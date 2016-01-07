azerinform.az Міхеїл Саакашвілі

Предельно централизованное и де-юре, и, особенно, де-факто государственное устройство Украины давно превратилось в анахронизм. Цепляние, как за спасительную соломинку, за эфемерный призрак «единства», трактуемый официальной пропагандой как «соборность», делает и без того весьма призрачные шансы сохранения страны в ее прежнем виде еще более туманными. Правящий режим, впрочем, об этом, как и о множестве других жизненно важных проблем, думать упорно не желает. Под несмолкающий гул пустопорожних разговоров о «единой стране» и все более жесткое затягивание удавки на шее любого, кто наберется смелости заявить о правах регионов, киевская власть вознамерилась отложить решение вопроса о преобразовании унитарного формата в нечто, более современное и в большей степени отвечающее украинским реалиям до «лучших времен». Судя по целому ряду признаков, ничего из этого замысла не выйдет.

К счастью ли, к несчастью, но от центральной власти в стране зависит все меньше. Украина «самоходом» идет к переформатированию то ли в федерацию, то ли в конфедерацию регионов. В ситуации, когда Киеву, по сути, нечего предложить региональным элитам, кроме «АТО», пропагандистских истерик, права пилить сук, на котором сидишь, да режима затягивания поясов, — в областях решили брать инициативу в свои руки. Это желание совпало с новым подходом к проблеме украинской унитарности, возобладавшем, похоже, в стане спонсоров П. Порошенко и А. Яценюка за океаном. Герои «майдана», таким образом, оказались между двух огней.

«Сверху» указание: «вперед — к федерации», — уже поступило. США устами своего вице-президента прямо, без обиняков посоветовали Киеву сменить нынешнюю внутреннюю организацию на новый формат — «соединенных штатов», максимально самостоятельных, но объединенных общей Конституцией и еще некоторыми формальными скрепами. На Печерских холмах, где лозунг «единой страны» священнее, чем корова в Индии, призывы же к федерализации-децентрализации принято трактовать как государственное преступление, к такому повороту не были готовы. В ответ на пожелание, озвученное Д. Байденом в Раде, у П. Порошенко сделали вид, что плохо понимают по-английски. А понять-то все равно придется!

«Снизу» Киеву все явственнее дают знать о том, что к перераспределению полномочий и ресурсов ему надо быть готовым, если не сегодня, то завтра. Борьба регионов за расширение их полномочий путем предоставления особого статуса, начатая Харьковом и Запорожьем, получила продолжение. В Одессе оживились сторонники предоставления городу режима «порто-франко», которым, как известно, он в свое время с успехом пользовался. В сложившихся в настоящий момент в стране условиях деятельность такого рода воспринимается в Киеве как шаг к формированию едва ли не еще одной «народной республики». Горький опыт «общения» с ДНР-ЛНР не располагает центр не только к компромиссам, но даже к элементарной сдержанности в отношении подобных инициатив.

Одесских «портофранковцев» это обстоятельство, похоже, не останавливает. К делу воплощения идеи в жизнь они подошли с присущей для одесского «народа» предприимчивостью и основательностью. Заручились поддержкой зарубежных авторитетов от науки: провели, к примеру, «круглый стол» на тему «Рецепт экономического чуда в Одессе», на котором обсудили создание специальной экономической зоны на территории города и области, а роль главного экономического эксперта взял на себя профессор Гарвардского университета А.М.Виллотти. Развернули активную информационную кампанию в поддержку идеи «порто-франко», сформировав общественное мнение и создав даже общественную инициативу «Одесса за Порто-Франко». Рассмотрели вопрос на сессии Одесского горсовета, приняв позитивное решение и обратившись «по инстанциям» — к Верховной Раде, там уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Взялись одесситы даже за такое неблагодарное дело, как собирание лоббистов проекта в столичных кабинетах и коридорах власти. Не во всех из этих кабинетов и коридоров, правда, их встречали с энтузиазмом. Если судить, например, по тому, что говорит Ю. Луценко, то власть сценарий ни децентрализации, ни, тем более, федерализации всерьез не рассматривает, и рассматривать не собирается, предпочитая играть словами, ничего не предпринимая на деле. Нашлись, однако, и влиятельные лица, открытые для контактов. Показательно, что Ю. Тимошенко, с завидным упорством ищущая контакт с американцами, предпочла, пускай с оговорками, но все-таки публично высказаться в пользу одесского «федералистского» проекта. «Мы уверены, что создание зоны свободной торговли в Одесском регионе является хорошей инициативой, — сказала она. — Фракция «Батькивщина всегда поддерживала инициативы, направленные на развитие экономики. Внесенный в Верховную Раду законопроект о создании специальной экономической зоны будет тщательно проанализирован специалистами фракции на предмет коррупционных рисков, после чего фракция утвердит свое решение касательно поддержки инициативы».

