Обязательный атрибут Нового года, наряду с ёлкой и оливье — старые добрые комедии по телевизору. Комедии Эльдара Рязанова стали для жителей бывшего Советского Союза неотъемлемой частью праздника. Для нас Новый год не Новый год без констатации низкого качества заливной рыбы в доме у учительницы Нади и «песенки про пять минут» в исполнении непревзойденной Людмилы Гурченко. Подобные традиции есть и в других странах мира, только «Ирония судьбы» у всех своя.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или с легким паром». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Андрей Мягков в роли Евгения Лукашина

Для жителей Соединённых Штатов — страны победившего кинематографа — фильмом «главной ночи в году» стала классическая американская мелодрама 1946 года «Эта прекрасная жизнь».

По традиции в канун Рождества картину Фрэнка Капры показывают по всем ведущим телеканалам США. Фильм снят по книге «Величайший подарок» Филипа Ван Дорена Стерна и рассказывает историю владельца кредитной компании Джорджа Бейли (Джеймс Стюарт), любящего мужа и отца, который погряз в круговороте неудач и подумывает о самоубийстве. Но на помощь Бейли приходит ангел-хранитель. Рождественским фильмом «Эта прекрасная жизнь» стал случайно — с тех пор, как в 1974 году компания-правообладатель не стала продлевать права на картину, посчитав это коммерчески невыгодным. Фильм попал в публичный доступ, и телестудии начали показывать его в канун Рождества. Когда права на трансляцию ограничили, без фильма уже нельзя было представить рождественскую ночь в США.

Северные соседи «тех самых американцев» — жители Канады — в рождественские каникулы наслаждаются картиной «Чудо на 34-й улице» — классической голливудской фэнтези-драмой Джорджа Ситона по рассказу Валентина Дэвиса о том, как обычный прохожий стал настоящим Сантой и творил чудеса для детей и взрослых.

Цитата из к/ф «Чудо на 34-й улице». реж Джордж Ситон. 1947. США Суд

По словам кинокритиков, в фильме присутствует религиозный подтекст — история прохожего Криса Крингла (Эдмунд Гвенн) перекликалась с историей жизни Иисуса Христа. Обычный человек становится Санта-Клаусом в начале фильма как будто случайно, но в глазах детей его чудеса настоящие. Руководство магазина не знает, куда деваться от честности новоиспечённого Санты. В результате Крингл предан и предстаёт перед городским судом. В 1995 году картину Ситона внесли в Национальный реестр наиболее значимых фильмов Америки. По её мотивам сегодня снято несколько ремейков и поставлен бродвейский мюзикл.

К югу от Рио-Гранде не мыслят Рождества без отечественных музыкальных комедий. Фильмом, который всегда показывают в Мексике на праздники, стала картина «Один дома».

Сегодня «Один дома» смотрят на Рождество не только в Мексике, но и на всём Североамериканском континенте. Не забывают зрители и вторую часть знаменитой комедии — «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Коламбус снял продолжение истории борьбы Калкина с грабителями в 1992 году. Интересно, что именно этот фильм стал новогодней традицией для Европейской части света, тогда как за океаном не изменяют классической первой части.

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Впрочем, в Европе есть и иные кинематографические праздничные традиции. Например, в Великобритании принято смотреть на Рождество диснеевскую экранизацию повести Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» — музыкальный фильм Роберта Стивенсона 1964 года с Джули Эндрюс в главной роли.

Семейное фэнтези о самой прекрасной в мире няне было удостоено пяти премий «Оскар» и вошло в Национальный реестр фильмов Соединённых Штатов Америки. Судя по всему, актриса Джули Эндрюс стала для англичан символом праздника: наряду с «Мерри Поппинс» жители Великобритании смотрят в канун Рождества музыкальную мелодраму Роберта Уайза «Звуки музыки» 1965 года, где Эндрюс исполнила главную роль.

Лента представляет собой экранизацию одноимённого бродвейского мюзикла, в основу которого, в свою очередь, легла книга Марии фон Трапп «Семья певцов фон Трапп». Примечательно, что оба мюзикла имеют по пять «Оскаров», однако «Звуки музыки» получили большее признание, получив главную награду — премию за «Лучший фильм».

А в Швеции под Новый год смотрят знаковую музыкальную комедию Билли Уайлдера «В джазе только девушки, или Некоторые любят погорячее» с Мэрилин Монро.

