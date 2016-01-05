5 января 1957 года в первом номере журнала «Техника — молодёжи» началась публикация романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» — этапного в развитии советской фантастики. Это произведение даже противники коммунистической идеологии называли «удачной утопией будущего». А советские читатели — «беспрецедентным романом».

Spacetelescope.org Млечный путь и туманность Андромеды

Впрочем, почему утопией? Некоторые научно-технические предсказания Ивана Ефремова из этой и других книг стали реальностью. Например, открытие месторождения алмазов в Якутии, ртутных руд на Южном Алтае, электронная книга, трехмерное телевидение и т.п. Однако, основой творчества Ивана Ефремова были рассуждения о морально-этическом развитии общества, человеческих ценностях. Не случайно главной наукой будущего в его книгах является история, а соотношение горя и радости мерилом уровня развития цивилизации.

Цитата из к/ф «Туманность Андромеды», реж Евгений Шерстобитов. 1967. СССР Татьяна Волошина в образе Низы Крит

Общество будущего у Ивана Ефремова не существует в рамках только одной планеты. А потому имеет смысл привести цитату из советского фантастического фильма, который вышел на экраны через 16 лет после опубликования «Туманности Андромеды». Речь идет о картине Будимира Метальникова «Молчание доктора Ивенса». «Что гласит первый закон Земли»? — спрашивает земного ученого член инопланетного экипажа. И услыхав, что таких законов нет, а земляне разделены границами, социальными и этническими барьерами, с горечью констатирует, что Земля еще не созрела для контактов с другими цивилизациями. Иван Ефремов видел Землю как общий дом. И, похоже, знал дороги к этому. Не случайно действие «Туманности Андромеды» происходит в эру Великого кольца. Далее за ней идет Эра встретившихся рук. По терминологии Ивана Ефремова, мы остались в Эре разобщенного мира.

Приходится констатировать, что пока реальностью из всех социальных прогнозов Ивана Ефремова стал самый худший вариант общественного устройства, описанный в запрещенном в советское время романе «Час Быка». Кто-то увидел в ней карикатуру на советскую действительность. На самом деле, Ефремов писал не об этом. Этот роман — предупреждение вышел в конце 60-х годов прошлого века. Он о социальной и нравственной катастрофе на планете Торманс, в которой царит инферно, разрушающий и сжигающий души ад при жизни. Сам писатель говорил о «взрыве безнравственности», за которым последует «величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры». Царит на Тормансе олигархия, народу остается борьба за выживание и пошлая массовая культура. Эта картина, похоже, сейчас давно утратила границы.

Что касается «Туманности Андромеды», то это произведение, долгие годы бывшее не просто фантастическим романом для читателей в СССР, а потом и в России, а нравственным ориентиром, показывающим каким может быть человек при разумном устройстве общества, самодисциплине, стремление к развитию, теперь, похоже, забыто либо многим «скучно и малопонятно». На одном из общественных форумов в 2011 году известный российский журналист, претендующий на грамотность и третейские суждения, услышав выражение «идеология «Туманности Андромеды», долго не мог успокоиться. И публично обвинил произнесшего это в неадекватности. И не потому, что он не любит Ивана Ефремова. А потому, что он его не читал. И «Туманность Андромеды» в его понимании — это что-то из Космоса. Где-то далеко. А про роман он, очевидно, никогда и не слышал.

Почитайте на форумах в интернете отзывы молодых людей о других произведениях Ивана Ефремова. Души их часто глухи, а потребности сродни потребностям насекомых. Не это ли «Час Быка»? Но беда даже не в этом, а в том, что себе подобным они считают весь мир. «У Ефремова две студентки в «Лезвии бритвы» во время поездки по Средиземноморью обсуждают памятники архитектуры. Этот Ефремов, что не знает, о чем говорят между собой студентки»? — цитата с форума на сайте, посвященного творчеству Ивана Ефремова. Нет, он не знал таких студентов. А если и знал, то не считал эту патологию нормой.

Иван Ефремов. 1963

Возможно, что сам Ефремов никогда не встречал в современном ему обществе людей, в точности похожих на героев «Туманности Андромеды», таких как Дар Ветер, Мвен Мас, Веда Конг или Эвда Наль. Но многие черты их людям моего поколения были понятны, близки, различимы в толпе и заставляли совершенствовать себя и окружающий мир. Кстати, Иван Ефремов никогда не лакировал советскую действительность. Темы репрессий, преступности, нравственных пороков звучат в книгах, посвященных современному ему периоду. И как отголоски — в будущем. Не случайно, в «Туманности Андромеды» одной из задач воспитания в школах является противодействие подобному. Судьба ученого Мвен Маса («Туманность Андромеды»), который ради этически сомнительного, но яркого научного открытия подверг риску жизни тех, кто помогал ему — пример того, как в будущем будут решаться подобные проблемы. Мвен Мас раскаивается в своём поступке, добровольно удаляется в изгнание на Остров Забвения — убежище для тех, кто желает скрыться от общества или жить руководствуясь только личными желаниями и страстями. От дальнейшей деградации его спасает любовь и чувство ответственности перед доверившимися ему людьми.

В «Туманности Андромеды» есть несколько сюжетных линий. Любителю фантастики будут интересны космические путешествия героев, те, кто интересуется историей найдет в книге много нового из этой области знаний. В книге есть описания педагогики будущего, вызвавшие в советское время много дискуссий, как и тема семьи и взаимоотношений мужчины и женщины. У Ефремова вся система жизни и работы человечества в будущем будет устроена именно так, чтобы человек мог получать радость и удовольствие. Опасным психическим симптомом в понимании Ивана Ефремова является потеря интереса к жизни. Равнодушие по Ефремову — это тоже симптом болезни.

Сам Иван Ефремов так вспоминал о времени работы над «Туманностью Андромеды»: «Так и остался у меня в памяти период работы над «Туманностью Андромеды» как время полного уединения, тишины, время, когда передо мной был только письменный стол и звёздное небо, как бы придвинувшееся, приблизившееся ко мне».

А у нас, тех, кого в 1980-е годы называли советской молодежью, романы Ивана Ефремова — «Туманность Андромеды», «Час Быка» (хоть и был запрещен, но читали), «Лезвие бритвы» были глотком воздуха, вселявшим веру в то, что жизнь может и должна быть иной.

Что касается самого автора произведения — Ивана Антоновича Ефремова, учёного-палеонтолога, создателя нового научного направления — тафономия, писателя и философа, его личность и жизнь до сих пор остаются загадкой. Идеи Ивана Ефремова настолько опережали время, в котором он жил, что уже при жизни появились настойчивые слухи, что Ефремов — инопланетянин, индийский йог и т.п. Во всяком случае, человек, обладающий экстраординарными способностями. Таких героев в его произведениях, действительно, много. Но непохожесть и оригинальность мышления привлекла внимание к Ивану Ефремову и так называемых компетентных органов. Иван Ефремов скончался 5 октября 1972 года, а через месяц после его смерти в квартире писателя сотрудники КГБ СССР провели обыск. По факту смерти было заведено уголовное дело, которое было прекращено 4 марта 1974 года. И это еще одна тайна Ивана Ефремова.

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