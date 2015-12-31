Жителям Бурятии уходящий 2015 год запомнится политическим кризисом, лесными пожарами, дискуссией вокруг обмеления Байкала и памятником-рекордсменом

baikaltravel.ru На Байкале

Судьбу досрочных выборов главы Бурятии решит соцопрос

Начало 2015 года в Бурятии ознаменовалось проведением в Улан-Удэ двух крупных митингов. Поводом для этого стало назначение на должность ректора Бурятского государственного университета заместителя министра образования и науки Бурятии Николая Мошкина. Назначение вызвало бурный протест со стороны сотрудников вуза. Митингующие выражали недовольство проводимой в регионе национальной и кадровой политикой. Последний митинг завершился сбором подписей с требованием отставки Вячеслава Наговицына. Спикер регионального парламента Матвей Гершевич выступил в поддержку Наговицына и потребовал прекратить «беспрецедентную травлю». В результате ряд депутатов Народного Хурала Бурятии осудили поступок спикера и на очередном заседании регионального парламента потребовали его отставки. Консультации с депутатским корпусом и переговоры не помогли Гершевичу и он был вынужден уйти в отставку.

Ответом на прошедшие митинги и отставку спикера республиканского парламента стал созданный главой республики экспертный совет по подбору и расстановке кадров. Членам совета предоставлено право оценивать кандидатов на ключевые посты.

С критикой проводимо главой республики политикой выступило бурятское отделение КПРФ и объявило сбор подписей под обращением на имя президента России с просьбой отправить Вячеслава Наговицына в отставку.

«Мы выражаем недоверие главе РБ В.В. Наговицыну, так как обещанный им вывод нашей республики из числа дотационных так и не состоялся, критическое положение экономики Бурятии продолжает усугубляться, растёт безработица, население нищает, постоянно растут тарифы на электроэнергию и на услуги ЖКХ. Кадровая политика — провал нынешней власти. Об этом говорят нашумевшие уголовные дела на членов Правительства РБ, депутатов Народного Хурала РБ, скандал вокруг назначения ректора БГУ, упразднение Конституционного суда — этот список можно долго продолжать. Но последней каплей недоверия к главе республики стали страшные лесные пожары, уничтожившие байкальские заповедники, ущерб от пожаров исчисляется сотнями миллиардов рублей, произошла экологическая катастрофа!», — говорится в тексте обращения, размещенном на сайте регионального отделения.

В ответ глава республики заявил, что решение о досрочных выборах главы Бурятии будет принято только на основании мнения населения республики, которое выяснят в начале 2016 года. Только при поддержке населения он будет участвовать в предвыборной гонке.

«Есть в народе поговорка: насильно мил не будешь. Если население скажет, что их устраивает, как мы строим нашу экономическую политику и решаем вопросы населения, что они готовы поддержать действующего главу и действующее правительство — ответ очевиден. Я, лично, готов физически и морально идти на выборы при поддержке населения», — заявил Вячеслав Наговицын.

По его словам, в марте-апреле 2016 года проведут социологические исследования мнения населения: поддерживает ли оно досрочные выборы и готово ли поддержать действующего главу. Всякие грядущие предположения о подтасовке данных Наговицын отмел: опрос будут проводить независимые студенты кафедры политологии, которые никем не ангажированы. И правительству самому нужно знать объективный результат опроса.

Комментируя сбор коммунистами подписей за свою отставку глава Бурятии прямо сказал: «Мне не нравится эта компания. Никому не будет нравиться, когда подписи за твою отставку собирают. Но ладно уж, собирайте, но только делайте это законно, пожалуйста».

Лесные пожары

Стоит отметить, что лесные пожары и предпринимаемые меры для их ликвидации не добавили очков к рейтингу главы региона. Пожароопасный сезон в 2015 году в республике начался 1 апреля, и уже 15 апреля глава Бурятии подписал указ о введении на территории республики режима «Чрезвычайной ситуации» в связи с лесными пожарами. Главной причиной пожаров стали палы травы, которые при ветре скоростью 25 метров в секунду привели к быстрому росту площади пожаров.

11 августа глава Бурятии Вячеслав Наговицын после заседания правительственной комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности принял решение освободить от занимаемой должности руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Алексея Щепина. Как уточнили в пресс-службе главы республики, такое решение принято в связи с недостаточными мерами по организации работы по противодействию лесным пожарам.

25 августа при тушении пожаров погиб 36-летний пожарный-парашютист Забайкальской базы авиалесохраны. В августе ситуация с ликвидацией лесных пожаров и смог в Улан-Удэ обсуждались уже на первых страницах федеральных СМИ. 28 августа руководитель Рослесхоза Иван Валентик посетил Бурятию, где побывал в Прибайкальском районе и ознакомился с ходом тушения одного из лесных пожаров. Справиться с лесными пожарами удалось только в конце сентября.

