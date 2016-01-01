Подводя итоги года в сфере международной политики, канадское издание La Presse публикует материал, подготовленный агентством France Presse, и речь в котором для канадских читателей идет о том, как Россия намерена выстоять в 2016 году.

ИА REGNUM

Вот уже несколько недель, пишет комментатор агентства для издания La Presse, российская экономика, кажется, замедляет свой рост. В связи с этим власти страны даже предупредили население о том, что в 2016 году их ждут «некоторые ужесточения», которые вызваны трудностями, спровоцированными, в свою очередь, падением роста цен на нефть.

На этом пути Россия не одна. Вообще, отмечает издание, все чаще и чаще страны, поставляющие на рынки углеводороды, как например, Саудовская Аравия, вынуждены идти на непопулярные у населения меры (бюджетные сокращения проводит и Канада, добывающая нефть — прим. ИА REGNUM). Россия, кроме того, стала мишенью санкций Запада, наложенных из-за украинского кризиса. Так что в ряду стран-производителей нефти Россия, пишет издание La Presse, не стала исключением.

«Падение нефти меняет все»

Столкнувшись с рецессией в 2014 году, правительство России уже пошло на значительные сокращения рабочей силы в администрации или на расходы в секторе здравоохранения, чтобы посвятить свои усилия поддержке самых важных и наиболее уязвимых секторов промышленности и банковского дела. Под особым контролем власти — строительство, машиностроение… И в то время, как правительство надеялось восстановить уровень развития начиная со следующего, 2016 года, внезапное падение цен на нефть до самого низкого уровня более чем за десятилетие, может изменить все.

«В следующем году будет не просто», — цитирует La Presse российского министра финансов Антона Силуанова. «Последние прогнозы показывают, что отпускные цены наших основных экспортных товаров могут быть ниже, чем ожидалось», — добавляет министр.

Россия, по данным La Presse, получает более половины своих доходов бюджета от экспорта нефти. Экономические прогнозы страны на 2016 были построены на стоимости барреля около 50 долларов, в то время как нефть продавалась около 37 долларов перед Новым Годом в Лондоне. По оценкам, Силуанова баррель мог остаться на уровне около 40 долларов в среднем в 2016 году, и такие меры, как"оптимизации расходов» и «приватизация», уже рассматриваются в бюджете 2016 года. Российский министр сказал, что может понизиться доля государства в нефтяного гиганта «Роснефть», которая в настоящий момент составляет почти 70 процентов.

«Рубль закончил год на самой низкой ноте»

Что русские готовы сделать, чтобы противостоять кризису? Цель, поставленная президентом страны, Владимиром Путиным, состоит в том, чтобы удержать дефицит на уровне 3 процентов от ВВП, во имя «финансовой независимости страны».

И если бюджет в этом году остался более менее в рамках, то задача удержаться в них в 2016 году, пишет La Presse, станет для России намного более трудной. Ведь уже сейчас правительство решило не повышать пенсии больше, чем на 4 процента в начале 2016 года, чтобы противодействовать таким образом инфляции в 13 процентов, наблюдавшейся в течение 2015 года. Правительство России также, — оценивает действия кабинета министров La Presse — отодвинула ожидаемое снижение налогов для тех, кто добывает нефть. В то же время, оно продлило программы поддержки производителей автомобилей и жилищного строительства.

В рамках «головоломки бюджета», ухудшение позиций на рынке нефти бросает тень общий экономический прогноз для России, считает La Presse.

Отражая эту тенденцию, рубль достиг в в последний торговый день 2015 года на Московской фондовой бирже самого низкого уровня в этом году по отношению к доллару. Курс составил 73 рубля 23 копейки за 1 доллар. Евро достиг 80 рублей 12 копеек, уровня, «невиданного с конца августа 2015 года». В целом, вспоминает La Presse, .русская валюта в 2014 году упала примерно на 20 процентов по отношению к доллару в 2015 году. В 2014 году уровень падения рубля в отношении доллара составил 40 процентов.

«Плюсы и минусы инфляции»

Убедившись, что «экономика страны коснулась дна в минувшее лето», власти России демонстрируют большую осторожность. Так, лидер страны Владимир Путин предупредил, что о"необходимо быть готовыми к любым сценариям возможного развития ситуации».

Правительство планирует на текущий год возврат позиций на 0,7 процента от ВВП после предполагаемого падения на 3,7 процента в этом году. Но Центральный банк России считает, что если цены на нефть останутся на уровне 40 долларов в течение всего следующего года, то ВВП упадет более чем на 2 процента.

В свою очередь, прогнозирует La Presse, обесценивание рубля будет поддерживать инфляцию, которая может достигнуть 10 процентов во втором квартале 2016 года, согласно некоторым оценкам. И, как это обычно бывает, инфляция — помимо «плюсов» в виде удешевления внутреннего производства — влечет за собой экономические трудности иного рода.

Так, резкий рост цен не привел к падению покупательной способности домашних хозяйств и падению потребления, которое, скорее всего, продолжится. Как следствие — отсутствие стимулирование внутреннего производства и импорта. С другой стороны, инфляция позволяет Центральному банку снизить ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 11 процентов, «до уровня, приемлемого для экономики».

Наконец, производство, после трех месяцев роста, снова остановилось в декабре, согласно докладу института Markit.

«Последние исследования показывают, что промышленность будет испытывать трудный старт 2016 года, если не будут приняты меры по стимулированию спроса», — предупреждает Самуэль Агас (Samuel Agass), экономист института.