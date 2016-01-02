



Флаг Австрии

Несмотря на новогоднюю атмосферу, австрийские СМИ не дремлют и пристально вглядываются в реалии бесснежной и заснеженной России, усматривая причудливые очертания современного московского патриотизма, предвидя опасность конфликта между Москвой и Пекином и на официальном уровне взывая к отмене антироссийских санкций Евросоюза.

Ценное признание Кристофа Ляйтля

Недавнее продление санкций против России подвергается критике со стороны бизнес-сообществ многих европейских стран, сообщает Der Standard. Альпийская республика в этой связи не является исключением. Президент Торгово-промышленной палаты Австрии Кристоф Ляйтль в интервью венской газете заявил, что «санкции бессмысленны и ни к чему не приводят». Эту простую истину, по мнению Ляйтля, усвоило даже большинство германских компаний, изначально выступавших за введение ограничений против России. Связанные с санкциями потери для австрийской экономики вполне очевидны. Объем экспорта в Россию, составивший в 2014 году 3,1 млрд евро, сократился на 40 процентов. По словам официального представителя «Райффайзенбанка», санкции являются вопросом политики, а то, «что они не идут на пользу европейской экономике — бесспорно». В свою очередь, Ляйтль видит решение проблемы в «прямом контакте». По его словам, «реальная политика должна заявить: пришло время отменить санкции, ведь на базе переговоров можно добиться большего».

Пекин рассердит Москву?

Растущие интересы Китая за пределами собственных границ могут породить напряженности в отношениях с другими влиятельными игроками на международной арене, и прежде всего с Россией, сообщает Wirtschaftsblatt. По мнению Генри Бойда из Международного института стратегических исследований, Россия и Китай — это «две страны, каждая из которых не собирается пропускать другую вперед». Яблоком раздора может стать Центральная Азия, экономическое значение которой для Поднебесной усиливается. По мнению венского издания, в последнее время экономическая политика Китая концентрируется на том, чтобы создать новые торговые направления за границей. Безопасность этих маршрутов переходит в категорию национальных интересов. Россия, в свою очередь, стремится сохранить свое военное превосходство в регионе — именно таков, по мнению эксперта, мотив расширения российского военного присутствия в Киргизии и Таджикистане. Одновременно с этим Бойд скептически оценивает перспективы конфликта между великими державами: «Представляется, что разногласия не настолько велики, чтобы оправдать риски и стоимость хотя бы среднего по масштабу военного вмешательства». «До третьей мировой еще далеко», — успокаивает читателей Wirtschaftsblatt.

Реабилитация Путина

Газета Die Presse пытается определить основные направления политики российских властей в наступившем 2016 году. В соответствии с прогнозами венских журналистов, Россия продолжит оказывать давление на прозападное украинское правительство при помощи традиционных средств: запретительной таможенной политики и газового вентиля. При этом европейские лидеры, главным образом Франсуа Олланд и Ангела Меркель, постараются получить от российского президента публичные обещания по мирному процессу в обмен на реабилитацию на международной арене. Важнейшим политическим событием в России станут осенние выборы в Государственную думу. Их перенос с декабря на 18 сентября должен ослабить напряженность избирательной кампании, которая придется по времени на сезон отпусков. Die Presse прозорливо предполагает, что выборы станут предварительной проверкой власти накануне президентских выборов 2018 года. Несмотря на то, что Владимир Путин объявил о прохождении пика экономического кризиса, в 2016 году Российскому руководству придется еще интенсивнее бороться с его последствиями. Сокращение нефтяных доходов, по мнению венской газеты, будут пытаться компенсировать повышением существующих либо изобретением новых налогов. Впрочем, как показал недавний запуск системы «Платон», такие меры грозят обернуться ростом социальной напряженности.

Патриотическое попурри

Корреспонденту Wiener Zeitung удалось отыскать в Москве место, где одинаково почитают Иосифа Сталина и Русскую православную церковь. Выставка «Православная Русь. Моя история» (1914−1945) в Московском Манеже была организована в ноябре Патриаршим советом по культуре при поддержке мэрии столицы. Патриарх Кирилл на церемонии открытия экспозиции заявил, что «успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков такого рода возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отмечен злодействами». Цель оправдывает средства — вот каков, по мнению венских журналистов, лейтмотив московской выставки. При этом экспозиция организована так, что достижения сталинской эпохи преподносятся в позитивном ключе, в то время как ГУЛагу отведен крохотный уголок. Эклектичная картина мира, в которой как коммунисты, так и белогвардейцы представлены патриотами, — давно не новость в современной России. Wiener Zeitung отмечает, что соединение православия и культа Сталина позволяют известному российскому библеисту Андрею Десницкому говорить о «православном сталинизме».

Австрийская нефтянка: продать в Москву иль в Эмираты

Глава нефтяной компании OMV Райнер Зееле не спешит раскрывать условия намеченной сделки по обмену акциями с «Газпромом». Такая тактика вызывает раздражение в правительственных кругах, сообщает газета Kurier. Бриджит Эдерер, возглавляющая наблюдательный совет ÖBB (Австрийские федеральные железные дороги), выразила обеспокоенность в связи с возможной продажей OMV иностранцам, прежде всего России и ОАЭ. По ее словам, в случае с OMV речь идет о «стратегических интересах республики». По мнению венских журналистов, Эдерер не одинока в своих опасениях, однако открыто высказаться члены правительства не могут. Поскольку акции OMV, 31,5 процент которых принадлежит государству, выставлены на бирже, никто не хочет подвергнуть себя упрекам в политическом вмешательстве или нарушить законодательство об акционерных обществах. Министр финансов Австрии Ханс-Йорг Шеллинг пока не озвучил свою позицию. При этом слухи о том, что Зееле уже обсудил с Шеллингом детали сделки и избранную стратегию, в австрийском Минфине опровергают.