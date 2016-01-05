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69-летний кандидат в президенты США Дональд Трамп не перестает удивлять американцев не только своей прической, похожей то ли на дохлую белку, то ли на какое другое животное, но и своими заявлениями. На днях эксцентричный миллиардер обвинил действующего главу государства Барака Обаму и экс-госсекретаря страны Хиллари Клинтон в создании ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ). Об этом скандальный политик заявил во время выступления перед избирателями в штате Миссисипи.

Понятно, что подобные высказывания вызывают жесткую реакцию большинства американских политиков и раздражение у 7 из 10 избирателей, которым не ясны его мотивы и президентские амбиции. Однако если учитывать, что Дональд Трамп совершенно не боится СМИ и рубит правду-матку, и что он, как выразился один из острословов-журналистов, не троечник, а человек, который всеми силами отстаивает свою точку зрения, то есть основания предполагать, что в создании запрещённой в России группировки ДАИШ действительно виновны нынешний президент США и экс-госсекретарь Клинтон, также участвующая в предвыборной гонке. Подтверждением этого стало сообщение российского информационного агентства «Афганистан сегодня». По его данным, депутат афганского парламента Абдул Рахман Рахмани заявил, что радиостанция этой организации — «Голос шариата» — вещает из американской военной базы в граничащей с Пакистаном восточной провинции Нангархар.

В принципе, ничего нового в пропаганде псевдоисламисткого радио в Афганистане нет. В свое время эффективным инструментом «промывания мозгов» активно пользовались моджахеды. Первый пропагандистский сайт по «джихадизму» появился в 1991 году. К концу 1990-х такие сайты обросли чатами и форумами. В середине 2001 года появилось первое видео для скачивания в интернете, а после прямого эфира 9/11 интернет становится главным инструментом пропаганды. В 2014 году заработало «Радио Шариата» под Газни в Афганистане. Но чтобы радиостанция находилась на территории американской военной базы, такое не припоминается.

«Повесьте меня, если радио ДАИШ не вещает оттуда [из американской военной базы]», — заявил Рахмани. Это высказывание поддержали многие депутаты, которые также уверены, что за проектом ДАИШ в Афганистане стоят американские спецслужбы. По словам местных жителей, радиостанцию прекрасно слышно во всех уездах провинции Нангархар. Вещание начинается каждый день в шесть часов вечера, и жители города Джелалабад и близлежащих районов слышат по радио звон мечей и звуки пулемета, после этого диктор начинает читать Коран, призывает молодых афганцев присоединиться к ДАИШ и угрожает неверным. Однако местные власти и американцы утверждают, что не знают, откуда ведется вещание. «Это абсурд! При желании они могут положить этому конец», — заявили корреспонденту агентства «Афганистан сегодня» в Джелалабаде. Житель уезда Ачин Аллахяр также сомневаются, что «Голос Халифата» был создан без помощи американцев. «Радио называется «Голос Халифата», но ведет пропаганду против талибов. Очень странно, что эти «истинные поборники Ислама» не призывают воевать с американцами. Я, как и все, уверен, что это радио создано американцами», — утверждает он.

Встает вопрос: какие цели вообще преследуют США в Афганистане? Вот тут самое время вернуться к террористической акции в Вашингтоне и Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, как известно, цели США формально декларировались как преследование боевиков «Аль-Каиды» и их союзников, то есть движения «Талибан». С тех пор прошло больше 14 лет. Однако в действительности террористы «Аль-Каиды» не уничтожены. Устойчивость их позиций в Афганистане стала неожиданностью для американских и афганских властей, пишет NewYorkTimes. В октябре (2015 года) в ходе совместной операции американских и афганских военных был уничтожен большой тренировочный лагерь «Аль-Каиды» в малонаселенном районе Кандагара, около 200 боевиков были убиты. Как выяснилось, это пристанище террористов, не замеченное спецслужбами, беспрепятственно существовало около полутора лет. «Меня действительно беспокоит возрождение «Аль-Каиды» в Афганистане, поскольку их целью будем мы», — прокомментировал эту новость Майкл Морелл, в 2010—2013 годах занимавший должность замдиректора ЦРУ. Высокопоставленные американские чиновники признают, что в Афганистане есть и другие лагеря и базы «Аль-Каиды», пишет издание. Точное число неизвестно, поскольку их стало труднее обнаружить.

Сегодня цели США, которые они преследовали в 2001 году, не изменились. В Вашингтоне лишь пересмотрели тактику своих действий и теперь воздерживаются от дорогостоящих операций против «Талибана» и «Аль-Каиды». Потратив на борьбу с ними огромные средства, в Белом доме пришли к выводу, что присутствие огромного количества войск в Афганистане не рационально. Зачем тратить триллионы долларов, если можно попытаться достичь тех же целей при помощи других ресурсов и меньших затрат.

По данным британской Times, в Афганистане находятся не менее 1,6 тыс. хорошо подготовленных и экипированных боевиков ДАИШ, которые пытаются вытеснить талибов, используя те же жестокие методы ведения борьбы, что и в Ираке и Сирии — отрезание голов, грабежи и насилие гражданского населения, требование жесткого соблюдения характерных для ДАИШ норм и положений Шариата и т.д. То что в последнее время ситуация с безопасностью в Афганистане значительно ухудшилась, признают и в Пентагоне. В опубликованном накануне официальном отчёте, представленном на рассмотрение Конгресса США, представители американского оборонного ведомства сообщают о росте числа атак боевиков и увеличении потерь в рядах как вооружённой оппозиции, так и правоохранительных органов.

Особенно усилилось противостояние сторон в Нангархаре, где (по данным Пентагона) наряду с талибами сохраняют присутствие боевики «Аль-Каиды», группировки «Исламское государство» и «Исламское движение Узбекистана». К примеру, на днях в уезде Дехбала прошла очередная зачистка, в ходе которой афганские вооруженные силы нанесли удары по укрытиям ДАИШ. Согласно отчёту Минобороны Афганистана, в ходе зачистки были убиты не менее 25 террористов, ещё 31 получил ранения. По некоторым данным, в ходе одного из авиаударов был убит командир ДАИШ Саад Эмарати. А в соседнем уезде Ачин члены проправительственного вооруженного отряда обезглавили 4 боевиков группировки ДАИШ. Во время перестрелки они похитили 4 членов проправительственных сил и казнили их. Ополченцы решили отомстить и сделали то же самое с задержанными боевиками. Обезглавленные тела они положили у дороги. «На войне никто не раздает халву. На войне либо ты убиваешь, либо тебя убивают», — объяснили они свои действия.

Отметим, что это не первый случай, когда проправительственные силы действуют в отношении боевиков симметрично. И хотя едва ли можно ожидать широкого распространения действий ДАИШ в Афганистане — учитывая серьезное противостояние талибов — тем не менее, недавний захват ими четырех афганских уездов в провинции Нангархар свидетельствует о реальной возможности последних противостоять не только афганским талибам, но и проправительственным силам.

В афганских политических кругах существуют серьезные сомнения относительно мирного будущего и стабильности в государстве. Нередко говорят об угрозе со стороны боевиков ДАИШ, которые являются частью еще более опасного проекта, чем «Талибан». Речь идет о сценарии по географическому разделу Афганистана между террористическими группировками. Ход событий в исламской республике показывает, что этот сценарий явно не может воплотиться без учета стратегических целей Америки — устроить большую войну всех против всех с перспективой экспорта этой войны в Среднюю Азию, а затем и в Россию, которая мешает им своей геополитической громадностью.