В пользу предоставления Одессе статуса «порто-франко» высказался глава Украинского союза промышленников и предпринимателей А.Кинах. Петицию в поддержку идеи на официальном сайте президента Украины разместил депутат ВР С.Кивалов. Ее, кстати сказать, на Банковой ждали, и она не осталась незамеченной: П. Порошенко дал поручение правительству изучить экономический эффект от беспошлинной зоны в Одесском порту.

Получив «федералистскую» пилюлю от Америки (причем, двойную: от высокопоставленного чиновника и от влиятельного эксперта), Банковая бросилась искать поддержку сохранению централизованной формы украинской государственности в Европе. Увы, там, как выяснилось, тоже нашлись то ли федералисты, то ли «друзья Путина». «Инициатива получения статуса «порто-франко» естественна для Одесского региона и необходима для него», — такое мнение высказал заместитель председателя Комитета по иностранным делам Парламента Австрии И.Хибнер. «Украина как многонациональная и многокультурная страна должна разрешать выбор собственной модели развития разными регионами, ссылаясь на дискуссии про выполнение Минских соглашений. Инициатива «порто-франко» способствовала бы развитию специфического региона, который сосредоточен вокруг портового города Одесса», — заявил он, развивая мысль. И добавил, что, не видит препятствий для того, чтобы европейские страны поддержали инициативу одесситов, хотя отдает себе отчет в том, что «некоторые «друзья Украины», использующие ее территорию для ведения войны, будут препятствовать реализации этого проекта».

Есть основания полагать, что после новогодне-рождественских каникул Одесса способна превратиться едва ли не в самую «горячую точку» на политической карте Украины. Причем, активные действия могут быть развернуты не только в самой «жемчужине у моря», но и на территории главного оппонента — в столице. Только ленивый не обратил внимание на то, что глава Одесской ОДА М. Саакашвили в последнее время взялся еще жестче и агрессивней, чем прежде, прессовать Киев. Острие его риторических антикоррупционных стрел направлено против премьера и премьерского окружения, но косвенно бьет по всей системе власти.

Мотивы такой активности большинство наблюдателей предпочитает видеть в желании укро-грузина побороться за кресло, занимаемое ныне А.Яценюком. Позволю себе высказать предположение, что дело в другом. Не стоит исключать того, что М.Саакашвили заводит отношения с центром в тупик, чтобы в какой-то момент сделать ему предложение, от которого тот не сможет отказаться: в качестве единственно возможного разрешения конфликта цивилизованным путем предоставить городу и области расширенные полномочия. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Включая эксклюзивное право то ли на приватизацию Одесского припортового завода и ряда других привлекательных активов, за которые сегодня идет упорная борьба, то ли на установление контроля над ними для себя и для своего «клана», а также статус «порто-франко» для города. «Олигаршата» одесского «разлива» господа Кауфман и Грановский, похоже, не только в курсе всех перипетий разыгрываемой партии, но принимают в ней самое деятельное, самое непосредственное участие.

Проект «Украина федеративная» набирает обороты, и пусть кто-то скажет, что это плохо.