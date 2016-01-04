И без того сложная ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась. После казни одного из духовных лидеров шиитского меньшинства Саудовской Аравии шейха Нимра аль-Нимра разъяренная толпа в Тегеране атаковала саудовское посольство. Эр-Рияд объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Власти Саудовской Аравии направили силовиков в места проживания мусульман-шиитов. В родной город казненного проповедника, Эль-Катиф, что на востоке страны, направлено несколько сотен бронетранспортеров, а силы безопасности в районах с высоким процентом шиитского населения также приведены в состояние повышенной боеготовности. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини (и не только она) предупреждает об опасных последствиях развития событий. Схожее мнение высказал и глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

independent.co.uk

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал Саудовской Аравии «священное возмездие». Эр-Рияд не мог не понимать, что казнь шейха аль-Нимра неизбежно приведет к обострению и без того сложных отношений с Тегераном. Саудовцы с большой опаской относятся к шиитам, проживающим в нескольких районах страны, опасаясь их возможных выступлений. Когда несколько лет назад в Бахрейне прошли демонстрации шиитов против правящей суннитской «верхушки», Иран оказывал моральную поддержку демонстрантам. Так может случиться и на сей раз. Тем более что в ряде региональных конфликтов Тегеран и Эр-Рияд находятся по разные стороны баррикад, как в Сирии, так и в Йемене, где саудовцы объявили о возобновлении боевых действий против хуситов. Согласно справочным данным, численность шиитов в Саудовской Аравии составляет 10−15% от всего населения, проживают они в основном на востоке страны в большой по площади провинции Эш-Шаркия.

Отметим, что еще в сентябре 2015 года после того, как США объявили о якобы раскрытии заговора с целью убийства иранскими спецслужбами посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, эксперты предсказывали обострение отношений между двумя странами, даже полный разрыв, но только после завершения сезона паломничества (хаджа). Поэтому по всем признакам казнь шиитского проповедника является сознательной акцией, сопоставимой по своим последствиям с действиями Турции, сбившей 24 ноября минувшего года российский бомбардировщик Су-24 в сирийском небе. И интрига в том, что, по оценке некоторых ближневосточных экспертов, между двумя этими событиями существует «пугающая связь».

Недавно авторитетное турецкое издание Daily Sabah написало о весьма странной новой тактике внешней политики Турции в плане борьбы с терроризмом ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Напомним, что летом прошлого года Турция официально вступила в возглавляемую США коалицию по борьбе с ДАИШ. Однако, как сообщала турецкая Yeni Safak, Вашингтон высказывал в адрес Анкары недовольство, заявляя, что та должна «делать больше» для борьбы с общим врагом. С тех пор Турция перебросила в приграничный район войска в количестве 20 тысяч человек и в настоящее время строит на границе более надежные укрепления. Тем не менее, остается незакрытым 98-километровый участок границы, в связи с чем президент США Барак Обама высказывал претензии главе Турции Реджепу Эрдогану. Возникал вопрос, почему Турция с ее хорошо обученными сухопутными войсками численностью около 400 тыс. человек в состоянии направить только 20 тыс. военнослужащих для перекрытия явно важных для ДАИШ каналов поставки нефти, которые, как выясняется, действуют на протяжении многих лет?

«В инциденте со сбитым российским самолетом есть белые пятна, — констатирует Daily Sabah. — Прежде чем сбивать самолет, нельзя ли было применить превентивные меры? Почему мы предпочли уничтожить самолет, почему не выбрали какой-то альтернативный вариант? Почему мы нанесли удар в рамках правил применения силы, когда один самолет покинул наше воздушное пространство, а другой собирался это сделать? Мы не смогли провести стратегически важную операцию в Джераблусе. Российский самолет мы сбили 24 ноября. А когда должна была состояться операция в Джераблусе? В любой момент. Все детали операции были определены, включая то, какие силы будут задействованы, откуда они зайдут, по каким целям будут нанесены удары с воздуха. Свободная сирийская армия должна была ввести в Сирию наземные войска численностью в 11 тысяч человек. Число американских и турецких военных, которые тоже были бы заняты в наземной операции, также было известно. Историческая операция в Джераблусе была нацелена на то, чтобы очистить от ДАИШ зону протяженностью 98 километров в ширину и 61 километр вглубь Сирии, которая попала бы под контроль Турции и США. Мы помешали бы Партии «Демократический союз» (PYD) перейти на запад от Евфрата и взять под свой контроль территорию от Азаза до Кобани. Самолет упал, большая операция остановилась. Кроме того, была предпринята попытка превратить переход войск в Ираке, который мы осуществляем с 1996 года, в международную проблему. Но и это еще не все. Из-за постоянного закрытия иракского воздушного пространства в связи с ракетными пусками России прекратились и наши операции против Кандиля. Самолет упал, и мы одним выстрелом убили трех зайцев, а три наши миссии провалились. За стол переговоров о будущем Сирии мы должны были сесть как страна, имеющая крепкие отношения с каждой из двух этих сторон. А сейчас мы в состоянии кризиса с Россией, которая своей военной мощью в Сирии дает понять, что она сядет за стол с очень сильными позициями. Еще недавно Турция и Россия, Эрдоган и Путин должны были создать самый крепкий союз. А вышло с точностью до наоборот».

Упомянутая газетой попытка ввести турецкие войска в Ирак выводит нас на Эр-Рияд. В конце прошлого года авторитетное тегеранское издание Iranian Diplomacy сообщало, что после того, как Саудовская Аравия заявила о создании «арабо-исламской коалиции по борьбе с ДАИШ», Эр-Рияд и его союзники стали вырабатывать планы по «военному вторжению в другие арабские и мусульманские страны, включая Сирию и Ирак». В интервью аналитическому сайту Irdiplomacy член Судебного совета иракской провинции Анбар Ибрахим Аль-Джинаби подтвердил возможность ввода в Ирак саудовских войск «с целью очистить традиционно суннитские районы страны, в том числе и саму мухафазу Анбар, от игиловских террористов». Тот же источник сообщал, что «операция готовилась на первые числа 2016 года и должна была состояться «даже если вдруг Багдад выразит свое несогласие с этим». Таким способом Саудовская Аравия в союзе с Турцией пыталась превратить Ирак в арену противостояния великих держав и сведения счетов между США, Россией и их союзниками, включая, конечно, и Иран.

Как подчеркивает британская газета Independent, «именно поэтому когда турецкие войска вошли на территорию Ирака, на Багдад начали оказывать сильное давление с тем, чтобы он никак на это не прореагировал и не предпринял никаких мер против турков в рамках региональных и мировых организаций». Иракским силам безопасности помешали войти в Рамади, но западные партнеры Анкары, в том числе и США, потребовали вывода турецких войск из Северного Ирака. Это говорит о том, что казнь Эр-Риядом шиитского проповедника является составной частью нового политического ребуса, который предложен мировому сообществу в условиях, когда хорошо известно, что Россия заключила соглашение с лидерами Ирана и Ирака, чтобы скоординировать их военные стратегии. Теперь же Саудовская Аравия, как считает бывший аналитик Казначейства США, а ныне вице-президент по исследовательской работе вашингтонского Фонда в защиту демократий Джонатан Шанзер, инициирует на Ближнем Востоке уже религиозный конфликт более серьезного масштаба, чему необходимо во что бы то ни стало помешать. Такой сценарий вполне реализуем, если США и Россия станут укреплять координацию своих усилий по борьбе с общим врагом — ДАИШ, чтобы поскорее добиться стратегических результатов, не позволяющих джихадистам укрепить основы своей власти и распространять «салафитскую революцию» во все уголки исламского мира.