В 2015 году в Забайкальском крае произошел целый ряд событий, ставших поводом для широкого обсуждения, в том числе на федеральном уровне. ИА REGNUM составило перечень главных информационных поводов Забайкальского края.

Юрий Черепанов, vk.com/chita_zabaikalie Митинг в Чите

Лесные пожары

Забайкальский край в 2015 году стал одной из самых горячих точек на карте лесных пожаров России. Всего по итогам лесопожарного периода в 2015 году в регионе было зарегистрировано 1377 лесных пожаров, общая площадь превысила 898 тыс. гектаров.

«Наибольшее количество пожаров возникло в Читинском, Хилокском, Петровск-Забайкальском, Карымском и Улётовском районах края. Зарегистрировано 654 крупных пожара на общей площади 886,2 тысячи гектаров. Для своевременной локализации и ликвидации лесных пожаров, мониторинга и тушения лесных пожаров, переброски ПДПС была привлечена авиация МЧС России и министерства обороны РФ», — сообщил заместитель руководителя государственной лесной службы Забайкальского края Петр Острик. Всего на ликвидацию ЧС было привлечено 21 воздушное судно.

Причины возникновения лесных пожаров были связаны в первую очередь с антропогенным фактором. «206 возгораний (15%) возникли вследствие выжигания сухой травы, 93 пожара (7%) возникло из-за перехода огня с земель иных категорий, остальные лесные пожары возникли вследствие нарушения правил пожарной безопасности гражданами — 980 пожаров (больше 71%) и 19 пожаров (1,5%) — от линейных объектов. В летний период наблюдалась высокая грозовая активность, по причине сухих гроз возник 71 лесной пожар (5%)», — пояснил Петр Острик.

Огнём уничтожено свыше 240 жилых домов в 18 населенных пунктах, 11 человек погибли в результате пожаров, в том числе при их тушении, а также во время эвакуации. Пострадавшим было выплачено более 62 млн рублей. Так, единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи перечислена 1094 гражданам. 77 семей, у которых в результате стихийного бедствия утрачено жилое помещение, получили государственную социальную помощь в размере 20 тысяч рублей на семью из краевого бюджета. 381 пострадавший получил государственную социальную помощь для малоимущих семей в размере 2 тысяч рублей на каждого члена семьи. Финансовую помощь за частично утраченное имущество по 50 тысяч рублей получили 63 человека, за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей получили 384 человек. Единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации, перечислено в размере 1 млн рублей на каждого погибшего и пособие на погребение четырех граждан в сумме 4 млн 16 тысяч рублей. Кроме того, компенсации перечислены 13 гражданам, получившим вред здоровью, на сумму 3 млн 600 тысяч рублей.

Всего краевому правительству на ликвидацию последствий ЧС из федерального бюджета выделено 90,3 млн рублей.

К расследованию причин возникновения лесных пожаров подключились депутаты регионального Заксобрания. По словам председателя комиссии по депутатскому расследованию Романа Щербакова, за последние 15 лет в регионе в 23 раза увеличилась площадь лесных и степных пожаров: с 23,6 тыс. га в 1999 году до 556 тыс. га в 2014 году, при этом их количество сократилось с 1402 до 1115. Значительно возрос объем причиненного ущерба: с 46 млн до 154 млн рублей. Законодатели согласились с предложением комиссии о необходимости вносить изменения в Лесной кодекс. Кроме того, парламентарии поручили контрольно-счетной палате края в 2016 году провести проверку законности, эффективности и целесообразности использования краевых бюджетных средств, выделенных на тушение лесных и степных пожаров в 2015 году.

«Мы справились и с последствиями лесных пожаров, что явилось трагедией для всего Забайкалья. Дома для погорельцев были построены в срок, что отмечено и на федеральном уровне — ответственные за строительство лица представлены к правительственным наградам — медалям За заслуги перед Отечеством второй степени. В настоящее время продолжается работа по устранению недостатков, допущенных при строительстве», — сообщил глава региона Константин Ильковский, выступая 28 декабря на заседании регионального правительства.

Перевод стрелок

Возврат к прежнему часовому поясу живо обсуждался в регионе с самого начала установления 5-часовой разницы между Читой и Москвой. Депутаты Заксобрания Забайкальского края внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отнести Забайкальский край к 8-й часовой зоне и перевести стрелки в регионе на час вперед.

Авторы законопроекта напомнили, что в связи с изменением порядка исчисления времени в России с 26 октября 2014 года время в Забайкальском крае сместилось «на два часа назад». Регион был включен в 7-ю часовую зону (МСК +5, московское время плюс 5 часов, UTC +8), к которой также отнесены Бурятия и Иркутская область. «Однако установленная указанным федеральным законом для Забайкалья часовая зона не соответствует естественным биологическим ритмам человека, которому свойственно в светлое время суток вести активную деятельность, а в темное — отдыхать», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ссылаясь на исследования российских и зарубежных ученых, отмечающих, что важнейшим для восстановления организма человека считается сон перед восходом Солнца, законодатели отмечают, что летом в Забайкалье рассвет наступает в 3 часа утра и вызывает прерывание физиологически нормального сна, расшатывает нервную и иммунную системы организма.

