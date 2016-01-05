Жители Турецкого Курдистана требуют у Анкары права на автономию, а сирийские курды сражаются с боевиками ИГИЛ, создавая платформу для своей независимости. Иракский Курдистан не является исключением. Регион охватила гибридная война с множеством участников, за которой трудно уследить на расстоянии. Своими мыслями с ИА REGNUM поделился очевидец событий — директор департамента аспирантуры и докторантуры министерства высшего образования Иракского Курдистана, преподаватель кафедры международных отношений Lebanese French University Сартип Халис Хусейн.

usnews.com Масуд Барзани

ИА REGNUM :Визит лидера Демократической партии народов Селахаттина Демирташа в Москву наглядно продемонстрировал, что турецкие курды осуждают политику Анкары, ее агрессию в отношении российского СУ-24. Кого поддерживает в этом вопросе Эрбиль?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к заявлению Селахаттина Демирташа о том, что он готовил свой визит еще несколько месяцев назад. Он осудил сбитие ВВС Турции российского СУ-24. На мой взгляд, Демирташ прав, говоря о том, что Турция совершила большую ошибку, поскольку Россия — влиятельная держава. Турция потеряет очень много от разрыва с Россией. Вместо урегулирования конфликтов с соседями, Анкара вступила в противоборство с ядерной сверхдержавой, которая также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Турция использовала против России грубую силу, вынудив ее заблокировать импорт продовольствия. Более того, Москва приняла у себя лидера курдской партии, показав, что хочет развития отношений с этим народом. Анкара ошибочно полагает, что ей удастся усилить свое влияние на Ближнем Востоке без учета интересов России.

Что касается правительства Иракского Курдистана, то оно официально никак не отреагировало на трагедию с российским самолетом. Эрбиль неоднократно подчеркивал, что курды не будут поддерживать кого-либо из конфликтующих сторон, поддерживая дружеские контакты со всеми. Мы должны дружить с нашими соседями и с Россией. Я считаю, что это визит Демирташа в Москву окажет отрезвляющее влияние на Турцию, позволит решить курдский вопрос в республике.

ИА REGNUM : Турецкая армия осуществила интервенцию в северный Ирак. Как эта военная акция отразится на отношениях Эрбиля и Багдада?

Очевидно, что интервенция турецкой армии в северный Ирак связана с борьбой шиитов и суннитов за власть в арабской республике, а также с противоречиями между Анкарой и Тегераном, которые продолжаются уже несколько веков. Дело в том, что за последнее время Иран усилил свои позиции в Ираке, суннитские города которого контролирует ИГИЛ. Местные шииты создали «Народную армию».

В свою очередь, сунниты Ирака и Турции опасаются, после освобождения суннитских городов от ИГИЛ шииты получат над ними контроль. Поэтому сунниты поспешно создали свою группировку, «Национальную армию», которую поддерживает Турция. Анкара пытается укрепиться в Ираке через поддержку местных суннитов. Турки хотят заполучить Мосул, чтобы влиять на иракскую политику.

Что касается отношений Эрбиля и Багдада, то здесь следует напомнить, что правительство в Багдаде тесно сотрудничает с Иракским Курдистаном в военной сфере, чтобы курдское ополчение и дальше воевало с ИГИЛ. Политические и экономические отношения между Эрбилем и Багдадом заморожены. Речь идет только о совместной борьбе с ИГИЛ.

В настоящее время курды отправляют нефть самостоятельно через Турцию, поэтому Эрбиль не возражает против ввода турецких войск в северный Ирак. Но курдам следует действовать осторожно: неизвестно до каких пор Турция будет оставаться в Ираке? У Турции есть собственная стратегия в регионе, которая расходится к политикой курдов.

ИА REGNUM : Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани обещает провести референдум о независимости края. О каких сроках идет речь?

Путь к независимости южного Курдистана (Иракский Курдистан) требует осторожности. Это древняя курдская мечта. Мы наблюдаем за тем, как карта Ближнего Востока меняется. Поэтому курдам следует играть аккуратно. Пришло время определить нашу роль в стратегии США, России и ЕС. Курды хотят независимости, но это зависит от региональных и международных сил.

Независимость Курдистана находится больше в руках великих держав, чем в руках самих курдов. Без признания извне мы не можем объявить от независимости. Западные страны поддерживают Курдистан, но пока они заняли выжидательную позицию. Для них сейчас наступили не самые простые времена. С другой стороны, в самом Иракском Курдистане есть несколько проблем, которые требуют безотлагательного решения: экономический кризис; внутриполитический конфликт и борьба с ИГИЛ. Эти факторы откладывают референдум о независимости Курдистана. Он состоится несколько позже, не сейчас.

ИА REGNUM : Сирийские курды с оружием в руках сражаются против ИГИЛ и других террористических групп. Россия и США поддерживают курдское ополчение. Как это сотрудничество оценивает Эрбиль?

Иракский Курдистан высоко оценивает военную поддержку России и США сирийским курдам, поскольку они воюют с ИГИЛ. Эта террористическая группировка угрожает не только региону, но и всей международной безопасности. Разумеется, Анкара не рада тому, что Москва и Вашингтон поддерживают сирийских курдов. Причина ясна — они близки с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной на территории Турции.

ИА REGNUM : Мой последний вопрос касается иранских курдов. Масуд Барзани гордится тем, что родился в день провозглашения Мехабадской республики. Поддерживает ли Эрбиль гуманитарные контакты с иранскими курдами?

Иракские курды поддерживают контакты со своими соплеменниками из соседних стран. Масуд Барзани призывает курдов из других стран бороться за право участия во власти. Тем более это касается курдов Ирана, которые много раз старались получить права на создание государства. Они даже решились на революцию. Предводитель иракских курдов всегда напоминает о том, что у арабской нации есть 22 государства, но почему-то курдам не дают создать хотя бы четыре государства. Это означит, что он поддерживает их права.