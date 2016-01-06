Иран vs Саудовская Аравия

independent.co.uk Шииты Саудовской Аравии на акции протеста

2 января Саудовская Аравия привела в исполнение смертный приговор в отношении 47 человек, осужденных за содействие терроризму. Среди казненных был известный шиитский проповедник шейх Нимр ан-Нимр — активный участник массовых протестов 2011 года на востоке королевства, призывавший к ненасильственному сопротивлению правящему режиму. Казнь проповедника резко осудило политическое и военное руководство Ирана. Народный гнев вылился в погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране и консульства в Мешхеде.

В тот же день на официальном сайте Корпуса стражей исламской революции (КСИР) появилось заявление, осуждающее политику Эр-Рияда. «Действия Саудовской Аравии подобны игиловским и свидетельствуют о крахе саудовского режима. Они заплатят высокую цену за казнь шейха Нимра ан-Нимра. Безусловно, это вопиющее нарушение прав и свобод человека. Мы призываем международные правозащитные организации избегать двойных стандартов и занять твердую позицию, осудив казнь», — говорится в заявлении, размещенном на сайте Sepah News. По оценке КСИР, «саудовский режим реализует часть сионистского плана по дальнейшему расколу исламской уммы и эскалации конфликта между суннитами и шиитами».

Вице-председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Мансур Хагигат-пур в интервью агентству Mehr News прокомментировал разрыв дипломатических отношений с Саудовской Аравией и ее «сателлитами». «Бахрейн и Судан не имеют никакого политического влияния в регионе. Они сами столкнулись с многочисленными трудностями и находятся на грани развала. Я прогнозирую, что в ближайшее время в Саудовской Аравии произойдет государственный переворот и свержение правящего режима. Это государство распадется на несколько маленьких частей», ­ — заявил Хагигат-пур.

Иранский чиновник предостерег недальновидных политиков. «Государства, которые в угоду сиюминутной выгоде поддерживают антииранскую политику Саудовской Аравии, не должны заблуждаться. Они должны помнить, что наступит время, когда на Ближнем Востоке не останется ни следа от Саудовской Аравии и США. Тогда мы останемся один на один с этими слабыми государствами», — подчеркнул Хагигат-пур, известный своими резонансными заявлениями. Ранее он говорил о том, что «в истории не было государства под названием «Азербайджан», оно было создано путем фальсификации». «Современный Азербайджан находится на исконно иранской территории к югу от реки Аракс», — резюмирует Хагигат-пур.

Глава судебной власти ИРИ Садек Лариджани осудил действия Эр-Рияда. «Сегодня весь мусульманский мир является свидетелем многочисленных преступлений Саудовской Аравии и вмешательства во внутренние дела Ирака, Бахрейна, Сирии и Ливана. Режим аль-Сауда активно поддерживает террористов. Зачастую Эр-Рияд действует в интересах Израиля и США, что демонстрируют их преступления в Сирии, Ираке и Йемене. Казнь шейха Нимра свидетельствует о том, что режим аль-Сауда находится на грани краха», — отметил Лариджани.

Примечательно, что в день казни шиитского проповедника власти Саудовской Аравии заявили о прекращении перемирия в Йемене. Действия Эр-Рияда осложнили и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, стали актом политического самоубийства.

Международная конференция «Исламское единство» в Тегеране

27 декабря начала работу 29-я международная конференция «Исламское единство». Мероприятие проводится под эгидой Всемирной организации по сближению мазхабов, основанной в 1990 году по инициативе Али Хаменеи. Главная тема — «Кризис исламского мира и пути его преодоления». В конференции приняли участие более 600 мыслителей и богословов из 70 стран мира.

На церемонии открытия выступил президент Ирана Хасан Рухани. «Наши враги и мировые державы делают все возможное, чтобы изобразить ислам религией насилия. К сожалению, значительная часть насилия, терактов и кровопролитных войн современности происходит в исламском мире. Мы призываем мусульман противостоять этому, сорвать планы врагов по дискриминации нашей веры. Бомбы и военная техника не могут помочь в окончательной победе терроризма. Нам следует искоренять религиозную и культурную безграмотность. Повышать финансовое благополучие граждан. Одна из главных задач — восстановить позитивный образ ислама в глазах мировой общественности», — передает слова Рухани агентство IRNA.