«Значительная часть светлого времени суток приходится на период сна забайкальцев, в то время как в вечерний период бодрствования (20−23 часа) в Забайкалье уже темно. Все это негативным образом сказывается на здоровье жителей края», — сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, в регионе за последний год увеличилось количество больных с инфарктами и инсультами, наблюдается увеличение показателя распространенности психических расстройств, растет количество несчастных случаев, в том числе связанных с ДТП. По данным регионального диспетчерского управления Забайкальской энергосистемы, забайкальцы стали потреблять электроэнергии на 5% больше, что ведет к увеличению их расходов. Опрос населения, который провело отделение Общероссийского народного фронта в Забайкальском крае, показал, что 80% респондентов отрицательно относятся к переводу времени «на два часа назад». Недовольство жителей края проявилось также в форме митингов с требованиями «вернуть время назад», прошедших в Чите 9 октября 2014 года и 23 мая 2015 года.

В итоге в декабре 2015 года Госдума приняла закон о переводе стрелок на час вперед в Забайкальском крае. Законопроект был принят во втором и третьем чтениях. Согласно закону, Забайкальский край будет относиться к 8-й часовой зоне, и, таким образом, стрелки часов 27 марта 2016 года в регионе будут переведены на час вперед.

Трагедии в читинском детдоме

Сразу десять уголовных дел возбудили следователи СКР Забайкальского края по фактам жестокого обращения с детьми в детском доме № 1 города Читы. Инцидент получил широкий общественный резонанс: к расследованию кроме следователей СКР подключились краевые власти и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов.

В середине ноября следователи по Забайкальскому краю возбудили восемь уголовных дел о преступлениях в отношении трех малолетних воспитанников Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В. Н. Подгорбунского, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Так, шесть уголовных дел возбуждено в отношении 57-летнего воспитателя Елены Смолиной: три по превышению должностных полномочий, совершённому с применением насилия, и три по незаконному лишению свободы несовершеннолетнего. Всего ей предъявлено обвинение по десяти эпизодам преступной деятельности в отношении трех малолетних детей. Как предполагает следствие, Смолина, исполняя обязанности директора летнего оздоровительного лагеря «Молоковка», в качестве наказания на продолжительное время привязывала детей к столбу, лишала их пищи и питья, обливала и окунала детей головой в воду. По данным следствия, от действий обвиняемой пострадали трое мальчиков: шести, девяти и одиннадцати лет.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении Баиры Будаевой, еще одного воспитателя указанного учреждения. В связи с отсутствием сведений о местонахождении подозреваемая была объявлена в розыск. Также возбуждено уголовное дело в отношении исполняющей в летний период обязанности директора этого же учреждения Ирины Грешиловой. Она подозревается в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей. По мнению следователей, женщина не предприняла действенных мер по защите малолетних от преступных действий ее подчиненных. Женщина отстранена от должности.

Стоит отметить, что следователи также возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении двух сотрудников дежурной части УМВД по городу Чите Дмитрия Будникова и Владимира Сарина. По версии следствия, 4 октября подозреваемые превысили свои должностные полномочия, незаконно удерживая 15-летнюю воспитанницу детского дома в течение нескольких часов в помещении дежурной части. Установлено, что оперативный дежурный дежурной части УМВД Будников не уведомил о доставлении в отдел полиции несовершеннолетней девушки её законных представителей, не передал ее для разбирательства в подразделение по делам несовершеннолетних, запер воспитанницу детдома в металлическую клетку и удерживал там в течение нескольких часов. Сарин, осознавая, что подчинённый поступает незаконно, не пресёк противозаконных действий Будникова. Кроме того, ни один из них не составил документы о доставлении и содержании несовершеннолетней девушки в дежурной части полиции.

В конце ноября следователи возбудили еще два уголовных дела в отношении двух санитаров краевой психиатрической больницы № 1. По версии следствия, летом 2015 года двое санитаров нанесли побои 11-летнему воспитаннику детдома, помещённому на лечение в краевую психиатрическую больницу. Один из санитаров ударил 11-летнего мальчика коленом в живот, а затем ударил мальчика о стену, а второй санитар ударил этого же мальчика рукой по шее.

Для расследования уголовных дел в Забайкальский край прибыла комиссия центрального аппарата Следственного комитета России, которая на месте контролирует ход расследования уголовных дел, возбужденных следственными органами СК России по Забайкальскому краю. «Безусловно, действиям (бездействию) должностных лиц министерства социальной защиты населения региона, осуществляющих контроль за детскими домами и социальными учреждениями, будет дана принципиальная правовая оценка. В первую очередь у следствия есть вопросы к бывшему уполномоченному по правам ребенка Забайкальского края Владимиру Шадапову, который владел информацией о беззаконии в детском доме, однако информацию скрывал, а причины такой скрытности предстоит выяснить следователям», — отметил Владимир Маркин.

