Казнь в Саудовской Аравии 47 «террористов», включая шиитского проповедника шейха Нимра аль-Нимра, привела к очень серьёзным последствиям — теперь весь регион Ближнего Востока поставлен на порог региональной войны. Причём произошедшее выглядит вполне запланированным: реакция Ирана и иранского общества были вполне предсказуемы, а пошедшие цепочкой разрывы дипломатических отношений с главной шиитской страной со стороны государств «Исламской военной коалиции» (Саудовская Аравия заявила о её создании в декабре 2015 года) выглядят согласованными заранее. На данный момент о разрыве дипломатических отношений с Ираном уже заявили Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты и Судан, посла из Тегерана отозвал Кувейт. Саудовская Аравия и Бахрейн прервали авиасообщение с Ираном.

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По сути непрямая война между «суннитским» и «шиитским» миром уже идёт вовсю — основными полями сражений стали Сирия, Ирак и Йемен. Теперь же появилась далеко не нулевая вероятность большой региональной войны между шиитами, во главе с Ираном, и суннитами, с лидером в виде Саудовской Аравии. Поэтому интересно будет оценить силы сторон и масштабы того, что может случиться при таком крайне негативном сценарии.

Саудовская Аравия — «колосс на глиняных ногах»?

Вооружённые силы Саудовской Аравии оснащены самой современной военной техникой и в достаточном количестве. Военный бюджет страны занимает 4 место в мире приближаясь к $60 млрд. В общей сложности численность вооружённых сил составляет 233 тысячи человек. Сухопутные войска имеют на вооружении до 450 современных американских танков M1A2 Abrams, около 400 БМП M2 Bradley, более 2000 бронемашин и бронетранспортёров, большое количество ствольной и реактивной артиллерии, в том числе 50 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270. Кроме того, ВС Саудовской Аравии имеют на вооружении до 60 баллистических ракет «Дунфэн-3», закупленных у Китая. Изначально они предназначены для доставки ядерных боеприпасов на расстояния до 2500 км, однако в данном случае они несут фугасные боевые части, причём точность попадания у ракеты очень низка. Также имеются слухи о закупке более современных Дунфэн-21.

Что касается военно-воздушных сил (ВВС), то они имеют на вооружении 152 американских истребителя F-15 разных модификаций, 81 европейский Tornado и 32 европейских же Eurofighter Typhoon. Также на вооружении есть самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) и большое количество военно-транспортных самолётов.

Противовоздушная оборона сильна — 16 батарей зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия PatriotPAC-2, многочисленные ЗРК Hawkи Crotale, сотни ПЗРК Stinger и т.п.

Военно-морские силы разделены на 2 части: Западный флот в Красном море и Восточный флот в Персидском заливе. В Персидском заливе имеются 3 фрегата класса AlRiyadh (модернизация французских LaFayette) с противокорабельными ракетами (ПКР) Exocet MM40 block II с дальностью пуска до 72 км. В Красном море имеется 4 фрегата класса Al Madinah с ПКР Otomat Mk2 с максимальной дальностью пуска до 180 км, 4 американских корвета класса Badr с противокорабельными ракетами Harpoon. Ракетные и патрульные катера равномерно распределены по флотам. Что касается десантных кораблей — их 8, и максимальный совокупный десант может составить до 800 человек за раз.

Как мы видим — ВС оснащены впечатляюще, однако есть одна проблема: несмотря на такое оснащение и количество Саудовская Аравия уже в течение 10 месяцев не может добиться какого-то серьёзного успеха в соседнем Йемене, в котором им противостоит армия повстанцев-хуситов, вооруженная устаревшим оружием. Это показывает, как низка на самом деле реальная боеспособность ВС Саудовской Аравии и их союзников.

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ВС Ирана — самые большие в регионе

ВС Ирана имеют численность в 550 тысяч человек — наибольшую в регионе. При этом военный бюджет в 2015 составил примерно $10 млрд, что достаточно мало при такой численности. На вооружении имеется более 1600 танков, из которых около 480 относительно современных Т-72Z и 150 танков Zulfiqar собственного производства (предположительно, создан на основе Т-72 и американского M60). Боевые машины пехоты и бронетранспортёры представлены сотнями устаревших и устаревающих советских образцов, также, как и артиллерия.

ВВС представлены большим количеством самолётов различного класса и разных стран производства. Правда, новинок среди них нет, а долгий санкционный период наверняка сказался на боеготовности авиации — едва ли более 50% из них находится в лётном состоянии. На вооружении имеются американские сверхзвуковые перехватчики F-14, давно устаревшие истребители F-4 Phantom и F-5Tiger, французские Mirage-F1. Из советских машин имеются истребители МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24,штурмовики Су-25. В сумме имеется около 300 единиц вышеперечисленной техники.

Что касается системы ПВО, то здесь происходят коренные изменения — несколько лет назад у России были приобретены ЗРК малого радиуса действия Тор-М1, начались поставки ЗРК дальнего радиуса действия С-300 ПМУ-2. Таким образом, совсем скоро в этом аспекте Иран не будет уступать Саудовской Аравии.

