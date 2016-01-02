Вмешавшись в деятельность мусульманской общины, которой не хватает богословских основ, идеологи ИГИЛ (Исламского Государство Ирака и Леванта — террористическая организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM), сумели добраться даже до далекой Сибири… Там они завербовали «Толика — джихад», ставшего палачом джихадистов. Чтобы разобраться, как это им удалось, специальный корреспондент Le Figaro поехал в Сибирь.

podrobnosti.biz Палач ИГИЛ Джихади Джон

Жителей Ноябрьска простое упоминание имени Анатолия Землянка заставляет съежиться. В российском городе на 100 000 жителей, молодой человек 28 лет был известен в свое время как вежливый мальчик, совершенно безвредный… Ровно до тех пор, пока лицо этого юноши с металлическом взглядом не появилось на телевидении, прежде чем он был объявленным в розыск Интерполом несколько дней спустя. На видео ИГИЛ, показанном в интернете и, с купюрами, в эфире некоторых каналов, коренастый почти подросток, одетый в униформу, появляется с ножом в правой руке. Опустившись на колени, перед ним стоит его будущая жертва, мужчина, одетый в оранжевую робу, в соответствии с классической постановкой боевиков. Последнее слово… Магомед Хасиев, сирота родом с Урала и мусульманин, представлен ИГИЛовцами в качестве шпиона, работающего в Сирии на Москву.

«Слушайте меня, собаки-неверные, и Путин, и ваши приспешники также слушайте меня. Ваши взрывы ничего не принесли, кроме смерти мирных мусульман, детей, женщин и стариков. Мы убьем ваших детей за каждого ребенка погибшего здесь» — разглагольствует Анатолий Земляника перед тем, как обезглавить своего соотечественника.

С тех пор, молодой человек, которого зовут в России «Джихад Толик», новый палач ИГИЛ, вместо недавно уничтоженного предшественника из Великобритании — совершенно новая фигура российского радикального ислама. Для Маши, бывшей одноклассницы Анатолия, это был шок.

«Я не могу ничего плохого о нем сказать. Это был обычный парень, кроме того, что поползли по городу слухи, что он где-то в Сирии, и исповедовал не обычный ислам, а радикальные какие-то взгляды», — говорит молодая женщина. Ее мать, Ирина, в слезах, говорит: «Я поняла, что что-то происходит с ним, но я не могла и подумать, что он бы уехал в Сирию». Мать Анатолия поехала в Турцию, чтобы попытаться оттуда вытащить из «государства» ИГИЛ, но напрасно. Все это вдвойне удивительно, потому что родина Анатолия — прямая противоположность мусульманским республикам Кавказа, радикалы которого более века «монополизировали» идеи исламистского насилия.

«Мусульманская диаспора Севера»

Ноябрьск — сердце Сибири, расположенное в 2250 км к северо-востоку от Москвы. До распада СССР, город жил в «закрытом режиме», поскольку здешняя почва изобилует углеводородами. Сотни километров — пустынная тундра… Город, который живет пять месяцев под снегом, появился из белой пустыни всего сорок лет назад, после того, как поколение советских нефтяников и авантюристов, готовых жить в суровых условиях в обмен на отличную. зарплату, построило здесь все. Среди них была и небольшая мусульманская диаспора, которая состоит из азербайджанцев, таджиков, татар, чеченцев и дагестанцев. Город пользуется всеми богатствами традиционных российских нефтяных городов, получая щедрые подарки от главного спонсора, компании «Газпром». Тот финансирует детские сады, спортивные залы, и даже элегантную мечеть, построенную в 2004 году на окраине города.

Первоначально Анатолий Землянка не имел ничего общего с маленькой религиозной общиной мусульман. Он родился в Ноябрьске в православной семье. Его мать работает медсестрой в государственном учреждении. Сын посещал церковь как обычный русский, скорее по традиции, без видимых религиозных убеждений. Внешне — типичный славянин. Вне школы № 3, где он учился, подросток, которого описывают как «тихоню и прилежного ученика», посещал клуб каратэ. «На татами он не был достаточно агрессивен и не обладал достаточной твердостью» — вспоминает Артём Силин, тренер.