Власти Забайкалья создали специальную межведомственную комиссию, которая проводит комплексную проверку всех детских центров, расположенных на территории Забайкальского края.

Ситуация в Читинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В. Н. Подгорбунского находится на контроле уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова. По мнению детского омбудсмена, ситуация с детскими учреждениями Забайкалья требует пристального внимания .

Скандальная аренда

Очень скандальной оказалась информация о планах краевых властей по передаче в аренду китайской компании Huae Xingbang 115 тыс. га земель в Забайкальском крае сроком на 49 лет. Рассказывая об этом проекте, Константин Ильковский отмечал, что на территории региона свыше 800 тысяч гектаров свободных пахотных земель, сохранивших естественное плодородие и экологическую ценность. Переговоры с рядом крупных российских компаний, занимающихся сельскохозяйственным производством, показали, что в России нет инвесторов, желающих масштабно осваивать забайкальские земли, так как край входит в зону рискованного земледелия. Обсуждение вопросов инвестирования в это направление с китайской стороной «оказалось более перспективным, в результате чего и был подписан протокол о намерениях». Компания готова инвестировать в освоение забайкальских земель порядка 24 млрд рублей и обещает привлекать не менее 75% местных трудовых ресурсов.

Однако экономические объяснения мало кого устраивали, случился грандиозный скандал, подорвавший и так не очень крепкие позиции губернатора. Несколько акций протеста прошли в Чите, их освещали многие федеральные СМИ. Основные претензии, которые звучат из уст протестующих в адрес властей в связи с планами привлечь китайских инвесторов, связаны с опасениями китайской экспансии. «Через несколько лет мы не заметим, как китайцы будут заправлять нашим регионом, а наши внуки будут носить китайские имена и говорить по-китайски», — говорили митингующие.

Впрочем, в конце года Ильковский заявил, что «никакой истории с арендой земли нет и не было». На встрече с блогерами глава региона добавил, что с помощью этой темы власти планировали привлечь российских инвесторов, однако они так и не появились.

Задержки выплат зарплаты бюджетникам и выборы в Госдуму

В Забайкальском крае складывается критическая ситуация с долгами по заработной плате. Федеральные власти подвергают региональные жесткой критике, губернатор вынужден извиняться перед учителями за долги и в то же время призывает критиков «приехать и показать, что мы делаем не так». Эксперты считают, что вне зависимости от того, кто виноват в этой ситуации, она окажет влияние на итоги выборов в Госдуму.

Недавно вице-премьер РФ Ольга Голодец обратила внимание на проблему с задержками зарплат и назвала ее «совершенно неординарной». «Ситуация взята на особый контроль. Это единственный регион, который допускает такое, при этом доля расходов на оплату труда здесь составляет 49% от доходов. Сказать, что у них нет денег на зарплату, невозможно. Просто это вопрос приоритетов: что они проплатили и что они не проплатили», — сказала Голодец.

В прокуратуре Забайкальского края заявляют, что общая сумма долга по зарплате перед работниками бюджетных учреждений составляет 845,8 млн рублей, в том числе перед сотрудниками образовательных учреждений — 642,3 млн рублей. Причиной невыплаты заработной платы является дефицит средств краевого и муниципального бюджетов, отмечают прокуроры. Информация о задолженности доведена до Министерства финансов РФ, однако поступающие ежемесячные доходы и суммы дотации из федерального бюджета не обеспечивают полного и своевременного ее покрытия, проводится работа по дополнительному привлечению источников для финансового обеспечения этих выплат.

По данным источника ИА REGNUM в краевом правительстве, который пожелал остаться неизвестным, критическая ситуация сложилась не по вине губернатора. «Сейчас просто повесить все грехи на Ильковского, который вынужден выполнять все эти популистские решения федерального правительства. Вы поймите, все регионалы стонут от этого непосильного груза, просто скрывают пока свои трудности», — сказал источник.

«Ситуация в Забайкальском крае действительно далеко не радужная, и это, само собой, сказывается на политических процессах в регионе. Позиции губернатора лично мне кажутся достаточно шаткими, все-таки это единственный регион, в котором есть долги перед бюджетниками. Политика в этом виновата или нет — не так уж и важно — тысячи людей и, что немаловажно, электорально активных людей, без зарплаты сидят. Платить им зарплату вовремя и без сбоев — это святое в понимании нынешних обитателей Кремля, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Много можно говорить о том, что Ильковский стал жертвой политического заговора, но ситуации это не меняет. Верить в то, что Москва что-то специально недодает для того, чтобы показать, что губернатор не справляется со своими обязанностями, не стоит».

В Забайкалье будет парадоксальная ситуация на выборах в Госдуму, считает эксперт. «Кампания «Единой России» будет построена на критике губернатора. И, видимо, партия власти получит здесь отменный результат», — прогнозирует он.