Что касается ВМС — то здесь разнообразие заметно больше, чем у Саудовской Аравии. Кроме того, большая часть кораблей сконцентрирована в Персидском заливе (небольшая часть кораблей находится в Каспийском море). Имеются 3 подлодки проекта 877 «Палтус», ещё 26 малых субмарин местного производства, несущих мины и торпеды, 5 фрегатов, 6 корветов (всё своего производства), более 50 ракетных катеров (китайского, иранского и немецкого производства). Что интересно, на всех иранских ракетных кораблях используются ПКР китайского производства — С-701 (дальность 35 км, противолодочная) и YJ-82 (дальность до 120 км).

Таким образом, Иран имеет преимущество над потенциальным противником в аспекте ВМС. Кроме того, в результате многих лет существования под экономическими санкциями в Иране появился собственный ВПК — возможно его продукция и не отличается какими-то великими характеристиками, тем не менее, она обеспечивает стране некоторую независимость от внешних поставок. Достаточно больших успехов достигла ракетная программа — страна имеет на вооружении целый ряд баллистических ракет малой и средней дальности, крылатых ракет и т.п. В сумме их количество может превышать 200−300 единиц.

Наиболее вероятный сценарий — дальнейшее повышение интенсивности конфликтов в Сирии, Ираке и Йемене

Географическое положение не очень способствует началу прямого военного столкновения между странами — Саудовская Аравия и Иран не граничат друг с другом. Поэтому стороны, вероятнее всего, увеличат вовлеченность в конфликты в Сирии, Ираке и Йемене. Ни к чему хорошему для этих стран это не приведёт, а лишь ещё сильнее продлит идущие в них гибридные войны. Правда для Саудовской Аравии «слабым местом» может оказаться Йемен — несмотря на 150 тысячную сухопутную группировку, 185 единиц авиации (с учётом союзников), операция против хуситов не приводит ни к каким результатам. Причина тому как очень низкая боеспособность ВС Саудовской Аравии, так и грамотные действия повстанцев, которым наверняка оказывают поддержку иранские специалисты. Если эта поддержка усилится (технически это непросто, так как связь с Йеменом Иран может поддерживать только по морю), вкупе с наличием компактно проживающих в Саудовской Аравии шиитов, такая ситуация может привести к катастрофе для Эр-Рияда. В любом случае такой сценарий является дальнейшим этапом войны на истощение — войны, которая сочетается также с борьбой за нефтяные рынки, в результате чего все повышают добычу «чёрного золота» и сбивают цены на биржах. При таком сценарии проиграет та сторона, которая раньше «надорвётся».

Полномасштабная война — хаос на многие годы?

Если всё-таки разгорится полномасштабная война, то основными «полями сражений» станут Персидский залив, и, вероятно, территория Ирака и Кувейта (они находятся между Саудовской Аравией и Ираном). При этом Катар — однозначно союзник саудов, а нынешние власти Ирака, союзники иранцев. Несмотря на кажущийся перевес Саудовской Аравии и её союзников, у Ирана есть несколько козырей — он контролирует Ормузский пролив и не имеет войну в тылу, у своих границ (как Йемен для саудов). ВМС Ирана вполне позволяют «захлопнуть» пролив для прохождения любых судов противника. Такой шаг приведёт к экономической катастрофе для стран Персидского залива, входящих в коалицию против Ирана, при этом сами иранцы смогут продолжить экспорт нефти. Помимо остановки поступления денег от продажи нефти, что всё-таки являет так, или иначе временным фактором, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие страны «залива» могут потерять все свои рынки сбыта, которые с удовольствием займут США, Россия и всё тот же Иран.

Если война затянется, то она будет иметь абсолютно непредсказуемые итоги — обе стороны будут наносить друг по другу удары баллистическими ракетами (тут Иран нанесёт больше ущерба), пытаться «поджигать» местные оппозиционные силы, натравливать друг на друга соседние страны. Всё это может окончательно уничтожить тот Ближний Восток, который нам известен и через несколько лет привести к формированию совершенно другой карты региона.

Самые главный вопрос, который возникает — что будут делать такие крупные суннитские союзники Саудовской Аравии, как Египет, Пакистан и Турция. Прямое вмешательство Пакистана в конфликт кажется крайне маловероятным, так как у страны есть «давний друг» в лице Индии и отвлекаться на крупные конфликты с кем-то ещё может быть самоубийственным. Турция может активизировать свои действия в Сирии и Ираке, и, учитывая достаточно агрессивную политику присущую этой стране, вмешаться в конфликт. Это может здорово помочь саудовцам, однако курдские силы в Турции вполне могут воспользоваться моментом и ударить изнутри. Что касается Египта — то страна находится достаточно далеко от возможного театра военных действий и вряд ли будет вмешиваться больше, чем сейчас (на данный момент страна участвует в блокаде побережья Йемена).