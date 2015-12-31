Республику Алтай в этом году посетили более 1,8 млн туристов, заявляют власти региона. И, несмотря на то, что некоторые эксперты сомневаются в правильности методики подсчета посещений, все же большинство специалистов склонны согласиться с тем, что туристов здесь ежегодно бывает больше 1−1,2 млн, а в уходящем году их было больше, чем когда-либо.

ИА REGNUM Стела на въезде в Республику Алтай

По словам министра туризма Евгения Ларина, на 16% в этом году увеличился туристический поток из европейской части страны. Это напрямую связано с увеличением частоты регулярных и чартерных рейсов через аэропорт Горно-Алтайска. Только за девять месяцев по маршруту Москва — Горно-Алтайск — Москва перевезено свыше 50 тыс. пассажиров, средняя загрузка авиарейса составила 77%.

Увеличилось число корпоративных мероприятий, различных форумов, в связи с чем на крупнейших туристических объектах стали строить конгресс-центры. Ввод первых трасс и подъемников горнолыжного комплекса «Манжерок» привел к перераспределению турпотока по временам года — в зимний период его объем увеличился с 9% до 14% от общегодового.

В выходные дни все объекты туристического бизнеса были заполнены на 100%, в будние дни — до 90%, места резервировались с начала сезона за полтора месяца и более.

По мнению экономиста Станислава Савельева, туристской отрасли Алтая, провожая 2015-й год, стоит праздновать не столько количественное увеличение турпотока, сколько появление здесь новой прослойки туристов — тех, кто ранее предпочитал западные курорты, а в условиях санкций переориентировался на отечественные.

«Мне запомнилось сообщение о том, что одной из алтайских баз 2015-й год встречали пара десятков известных российских и крымских политиков, — рассказывает Савельев. — Звучало много тостов за Родину, за многонациональный народ, а депутат крымского парламента со слезами на глазах уверял, что мы не понимаем, какое это счастье — быть частью России. Вот в общем это событие было «трендовым», и Алтай посетили ведущие чиновники, артисты, духовные иерархи. Многие, видимо, последовали примеру Владимира Путина, который, если верить местным СМИ, побывал в Горном Алтае в уходящем году как минимум дважды».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Республике Алтай побывал президент России Владимир Путин. Он прибыл сюда вместе с бывшим руководителем Италии Сильвио Берлускони.

Гости пробыли на Алтае три дня, они находились на базе «Алтайское подворье», которая принадлежит «Газпрому». За это время Путин и Берлускони занимались рыбалкой, гуляли по берегу Катуни, отведали блюда национальной алтайской кухни, а также посмотрели концерт алтайского танцевального коллектива.

«Мы (народный хореографический ансамбль «Урсул») выступали перед президентом Путиным и бывшими президентом Италии Берлускони, — рассказывала заслуженный работник культуры Республики Алтай Лейла Малчиева. — Показали им четыре алтайских танца («Кулjачылар» — алтайский хоровод, «Ой-ой-ым», «Алтай биje» и танец «Наездники»). Они к нам подошли, со всеми поздоровались в начале концерта, и после концерта Владимир Владимирович нас поблагодарил и похвалил, даже во время танца «Ой-ой-ым» «Браво!» кричал. Мы восторге от нашего президента».

По данным местных СМИ, Путин бывал на «Алтайском подворье» и в начале сентября, однако официально эту информацию в Кремле не подтвердили.

В мае в Горном Алтае прошли переговоры министров иностранных дел России и Казахстана Сергея Лаврова и Ерлана Идрисова. Встреча прошла в одном из курортных комплексов в местечке Урлу-Аспак «среди великолепной алтайской природы, которую я очень люблю и где за день отдыхаешь, как за месяц», сказал в своем вступительном слове Лавров. По итогам переговоров был подписан план мероприятий по сотрудничеству между ведомствами и сделано несколько заявлений.