Сценарий комедии был создан по мотивам французского фильма «Фанфары любви» и его одноимённого ремейка 1951 года, снятого в Германии. На редкость вольная для 50-х годов картина о приключениях двух музыкантов, прикинувшихся девушками, была подвергнута цензуре, но всё же проскользнула в широкий прокат и была высоко оценена зрителями и критиками кино. Фильм получил премию «Оскар» и три «Золотых глобуса», а американский институт киноискусства объявил его лучшей американской комедией всех времён. С выходом фильма на экраны ассоциируется постепенный отказ Голливуда от кодекса морали в кинематографе.

По другую сторону Ла-Манша — в немецкоговорящих странах — Германии, Швейцарии, Люксембурге есть и другая традиция: вот уже много лет перед самым Новым годом здесь показывают 10-минутный фильм Хайнца Дункхазе «Девяностый день рождения, или Ужин на одного» — комедию 1963 года о том, как Мисс Софи (Мэй Уорден), празднуя свой 90-летний юбилей, пригласила к себе всех своих друзей. Беда в том, что они уже умерли, но героиня фильма не желает этого замечать и велит слуге накрыть стол на всех гостей.

Довольно оригинальна новогодняя кинотрадиция у жителей Эстонии — здесь 1 января ежегодно смотрят «Титаник» Джеймса Кэмерона. Трудно сказать, какое отношение «величайший фильм-катастрофа всех времён» имеет к Новому году, но, как бы то ни было, эстонцам виднее. История любви на борту корабля, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан, вышла на экраны в 1997 году и стала самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Фильм собрал в прокате во всём мире свыше 1,8 миллиарда долларов и удерживал это достижение на протяжении 12 лет. В 1998 году «Титаник» был номинирован на 14 премий Оскар и в результате получил 11 из них, включая самую престижную — «Лучший фильм», а легендарная песня «My Heart Will Go On» Селин Дион, ставшая главной темой «Титаника», занимает 14-е место в списке «100 лет — 100 самых лучших песен из фильмов всех времён» Американского института киноискусства (AFI).

Уже давно в бывшей Чехословакии появилась традиция смотреть на Новый год советский музыкальный фильм «Морозко». Фильм был снят по мотивам одноимённой русской народной сказки на Киностудии имени Горького в 1964 году и стал одной из лучших работ Александра Роу, режиссёра знаменитых «Варвары-красы» и «Королевства кривых зеркал». Картина полюбилась советским зрителям и имела успех за рубежом, в 1966 году она вышла в прокат в Англии и США. Сказка принесла успех исполнителям главных ролей: актёр Александр Хвыля после выхода фильма на экраны стал главным Дедом Морозом СССР на ежегодных Новогодних ёлках в Кремле, а Инна Чурикова за роль Марфуши получила медаль от посла Чехии.

Цитата из к/ф «Морозко». реж Александр Роу. 1964. СССР Наталья Седых в роли Настеньки

Сегодня, как и в 70-х, в Чехии и Словакии сохраняется традиция смотреть «Морозко» в новогоднюю ночь. Жители этих стран настолько полюбили сказку, что даже могут изобразить, как Марфуша щёлкает грецкие орехи, а в Чехии существует традиционный костюм Настеньки, в который девушки часто наряжаются на ежегодный февральский маскарад.

Собственно чехословацкий фильм-сказка «Три орешка для Золушки» 1973 года стал традиционным в рождественской программе многих европейских стран — уже более 30 лет его смотрят в Германии, Норвегии, Чехии и Австрии. Фильм был снят по мотивам сказки братьев Гримм «Три сестры». В отличие от французской «Золушки» Шарля Перро, главная героиня «Трёх сестёр» обретает своё счастье не с участием феи-крёстной, а при помощи волшебных орешков, благодаря которым она превращается то в ловкого стрелка, то в очаровательную незнакомку в маске.

Страна антиподов Австралия, расположенная в Южном полушарии, где порядок времен года зеркально отличается от Северного, отмечает Новый год и Рождество летом. Праздники принято встречать в атмосфере сатирических комедий 80-х годов. Австралийцы смотрят «Новую рождественскую сказку» с Биллом Мюрреем в главной роли и «Рождественские каникулы» — историю о том, как в канун Рождества на семью Гризвольдов обрушилось стихийное бедствие по имени Кларк (Чеви Чейз).

Традиции традициями, но современная политика вносит и в них свои коррективы — к сожалению, многие жители Украины в этом году не узнают про то, что «тёпленькая пошла» — телеканалам рекомендовано отказаться от показа «Иронии судьбы». И хотя прямой запрет, изначально озвученный Министерством культуры Украины, отменён, неофициальная рекомендация осталась, и, надо полагать, многие телеканалы к ней прислушаются.

ИА REGNUM напоминает, что фильм на Украине попал в черный список из-за позиции одной из актрис — Валентины Талызиной, которая поддержала действия России в Крыму и Донбассе.