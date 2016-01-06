Праздник — это своего рода гиперссылка на событие, оказавшее влияние на дальнейшую историю народа или даже всего человечества. Люди отмечают события праздником не просто для того, чтобы выпить-закусить или в духовной версии «хорошенько помолиться» и «сходить в церковь» (а уж потом и выпить-закусить), но и чтобы держать в истории памятку, что именно это событие для них значит сейчас, как его осмысленно оценивают.

Рождество Христово

Все христианские важнейшие праздники, кроме, пожалуй, Воздвижения Креста, образовывались спустя значительное время после событий, которые в них отмечаются, и почти все они отсылают к евангельской истории, то есть истории записанной, и, следовательно — это не события некогда пережитых многими людьми состояний радости от какой-либо победы, как это обычно случается с праздниками «мирскими», когда потомки чтут заслуги своих предков за то, что они сломили вражеские полчища, или сообразили отмечать какой-нибудь «день независимости» от чего-либо, или даже учредили «день работников коммунального хозяйства», что тоже неплохо, и требует так же чьей-то «победы», хотя бы профсоюзов. Да даже просто кому-то в голову пришло отмечать — разве это не заслуга?

Праздник, изведенный из священной истории, достойно отметить не так просто, как праздник мирской, тот же день работника чего-либо. Потому что события совсем неординарные, «чудесные» и в обычных условиях даже не моделируемые. Например, Бородинскую битву можно не только сыграть на какой-нибудь поляне, но и реально устроить где-нибудь на стороне, подальше от ока правоохранительных органов, да и вообще битвы — они случаются постоянно, и ничего в них хорошего нет, одно только разорение пространства. «Духовные» праздники тоже можно сыграть, конечно, но это будет чистый спектакль, поэтому редко кто и играет, помня, что Церковь строго-настрого запрещает всякое лицедейство, особенно на тему всего божественного, и как тут можно ослушаться? Поэтому церковные праздники принято «переживать сердцем», а относительно поведения, самое лучшее — предстать в какой-то степени безгрешным и подготовленным к Страшному суду чистосердечным раскаянием во всякой совершенной чепухе — съел что-то не то, подумал о чем-то не том — то есть побывать на исповеди будет самым правильным духовным празднованием.

Повторить и даже «пережить» событие, о котором рассказывается в Писании, естественно, невозможно. Считается, что это праздник на все времена, и это действительно так. Празднуется не только событие, которое когда-то состоялось, но которое состоится. Рождение Нового Человека. Об этом событии написано, для христиан это предмет веры. Вера же, как мы раньше уже узнали, это не упертая и безосновательная убежденность (как еще говорят «позиция», занял, мол, «позицию» и держусь зубами) в достоверности какой-либо рассказанной истории и не доверие чьим-либо словам, а интеллектуальное и волевое согласие с тем, что должна исполниться всякая правда, и христианская вера здесь согласна с этой правдой, с тем, что «должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7). Нам было бы неинтересно, что кто-то, даже называющий себя Богом, где-то когда-то родился (мало ли их родилось в разное время), важно, что это согласуется с тем, что нам органично по самой — врожденно доброй — человеческой природе.

Человеку не нужен Бог, только потому, что он такой из себя весь Бог и очень сильный, и может так сверху ударить, что будет еще поганей, чем сейчас. Христианин верит в результат. Что Бог родился Человеком не затем, чтобы всех тут попугать, а чтобы все родились свыше и зло навсегда из мира ушло, исчезло. От бога-садиста «милости» пусть ждут мазохисты. И «верят», что он их помилует за то, что они до упора блюли свое мазохистское кредо, ни единой чертой не совпадающее с христианским чаянием свершения правды, добра и справедливости. Поэтому данное событие, которое христиане празднуют, оно еще им предстоит. Рождение Свыше. Но они о нем уже сейчас знают, если бы не знали, то написанное на бумаге событие нечего было бы и праздновать.

Все-таки в христианстве Бог — каким бы чучелом старательно Его не изображали проповедники — не запредельное грозное существо, ударяющее сверху молниями в мобильник и рассыпающее споры сибирской язвы. На «философский вопрос», есть ли зазор между Богом и миром, сами христиане вкупе всегда давали два ответа. «Профессиональные христиане», они же «князья церковные» достаточно омусульманились, чтобы говорить, что их Бог совершенно запределен и ничего ему тут не нужно, только чтобы слушались и передавали подобный бред в виде учения, которого надо крепко держаться, иначе всем каюк. Собственно «фундаментальное» христианское «богословие» от мусульманского тут неотличимо, между Богом и человеком — пропасть. И, следовательно, добро и зло — не интуитивно понятные вещи, а «предмет нравственного богословия». В народной же вере и исполняемом христианстве зазора между Богом и человеком — нет. При наличии ума и совести добро и зло отделимы, следовательно, обладают физикой. Природой. И, следовательно же, физического, природного зазора нет. Есть искусственный. Нравственный, греховный.

Само по себе Рождение Нового Человека человеческой женщиной Марией говорит в пользу народной религии и исполняемого христианства. Говорит о том, что зазора никогда и не было. И для таких христиан Рождество — это праздник. Они отпразднуют событие, которое с ними тоже обязательно случится. А может быть, кто-то и в этой жизни уже сумеет стать новым человеком, совершит свою маленькую победу над злом. Для чего еще нужно жить, как не приложить усилие к тому, чтобы исполнить на земле правду.