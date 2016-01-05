«Газпром» поставил точку в ценовом споре с «Туркменгазом», прекратив импорт сырья. В основе такого решения «лежат изменившаяся конъюнктура на международном газовом рынке, а также отдельные экономические и финансовые вопросы, возникшие у «Газпром экспорта», поясняет пресс-служба туркменской госкорпорации. Если коротко, то Москва и Ашхабад просто не сумели договориться о цене на сырье. Напомним, что «война нервов» между двумя столицами продолжалась с 2008 года, когда Россия впервые (с начала благополучных 2000-х годов) испытавшая на себе давление мирового финансового кризиса и низких цен на нефть, призвала Туркменистан пересмотреть стоимость долгосрочного контракта. Теперь партия окончена: «Газпром» будет закупать газ в Узбекистане, который (по всей видимости) оказался более сговорчивым. Речь идет исключительно о коммерции: Россия перепродает этот газ в Евросоюз, поэтому цена должна быть не только конкурентной для Брюсселя, но и экономически оправданной для Москвы.

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Борцы с «русским империализмом» наверняка запаслись аргументами, они будут рассматривать шаг Москвы как демарш, вспоминая тот факт, что в декабре 2015 года Ашхабад наконец-то достроил газопровод «Восток-Запад», продолжением которого должна была стать «заветная мечта» Вашингтона и Брюсселя — Транскаспийский газопровод в Азербайджан и далее в Европу через Трансанатолийский газопровод, другую несбывшуюся «мечту» Запада. Едва ли Москва принимала во внимание новый туркменский газопровод, особенно с учетом того, что Баку не готов пустить в трубу туркменский газ, а Иран и Россия, как минимум, не готовы пустить саму трубу в Каспийское море. Более того, Азербайджан не исключает для себя транспортировку нефти и газа через российскую территорию. Об этом говорили на декабрьской встрече в Санкт-Петербурге председатель «Газпрома» Алексей Миллер и президент государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Девальвация, падение цен на нефть и партизанская война на юго-востоке Турции вынуждают Баку взглянуть правде в глаза. Что касается Ашхабада, то он уже просчитывает риски, предлагая Москве и Астане сотрудничать в строительстве Прикаспийского газопровода.

Разворот России следовало ожидать: «Газпром» платил за туркменский газ по цене 2010 года — $240 за 1 тыс. кубометров. И делал это до тех пор, пока ситуация на европейском газовом рынке оставалась прогнозируемой. Концерну даже удалось нарастить экспортные объемы: по итогам 2015 года «Газпром» поставил за рубеж 159,2 млрд кубометров газа, побив рекорд 2014 года (147,2 млрд куб.). Евросоюз, озабоченный растущим присутствием России (более традиционной доли в 30% от общего объёма поставок), стал выкручивать руки поставщикам, покупая сжиженный природный газ (СПГ) по спотовым ценам. Брюссель пустился «во все тяжкие», приобретая СПГ по более высокой цене даже из далекой Австралии. Логика была одна — надо хоть как-то «усмирить» «Газпром», против которого возбудили так называемое антимонопольное дело. Дело дошло до того, что на слушаниях Еврокомиссия принялась сравнивать спотовые цены со стоимостью, прописанной в долгосрочных контрактах с Россией. Под раздачу попал и «покорный» Алжир, представитель которого «выразил обеспокоенность возможным пересмотром межправительственных соглашений», передает либеральная газета «Коммерсант».

Чтобы «отжимать» поставщиков Старый Свет постепенно отказывается от практики долгосрочных контрактов в пользу спотовых (кассовых или наличных) сделок, которые предполагают оплату сырья в день его поставки. С учетом того, что цена на газ формируется под влиянием цены на нефть, ситуация оказалась критической. Поэтому «Газпром» сократил в 2015 году закупки туркменского газа с 11 млрд кубометров до 4 млрд кубометров в год. Таким образом Ашхабад пытались предупредить о необходимости снижения закупочной цены. Однако итог оказался неутешительным — иск к «Туркменгазу» в Стокгольмский арбитражный суд, поданный в июне прошлого года, никак не повлиял на позицию контрагента.

2015 г. изменил баланс сил в газовой энергетике, который пока складывается в пользу Китая. Отказ России от туркменского газа — наглядное тому свидетельство. Теперь Поднебесная может беспрепятственно увеличить его импорт, лишив Ашхабад пространства для маневра. Напомним, что в 2015 г. совокупный экспорт газа из Туркменистана составил 48 млрд кубометров, из которых Китай заполучил около 30−35 млрд кубометров при мощности трубы в 55 млрд кубометров. Так что «Туркменгаз» не будет испытывать нехватку в рынках сбыта. Китайцы готовы покупать. Причем только на эксклюзивных условиях. Не случайно Пекин сохраняет конспирацию, не обозначая ценовые параметры соглашений, заключенных с Ашхабадом и Москвой. Привыкая к роли монопольного потребителя, Китай еще в декабре 2015 г. подписал с Киргизией договор о строительстве дополнительного газопровода из Туркмении. Маршрут газопровода пройдет по территории Алайского и Чон-Алайского районов Ошской области, далее он проследует через приграничные села Карамык и Нура, уточняет портал «Время Востока». Проект стоимостью в $1,5 млрд обещают сдать в эксплуатацию через два года.

США и Индия пытаются спасти Среднюю Азию от объятий «красного дракона». Поэтому 13 декабря 2015 г. Туркменистан начал строительство газопровода TAPI через Афганистан и Пакистан в Индию. Это единственная надежда Ашхабада на «политическую эмансипацию», которая рискует провалиться под натиском мятежных талибов, которых курирует китайско-пакистанский экономический синдикат. Индийцы хотят переломить ситуацию, но все упирается в геополитику — запасной проект газопровода Туркменистан — Иран — Индия (TII) остается таким же мифическим, как и TAPI. Поэтому Нью-Дели больше заботит модернизация порта Чахбехар на юго-востоке Ирана (провинция Систан и Белуджистан), чем протяженный сухопутный маршрут из Средней Азии, который обещают достроить только к 2019 году.

Что касается России, то ей пора пожинать плоды своего географического положения. Несмотря на то, что Евросоюз сопротивляется Москве на бюрократическом (наднациональном) уровне, «Газпром» достигает успехов именно в диалоге с национальными правительствами, о чем свидетельствует глава концерна Алексей Миллер: «По оперативным данным, за 20 дней декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье вырос на 31,9% до 9,87 млрд куб. м газа. Хорошую динамику показывают наши ключевые партнеры. В частности, в Германию поставлено больше на 19,3%, в Италию — на 75,2%. Великобритания и Франция увеличили закупку российского газа более чем вдвое. Рост спроса на российский газ в Европе подтверждает важность реализации проекта «Северный поток-2». Туркмения опоздала на «европейский поезд» России. И это был ее выбор. Тем не менее хочется верить, что не все потеряно.