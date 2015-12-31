



Расколотый орех

Заявление Кристин Лагард

Заявления Алексея Улюкаева и Антона Силуанова

Предновогодний обвал рубля

На этой неделе глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о том, что глобальный рост мировой экономики будет разочаровывающим и неравномерным в 2016 году. Глава МВФ считает, что повышение процентных ставок в США, замедление китайской экономики и сохранение низких цен на сырье повышает риски экономической уязвимости во всем мире. В следующем году положение стран экспортёров нефти, а также государств и компаний, которые за последние годы существенно нарастили долларовые долги, будет оставаться тяжелым.

Хочется надеяться, что эти глобальные процессы не окажут существенного влияния на РФ, которая с начала 2014 года по первую половину ноября 2015 года практически на 30% сократила свой внешний долг — примерно с 729 млрд до 522 млрд долл. В настоящее время правительство РФ разрабатывает программу адаптации бюджета РФ на 2016 год к средней цене барреля нефти Urals в 40 долларов, а не в 50 долларов.

Экономический блок правительства РФ на этой неделе сделал ряд важных заявлений. Алексей Улюкаев сказал, что за первые 10 месяцев текущего года российские компании получили прибыль, выросшую за аналогичный период прошлого года на 44%, и часть ее была инвестирована в дальнейшее развитие производства (в основном со стороны топливно-энергетического комплекса). МЭР РФ ожидало спада инвестиций по итогам 2015 года на 10%, а получилось — примерно на 5,5%, что не может не радовать. Улюкаев уверен в снижении годовой инфляции в РФ до менее чем 10% в первом полугодии 2016 года. По оценкам МЭР, в 2016 году ВВП РФ вырастет на 0,7%(г/г), если средняя цена барреля нефти составит 50 долларов. По нашим оценкам, если цены на нефть марки BRENT останутся вблизи 37 долларов, то снижение ВВП РФ составит 2%(г/г) в 2016 году. Реализации негативного сценария может помешать возвращение Алексея Кудрина в правительство РФ, под руководством которого в нашей стране будут осуществляться структурные реформы, или все же ожидаемый многими международными институтами рост цен на нефть (до 45−50 долларов за баррель).

По оценкам Антона Силуанова, дефицит бюджета РФ в 2015 году составит 2,8−2,9% от ВВП РФ, а не 3%, как предполагалось ранее. В результате страна потратит меньше резервов. По его словам, при 40 долларов за баррель в 2016 году у правительства РФ есть понимание, как действовать. В 2016 году чистые заимствования Минфина вырастут примерно с 80 млрд до 300 млрд рублей, а правительство РФ допустит приватизацию части акций Роснефти, Башнефти, Аэрофлота и других компаний. По оценкам Минфина, планируемая продажа 19,5% Роснефти может принести 500−550 млрд рублей (размеры продаваемых долей других компаний, будут определены позже). В целом правительство рассчитывает получить в 2016 году около 1 трлн рублей доходов по итогам приватизации активов государства. Силуанов считает, что РФ выиграет суд у Украины, если она не заплатит РФ 3 млрд долларов до 1 января 2016 года. Он считает, что судебное решение по этому вопросу может быть вынесено относительно быстро — в течение 2016 года. После этого (положительного для РФ решения, в чем не сомневаются даже международные эксперты) РФ сможет накладывать арест на украинские активы или недвижимость.

К 31 декабря российская валюта на межбанковском рынке ослабла до 73,85 рублей за доллар и 80,75 рублей за евро на фоне резкого снижения ликвидности на финансовых рынках и ставок межбанковского кредитования в РФ. Однодневная ставка межбанковского кредитования к 30 декабря, когда проводились последние в этом году торги на Московской бирже, снизилась до 11,06%. Традиционно в период между Католическим Рождеством и Новым годом западные инвесторы практически не торгуют, и объемы операций с финансовыми активами резко снижаются. В этот период крупные инвесторы могут «двинуть рынок» в нужную им сторону. На фоне снижения цен на нефть марки BRENT до 36,7 долларов предновогоднее ралли для рубля обернулось для него распродажами.

11 января пара USD/RUB будет отыгрывать декабрьскую статистику по рынку труда в США, которая будет опубликована 8 января. В базовом сценарии в 1 квартале 2016 года цены на нефть марки BRENT могут снизиться в диапазон 30−35 долларов за баррель, а доллар — вырасти до 75 рублей.