корабля должна, сообщили в НАСА, завершиться в 2016 году, так как запасы топлива должны исчерпаться к этому времени. В ходе своего космического путешествия MASCS прислал на Землю более 250 тыс. различных изображений Меркурия и других, необходимых ученым данных.

nasa.gov Sgr A

14 мая на расстояние в 10 млн километров к Земле приблизился астероид 1999 FN53. Стоит отметить, что эта удаленность небесного объекта от нашей планеты считается довольно маленькой. Однако ученые сразу же поспешили успокоить: риск падения составлял лишь 1%. Но на всякий случай специалисты не поленились и подсчитали возможные человеческие потери: минимум 1,5 млрд.

nasa.gov Космический зонд «Филы» посылает первые сигналы с кометы

После почти семи месяцев пребывания в «спящем режиме», 15 июня в 00:28 по московскому времени, европейский зонд «Филы» очнулся. Космический аппарат выполняет миссию, находясь на поверхности кометы 67p/Чурюмова-Герасименко, которая летит к Солнцу.

Небольшая автоматизированная научная лаборатория дала о себе знать, послав на Землю сигнал, посредством Twitter. «Привет, Земля! Слышишь меня?», — отправил сообщение зонд. Отметим, что сам космический аппарат весьма мал: размером примерно со стиральную машину.

Цель миссии заключается в том, чтобы раскрыть давние тайны кометы 67p/Чурюмова-Герасименко. Астрономы полагают, что это может позволить им выяснить, каким именно образом сформировалась Солнечная система.

nasa.gov первая фотография астероида 1999 FN53

Что прогнозировали на 2016 год ученые в конце года 2015? 8 декабря ИА REGNUM со ссылкой на NASA сообщало, что 17 января комета C/2013 US10 «Каталина», которая была открыта 31 октября 2013 года, приблизится к Земле на расстояние в 108 млн километров. Специалисты назвали это сближение максимальным.

До этого случая комета ни разу не выходила за пределы облака Оорта, которое располагается примерно на середине дистанции от Земли до Солнца. Как считают астрофизики, содержание «Каталины» — первозданная материя, из которой родилась Солнечная система 4,4 млрд лет назад.