В начале сентября Алтай посетил лидер одной из традиционных конфессий России — Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. Его визит длился более недели, он побывал в нескольких районах, принял участие в закладке буддийского храма в Майме. В основание храма, согласно традиции, Пандито Хамбо лама лично поместил зерна растений, драгоценные металлы, деньги и тексты сутры — символы процветания и мудрости. После этого здесь установили камень, а Дамба Аюшеев охотно и непринужденно общался и фотографировался со всеми желающими.

В Горном Алтае буддизм имеет глубокие корни, заявил он по итогам поездки. По мнению Аюшеева, об этом свидетельствуют многочисленные исторические памятники, связанные с этой религией, в частности, развалины монастырей в окрестностях некоторых алтайских сел. Кроме того, недавно в Усть-Канском районе была обнаружена статуэтка Будды, возраст которой составляет 250−300 лет.

«Я надеюсь, что ойратский, алтайский народ вернется к своим корням, — заявил Аюшеев. — По сравнению с другими тюркоязычными народами ойраты находились в прямом контакте с монгольским миром и соприкасались с буддийским миром. У вас очень много умных, образованных людей, и они видят будущее своего народа в буддизме. Ведь в мире есть три цивилизации — христианская, буддийская, исламская. И выбор всегда за людьми — или вы принимаете христианство, или вы уходите в ислам, или вы возвращаетесь к буддизму. Третьего, к сожалению, не дано, и для сохранения своей нации, своего народа, национальной идентичности, надо войти в одну из цивилизаций».

Вскоре после лидера буддистов на Алтае побывал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В частности, он посетил архиерейское подворье в честь святителя Макария. Комплекс подворья включает деревянный храм святителя Макария, монашескую женскую общину в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а также Иоанно-Богословский скит на живописном скальном острове Патмос на реке Катунь.

«Очень рад посетить это место, замечательное своей природной красотой и отмеченное дивными трудами святителя Макария, который значительную часть своей жизни положил на то, чтобы семена православия были посеяны в эту плодородную землю», — сказал предстоятель РПЦ.

В наши дни остров Патмос на Катуни — место паломничества тысяч людей из самых разных уголков России и зарубежья. Одной из достопримечательностью этих мест является образ Богородицы с младенцем, высеченный в скале.

20 сентября в Горно-Алтайске состоялась литургия, посвященная 185-летию Алтайской духовной миссии, которую возглавил патриарх Кирилл. На площади собрались около 7 тысяч человек, служба продлилась более двух часов. В богослужении ряд литургических возгласов патриарх Кирилл произносил на алтайском языке, а церковный хор некоторые псалмы тоже исполнял на алтайском.

«Эти два дня я провел с большой пользой для себя и очень многое увидел, почувствовал, общаясь с людьми. Я был потрясен природной красотой этих мест», — сказал патриарх по итогам визита.

Эксперты считают, что Алтай еще не исчерпал свой потенциал, количество гостей здесь будет пока только расти. «По большому счету, весь цвет нации счел нужным побывать в 2015 году на Алтае, — сказал Станислав Савельев. — Красота здесь неимоверная, но теперь местным властям и бизнесу нужно закреплять успех — одной красотой сыт не будешь, необходимо создавать приемлемый уровень сервиса. А с этим пока есть проблемы».

Добавим, что осенью этого года предприниматели из Республики Алтай, занимающиеся туристическим бизнесом, написали письмо президенту США Бараку Обаме и канцлеру Германии Ангеле Меркель с выражением благодарности за санкции, введенные против России. По словам бизнесменов, санкции способствовали развитию внутреннего туризма, поскольку переориентировали турпоток.

«В этом году в регионе отдохнули и провели свой отпуск многие известные артисты, политики и чиновники, в том числе министр культуры Владимир Мединский и министр транспорта Максим Соколов, глава МИД Сергей Лавров, певец Александр Розенбаум, актеры Сергей Светлаков, Михаил Пореченков и другие. Дважды на Алтае бывал президент России Владимир Путин, в том числе один раз вместе с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони», — сказано в письме.