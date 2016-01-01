



Победа!

1 января Республика Куба традиционно отмечает два праздника: Новый год и День освобождения, который имеет еще одно официальное название — Триумф Кубы. 1 января 1959 года пала одна из самых кровавых диктатур в истории Латинской Америки — правление Фульхенсио Батисты, настоящее имя которого — Рубен Сальдивар.

Смотрите галерею «Батиста и революция»

Фульхенсио Батиста начал свою политическую карьеру как профсоюзный лидер кубинских военных. В 1933 году он в первый раз принял участие в государственном перевороте и, фактически, возглавил страну, хотя формально занимал пост начальника генштаба кубинской армии. К этому же периоду относится установление тесных связей Батисты не только с официальным Вашингтоном, но и с американской мафией. Политические оппоненты Батисты в тот период либо подвергались арестам, казням и иным репрессиям, либо бесследно исчезали.

В 1940 году Фульхенсио Батиста стал официальным президентом Кубы. Как ни странно, при поддержке Коммунистической партии, которая входила в коалицию сторонников диктатора.

В период президентства Батиста установил дипломатические отношения с СССР. Куба вошла в антигитлеровскую коалицию и находилась в состоянии войны с Германией, Италией и Японией. Участие в войне в основном заключалось в поставках сахара в страны антигитлеровской коалиции, включая СССР. Кроме того кубинские добровольцы, хоть и немногочисленные, принимали участие в боях против Германии, в том числе и под Москвой.

Проиграв президентские выборы в 1944 году, Батиста переехал в США. В 1952 году, поняв, что законным путем вернуть власть на Кубе он не сможет, Батиста принял участие еще в одном государственном перевороте на острове. А США признали его правительство законным.

После «второго пришествия» Батисты во власть Куба была превращена США в прачечную по отмыванию грязных денег и «узаконенный бордель». В стране действовало восемь с половиной тысяч публичных домов, где работало 22 тысячи человек обоего пола, включая несовершеннолетних. Многих принуждали к этому занятию насильно. Весь игорный бизнес и «индустрия развлечений» контролировалась американской мафией. 70 процентов кубинской экономики также находилось под контролем США. Земли принадлежали латифундистам, а сотни тысяч крестьянских семей не являлись собственниками земельных участков. К 1958 году официальный уровень безработицы достигал уже 40 процентов.

Трущобы в Гаване, неподалеку от бейсбольного стадиона. На заднем плане — реклама близлежащего казино. 1954

Приметой периода диктатуры Батисты, наравне с забитыми товарами магазинами, была жуткая нищета, дикий расизм и изуверское подавление инакомыслия. Те, кто посещали музей в казармах Монкада, где есть экспозиция, посвященная жестоким истязаниям участников штурма, подтвердят, что не встречали примеров более ужасного и бесчеловечного обращения с людьми.

О гордости сегодняшней Кубы — бесплатной, одной из лучших в мире систем здравоохранения, никто и помыслить не мог, как и о бесплатном образовании для детей.

Что подвигло выходцев из состоятельной семьи — братьев Кастро — на вооруженное восстание с целью свержения Батисты? Очевидно, что кубинская национальная элита хотела сама управлять страной.

Борьба против диктатуры Батисты началась сразу после его возвращения к власти — с 26 июля 1953 года, когда группа революционеров во главе с Фиделем Кастро предприняла попытку штурма казарм в Монкада.

Фидель Кастро, арестованный после штурма казарм Монкада. 1953

Так началась кубинская революция. И 1 января 1959 года она триумфально завершилась. Диктатор бежал с Кубы. 8 января повстанцы под ликование населения вошли в Гавану.

Смотрите галерею «победа Кубинской революции»

Уже потом стало ясно, что без помощи извне власть удержать было невозможно. И именно благодаря блестящей игре советских дипломатов того периода, убедивших Фиделя Кастро, что без поддержки СССР американцев не одолеть, а для этого надо объявить революцию социалистической, удалось сохранить победу.

Те, кто видят на Острове Свободы только дефицит товаров, который, кстати, в условиях начавшейся либерализации экономики постепенно, пусть и медленно, отходит в прошлое, не замечают главного. Главное — это гигантская разница между забитым, униженным народом Кубы периода Батисты и сегодняшними кубинцами. И, наверное, именно в этом и заключен смысл названия праздника — Триумф Кубы.

Смотрите галерею «лидеры революции после победы»

Читайте также: Владимир Путин поздравил Рауля Кастро с Днем освобождения Кубы