29 декабря верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с представителями правительства ИРИ, послами исламских государств в Тегеране и участниками конференции, говорится на официальном сайте рахбара — Khamenei.ir. «Сегодня исламская умма должна направить все усилия на построение новой исламской цивилизации. Это не означает агрессию, посягательства на чужие территории, нарушение прав человека, навязывание своих нравственных законов и культуры. Подобное поведение присуще западной цивилизации. Наша задача — подготовить почву, чтобы каждый человек сделал выбор сам. Для достижения этой высокой цели нужно, чтобы народы вышли из-под гнета и господства иностранных государств. Безусловно, такой шаг требует определённых ограничений, поскольку без жертвы невозможно достичь великой цели», — заявил рахбар.

Надежду на создание новой цивилизации Хаменеи возлагает не на политиков, а на исламских ученых и богословов, которые «не поклонились Западу». Именно они «должны просвещать умму и верить в создание такой цивилизации».

По словам рахбара, в борьбе с исламом враг пытается расколоть мусульманский мир. «С того момента, как в лексиконе американского истеблишмента все чаще начали появляться такие термины, как шиизм и суннизм, большинству аналитиков стало понятно, что у них появился новый план действий в регионе. Руководство США выступает против принципов ислама. Вопреки своим заявлениям, они прилагают большие усилия для раскола исламского мира. Они создают террористические группировки подобные ИГИЛ, которые появляются и функционируют при финансовом и политическом покровительстве США. Именно американцы являются главными виновниками сегодняшней трагедии в мусульманском мире. Шииты и сунниты не имеет никакого значения для Вашингтона. Они выступают против любого мусульманина, желающего жить по законам шариата и положить конец их влиянию», — продолжил Хаменеи.

Верховный лидер ИРИ утверждает, что главная цель западного империализма — «развязать гражданские воины и разрушить инфраструктуру исламских государств, как уже сделано в Ираке, Сирии и Йемене».

Кому выгодны новые нефтяные контракты?

3 января заместитель министра нефти Ирана, глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рокноддин Джавади рассказал агентству Mehr News об условиях участия международных энергетических компаний в иранских нефтегазовых проектах, запланированных на постсанкционный период. По мнению замминистра, «охрана труда, безопасность и защита окружающей среды, передача знаний и технологий, инвестиции в развитие городской и транспортной инфраструктуры являются одними из ключевых условий сотрудничества». «Согласно закону, минимальная доля иранской промышленности в реализации нефтегазовых проектов должна составлять 51%. Благодаря развитию промышленности нам удалось за последние 20 лет достигнуть показателя от 58% до 65%. NIOC рассчитывает довести этот показатель до 70%», — резюмировал Джавади.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане поделился с журналистами Fars News результатами работы по подготовке новых специалистов для отрасли. «Мы подписали контракты с университетами на сумму $140,6 млн, открываем лаборатории. Более года назад министерство нефти подписало предварительный контракт с 9 иранскими университетами и НИЦ для проведения исследований по месторождениям и повышению эффективности добычи углеводородов», — заявил министр, отметив важность новых нефтяных контрактов (IPC), которые «позволят привлечь иностранные инвестиции и благоприятно скажутся на развитии нефтегазовой отрасли».

С резкой критикой политики Зангане выступил экс-заместитель министра нефти Асгар Эбрахими. «Форма IPC на все 100% создана для иностранных компаний. В них полностью игнорируются интересы NIOC. Вся работа над новыми контрактами проводилась группой из шести человек. По одному представителю от Shell, BP, Statoil и три человека от NIOC. Именно они проводили всю работу по согласованию программы, бюджета, путей развития и производства, цен на энергоресурсы, раздела прибыли», — заявил Эбрахими агентству Tasnim News. Бывший замглавы ведомства подчеркнул, что «за 2 года работы Зангане не удалось выстроить диалог с крупнейшими энергетическими компаниями, отстоять национальные интересы Ирана».

Приближение окончательного снятия санкций обостряет противостояние не только в политической, но и в нефтегазовой сфере — самой прибыльной для иранской экономики.