Стоит отметить, что лесные пожары стали поводом для судебного процесса между главой республики и газетой «МК в Бурятии». Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в суд на газету «МК в Бурятии», которая, по его мнению, распространила несоответствующую действительности информацию. Издание опубликовало две статьи, в которых говорится, что якобы в июле, когда в республике сложилась сложная ситуация с лесными пожарами, глава Бурятии был в отпуске на Черноморском побережье, и «в эфире местного телевидения глава Бурятии впервые появился лишь 15 августа».

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Всего по итогам пожароопасного сезона 2015 года в Бурятии огонь уничтожил 890 тыс. гектаров леса, ущерб превысил 35 млрд рублей.

Обмеление Байкала

Снижение уровня в Байкале в 2015 году стало причиной дискуссий между учеными, энергетиками и политологами двух регионов — Бурятии и Иркутской области. В Иркутской области и Бурятии в начале года из-за падения уровня воды в Байкале жители ряда населённых пунктов испытывали проблемы с водоснабжением. Многие экологи в связи с этим заявили о грозящей масштабной экологической катастрофе на крупнейшем пресноводном озере планеты. При этом основным виновником бедствия называли энергетиков, которые ради роста прибыли пошли на увеличение водосброса на Иркутской ГЭС и лоббировали принятие соответствующего постановления федерального правительства. Впрочем, сами энергетики с обвинениями не соглашаются и говорят, что постановление правительства необходимо для «установления режимов средней ситуации».

Объективные данные таковы: летом и осенью 2014 года в связи с жаркой погодой и редкими осадками в Ангарско-Байкальском бассейне обострилась гидрологическая обстановка. По состоянию на 23 января 2015 года уровень озера Байкал находился на отметке 456,08 м по Тихоокеанской системе высот, что является нормой для периода, но запасы водных ресурсов были недостаточны для надёжного водообеспечения объектов социальной и промышленной инфраструктуры. В феврале в регион должна была прибыть правительственная комиссия, созданная для предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с экстремальным маловодьем в бассейне озера. Специалисты должны были на месте оценить сложившуюся ситуацию и принять необходимые практические меры. Однако, по данным МЧС, с тех пор ситуация нормализовалась.

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По данным Минприроды, 7 марта уровень воды находился на отметке 455,98 метров, снижение замедлилось. Сбросные расходы через Иркутский гидроузел выполнялись в размере 1 тыс. 250 куб. м/с, что обеспечивает гарантированные условия для бесперебойного водо-, тепло — и энергоснабжения населения и объектов экономики, расположенных в нижнем бьефе гидроузла.

Заявление МЧС, распространенное в начале марта, о том, что проблема «обмеления Байкала» снята с повестки дня, подтверждает версию, что в самом возникновении этой проблемы «было больше политики, чем вытекшей из озера воды», сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.

«Экологи нередко используют страшилки, и вся история с «обмелением» Байкала лично мне напоминала «климатгейт» — данные «подгоняются» под теорию, не всегда проверены временем, излишне и не всегда обоснованно подчёркивают антропогенность происходящих процессов, — отметил он. — Исследователи говорят о том, что за последние 50 лет на Байкале уровень воды 17 раз оказывался ниже критической отметки, и катастрофы не произошло. Но это мало кого интересует, особенно на фоне того клубка противоречий, который сложился в Прибайкальском регионе, в котором спутались энергетики, власти регионов, промышленники, этнические буряты, экологи».

«Я даже слышал версию, что истерика с обмелением Байкала является попыткой президента Бурятии Вячеслава Наговицына, имеющего проблемы с легитимностью среди коренного населения, переключить внимание население на проблему, которая может их сплотить и объединить. Лично мне эта версия кажется маловероятной, но её появление симптоматично», — добавил Савостин.

По данным ученых, сейчас Байкал вступил в очередной период естественного маловодья, который может продлиться до 20 века. По данным синоптиков, маловодье продлится еще 4−5 лет. Несколько дней назад уровень воды в озере составлял 456,06 м, что чуть выше минимально установленного уровня.

Голова Ленина и Книга рекордов Гиннесса

Памятник Ленину высотой 7,7 метра и весом 42 тонны уверенно обошел габаритами свою копию в Гаване, установленную на постаменте в Германии голову Карла Маркса и работу китайских мастеров, братьев Гао, в Ванкувере. «Мы можем этим гордиться, потому что, находясь внутри России, мы заявили о себе, что у нас самая большая голова в мире. В принципе, там может быть следующий шаг — выход на Книгу рекордов Гиннесса», — сообщила телеканалу «Ариг Ус» представитель комитета по культуре администрации города Улан-Удэ Октябрина Ешеева.

Работа по включению головы Ленина в Книгу рекордов России велась в рамках брендирования объектов туристского показа. Сертификат о регистрации рекорда передан в Музей истории города Улан-Удэ.