



Степан Дудник. Подписание договора об образовании СССР

В России и во всем мире растет новое поколение — поколение, которое не обманешь бреднями про «100 млн погибших в результате сталинских репрессий», которому не застит глаза сказка про противостояние двух сверхдержав, которое видит и понимает отвратительный мир вокруг себя и которое скоро поймет, что, только дойдя до самой сути и осознав до самого конца, чего хотел добиться и не добился Советский Союз и что стало причиной его краха, можно снова дать бой людоедскому мировому укладу. Дать бой и — победить.

Советское государство с самого его возникновения в 1918 году стало необычайным феноменом мировой истории. Это было государственное образование с идеологически консолидированной верхушкой, настроенной на разрушение уклада, господствующего во всех без исключения странах мира, которая к тому же не скрывала своей позиции, а наоборот, проводила в жизнь активную и жесткую политику. Борясь с агрессией всевозможных внешних сил, некоторые из которых уже распознали в новом строе опасного врага, а другие просто хотели поживиться на трупе Российской Империи, борясь с внутренними противоречиями во всех слоях населения — в среде крестьян, рабочих, интеллигенции, партии — Советское государство год за годом неуклонно крепло и мужало, достигая, несмотря на, казалось бы, непреодолимые трудности, все новых и новых высот.

Смотрите галерею «Карты СССР от рождения до гибели»

К концу 1922 года стало возможным воссоединение самых больших и наиболее значимых обломков Империи в единое государство, с общими советскими принципами управления и центральными органами власти. 30 Декабря 1-й Съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании СССР. Этот договор позже лег в основу первой советской конституции и был формально в силе вплоть до 1991 года, когда Союз, уже тяжело больной, был исподтишка добит кучкой властных предателей.

Декларация, принятая на этом съезде в тот же день, освещала причины, принципы и цели объединения государств в Союз, при чем главным принципом объявлялось право народов на самоопределение, а конечной целью — создание Всемирного союза коммунистических республик. Действительно, за исторически краткие 35 лет количество республик увеличилось с 4 до 15, а территория Союза значительно расширилась. Кто знает, быть может, сложись все иначе, в Союз на равных правах могли бы войти Китай, ГДР, Куба, Вьетнам…

Смотрите галерею инфографики «Социально-экономическое развитие СССР»

Величие Союза Советских Социалистических Республик, его невероятных достижений и идей, на которых он был основан и которые воплощали в жизнь по мере своих сил его граждане, все больше погружается в мрачную тень его трагического падения и развала, потрясшего мир. СССР погиб, пораженный ядом, но так и не побежденный в открытом бою. Битва за мир, которая была в то же время битвой за человека, была проиграна.

Смотрите галерею важнейших документов, определивших образование, развитие, величие и падение СССР

Победители пляшут на гробу великого начинания, искажая историю, перевирая каждое событие, каждый исторический факт. Победители не имеют почтения к усопшим, не понимая, что когда-нибудь и они окажутся в этой незавидной роли.