На самом деле, они (джихадисты) просто зомбировали парня — повторяют в Ноябрьске все, пытаясь понять внезапную метаморфозу Анатолия. В Тюмени, университетском городе на юге Сибири, Анатолий учился на таможенника. Известно, что в Тюмени вербовщики ИГИЛ также проявляли активность. Одна страница, размещенная на российском сайте соцсетей ВКонтакте, написана по-русски и по-арабски. Под флагом террористов авторы пишут: «Когда вы встречаете неверного на поле боя, сократите его на голову!» Анатолий Землянка быстро познакомился с таким «творчеством» в Интернете.

«После диплома он стал более сдержанным, ни с кем не общался», — говорит его бывший товарищ, который не знает ни одной девушки, с которой бы встречался Анатолий. Когда тот вернулся в Ноябрьск в 2009 году, его обращение в ислам стало очевидным. Он посещает организацию под названием Ikhsan, которую власти быстро закрывают, как экстремистскую, и посещают дом, превращенный в мечеть (позже закрывают и его). В декабре 2010 года он открыл страницу ВКонтакте, где шутит над «армией неверных.» В июле 2011 года он пишет еще несколько радикальных постов. Анатолий в них отметил: «У меня все меньше друзей, но те, кто остаются, становятся ближе». Несколько дней спустя он исчезает, оставив мать без новостей в течение шести месяцев, за исключением SMS: «Все хорошо.» Он бежал тогда в Сирию в компании парня из Ноябрьска Руслана Сайфутдинова. Тот вернется спустя шесть месяцев и будет приговорен в Сибири к трем годам лишения свободы.

«Ошибка служб безопасности»

Просто достаточно пойти в мечеть в городе, чтобы увидеть проникновение радикальных исламистских идей в общину традиционного ислама. «Посмотрите в молитвенном зале — на коленях в первом ряду их вербовщики», — шепчет сопровождающий наших журналистов. Их будущие жертвы очень молоды. Один мальчик по имени Валик в прошлой своей жизни был крещен в Ноябрьске, ему 18 лет… Недавно он принял ислам после того, как двоюродный брат убедил его. Он посещает мечеть до трех раз в день. Его имя теперь — Омар. Остальную часть времени он тратит на «работу, связанную с квартирным ремонтом». Его отец, не практикующий мусульманин, приветствовал решение сына, а вот мать, православного исповедания, «была шокирована». «Мусульмане убедили меня, что они правы больше, чем христиане. Их аргументы сильнее. Они более логичными продемонстрировали больше здравого смысла», — говорит этот элегантный блондин ростом 190 сантиметров. Что новообращенные думают об Анатолии Землянка?

«Ни в коем случае я не могу осуждать его. Он отправился в Сирию, чтобы помочь, потому что он думал, что это справедливо. Он, по крайней мере, видит, как они каждый день бомбардируют детей и мирных людей», — говорит бывший Валик, а теперь Омар, который, впрочем, сам не собирается в Сирию.

Двое других верующих сидят рядом и слушают разговор, не скрывая смущения.

«Бесполезно говорить с этими молодыми людьми, они не понимают и не слушают нас больше», — говорит, разочарованный, Рамазан Алматов. Этот помощник муфтия приехал из Дагестана год назад, чтобы помогать проповедовать «традиционный ислам». По его словам, в сибирской мусульманской общине не хватает богословских основ. «Вот почему вербовщикам здесь работать легче, чем в том же Дагестане», — говорит Рамазан, не скрывая бессилия.

Всего месяц назад другой уроженец Ноябрьска, дагестанец, уехал в Сирию с женой и двумя детьми. Недавно жена позвонила в мечеть, чтобы предупредить о том, что ее мужчина мертв. Ему было 26 лет. Вдова осталась в Сирии…