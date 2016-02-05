mdetstvo.ru Пирамидка

Основным трендом, определяющим конфигурацию влияния руководителей регионов в декабре, становится укрепление тех из них, кто получил одобрение федерального центра, в частности, лично президента. Теряют влияние главы субъектов, не следующие федеральной повестке (финансовой, хозяйственной или антикоррупционной).

Неизменной остается первая тройка рейтинга. Сохраняет лидерство мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строку вновь занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьей — президент Татарстана Рустам Минниханов. Прибавив один пункт, на четвертом месте — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко; в декабре городу выделен бюджетный 10-миллиардный кредит на строительство линии «Аэроэкспресса» до аэропорта «Пулково». Глава Подмосковья Андрей Воробьев, теряет одну строку. На шестой — губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (плюс два пункта), предпринявший в минувшем месяце ряд популистских, но при этом позитивно повлиявших на имидж главы региона шагов (таковы, например, привлечение бизнесменов из списка Forbes к подготовке региона к отопительному сезону или раздача угля похудевшим кемеровчанам).

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев — по-прежнему на седьмой строке. Шлейф коррупционного скандала вокруг экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина влечет негативную коррекцию и для губернатора нынешнего: задержан заместитель главы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Анатолий Макаров, сохранявший при новом главе региона свой пост; Олег Кожемяко опускается с шестого на восьмое место. На девятой строке закрепляется губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Замыкает первую десятку прибавляющий одну строку губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин привел Калужскую область наряду с Татарстаном в качестве успешного примера по привлечению в регион инвестиций.

Ранее занимавший десятую строку глава Воронежской области Алексей Гордеев теряет два пункта и опускается на 12-ю позицию в связи с крупным пожаром в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли и пострадали более 40 человек. Акции протеста против бесплатной раздачи земель в рамках федеральной программы «дальневосточного гектара» и косвенная их поддержка республиканской администрацией лишают четырех строк рейтинга главу республики Саха (Якутия) Егора Борисова (16). Следом за ним — прибавляющий шесть пунктов и поднимающийся в зону «очень сильное влияние» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Замыкает первую двадцатку глава Ставрополья Владимир Владимиров (плюс одна строка); в декабре в регионе состоялось знаковое открытие участка федеральной трассы «Кавказ».

Публичный вызов федеральному центру из-за недополученного, по мнению крымских властей, финансирования становится причиной выбывания главы республики Сергея Аксенова из топ-20 (минус три пункта, 22-е место). Также выбывает из первой двадцатки президент Дагестана Рамазан Абдулатипов (минус пять, 23-е). В своем ежегодном послании президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что Комсомольск-на-Амуре должен стать еще одним динамичным центром Дальнего Востока; глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поднимается в рейтинге на 15 строк и занимает 34-е место.

Прибавляя 12 пунктов, поднимается в зону «сильное влияние» и занимает 39-ю строку губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, подведший итоги года на встрече с президентом и заявивший о достигнутом усилиями региональной власти относительно невысоком уровне инфляции в крае. Конфликтное поле, сопровождавшее деятельность Толоконского последние несколько месяцев, определенно ослабевает. Губернатор Брянской области Александр Богомаз теряет сразу 17 строк (46); очевидная причина — открытое противостояние региональной исполнительной власти с прокуратурой по поводу размера пенсионных начислений чиновникам. Верховный суд России удовлетворил иск прокуратуры об отмене закона «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Брянской области».

Значительный подъем — у главы Карелии Александра Худилайнена (плюс 17 пунктов, 67-я строка), поддержавшего решение горсовета Петрозаводска об отставке мэра столицы региона Галины Ширшиной. Действия Ширшиной на этом посту зачастую критически оценивались как местной политической элитой, так и жителями, а отношения экс-мэра с действующим губернатором характеризовались повышенной конфликтностью. В ближайшее время уровень консолидации региональных элит возрастет, однако уже в среднесрочной перспективе политические и внутриэлитные проблемы региона, вероятнее всего, вновь усилятся.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в ноябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,36 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,20 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,00 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 5 6,59 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 4 6,47 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 6 8 6,30 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 7 7 6,25 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 8 6 6,23 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 9 9 6,16 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 10 11 6,12 Хамитов Рустэм Закиевич Президент Республики Башкортостан 11 13 6,00 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 12 10 5,95 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 13 16 5,90 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 14 14 5,87 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 15 5,83 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 16 12 5,80 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 17 23 5,76 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 18 20 5,70 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 19 17 5,64 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 20 21 5,58 Сильное влияние Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 21 24 5,54 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 22 19 5,52 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Президент республики Дагестан 23 18 5,50 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 24 25 5,49 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 25 26 5,46 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 26 27 5,44 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 27 28 5,41 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 28 30 5,38 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 29 22 5,36 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Президент Республики Ингушетия 30 32 5,33 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 31 33 5,30 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 32 34 5,27 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 33 31 5,25 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 34 49 5,22 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 35 41 5,20 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 36 43 5,18 Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области 37 40 5,13 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 38 38 5,10 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 39 51 5,00 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 40 36 4,96 Гапликов Сергей Анатольевич И.о. главы Республики Коми 41 37 4,89 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 42 44 4,80 Меняйло Сергей Иванович Губернатор города Севастополя 43 42 4,78 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 44 46 4,75 Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области 45 50 4,71 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 46 29 4,66 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 47 47 4,62 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 48 39 4,58 Груздев Владимир Сергеевич Губернатор Тульской области 49 48 4,55 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 50 52 4,53 Среднее влияние Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 51 54 4,50 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 52 42 4,49 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 53 64 4,35 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 54 65 4,33 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 55 45 4,28 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 56 60 4,23 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 57 53 4,15 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 58 63 4,12 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 59 58 4,00 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики 60 59 3,95 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 61 62 3,90 Агузаров Тамерлан КимовичГлава Республики Северная Осетия-Алания 62 55 3,87 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 63 56 3,85 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 64 57 3,82 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 65 71 3,80 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 66 70 3,77 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 67 84 3,74 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 68 61 3,67 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 69 80 3,63 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 70 75 3,60 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 71 73 3,58 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 72 68 3,57 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 73 66 3,55 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 74 69 3,52 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 75 72 3,50 Ильковский Константин Константинович Губернатор Забайкальского края 76 79 3,46 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 77 67 3,40 Шевелёв Андрей Владимирович Губернатор Тверской области 78 76 3,33 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 79 81 3,29 Коков Юрий Александрович Президент Кабардино-Балкарской республики 80 74 3,25 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 81 82 3,11 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 82 77 3,07 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 83 78 3,00 Ястребов Сергей Николаевич Губернатор Ярославской области 84 85 2,95 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 85 83 2,88

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2015 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Николенко Кирилл (Агентство политических и экономических коммуникаций, Владимирская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Хомяков Валерий (Совет по национальной стратегии), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).