



Как и в прошлом году, самые значительные испытания российская экономика пережила в последний месяц уходящего года. А самым значительным экономическим событием можно считать отсутствие паники при резком, почти 30%-м падении нефти до новых многолетних минимумов в $36 за баррель марки Brent и котировки рубля выше уровня 70 р/$.

Вспомним декабрь 2014 года: падение котировок нефти достигло $60, одновременно с падением цен на нефть усилилось давление на рубль. Ещё в ноябре Центральный Банк России принял решение убрать ограничения валютного коридора, отпустить рубль в свободное плавание, одновременно с этим запустить инструмент валютного репо. Эти действия первоначально привели только к усилению падения стоимости национальной валюты и к декабрьскому обвалу рубля до 69,5 р/$. Однако административное вмешательство в бизнес и личные «просьбы» президента Путина привели к нормализации ситуации.

В 2015 году российский рубль относительно стоимости нефти заметно укрепился, и теперь его котировка при цене нефти $36−38 находится на уровне 70−72 р/$. При этом уже в первом полугодии уходящего года аналитики и участники рынка признали существенные изменения, произошедшие в денежной системе России и повлиявшие на относительную стабильность рубля. В декабре президент Путин, выступая перед Федеральным собранием, особо отметил, что стабилизация финансовой системы и укрепление рубля способствовали общей экономической и социальной стабилизации.

Работа, проделанная в финансовом секторе страны за минувший год, привела к росту доверия к рублю, которое в значительной степени поддерживается высокими процентными ставками. Действия ЦБ по очистке банковской системы от ненадёжных банков укрепили её, что в свою очередь также положительно повлияло на финансовую систему России.

В то же время санкционная война привела к сокращению почти на 40% импорта, что привело, несмотря на двукратное сокращение нефтяного экспорта, к сохранению и даже к небольшому улучшению, по сравнению с 2012—2013 годами, положительного сальдо торгового баланса, что также способствовало укреплению рубля.

Ограничения доступа российских корпораций к западным капиталам сократили объёмы иностранных заимствований. При этом опасения ряда экспертов о существенном ослаблении рубля из-за пиковых выплат по иностранным кредитам в сентябре и в декабре — не оправдались. И наоборот, по данным за третий квартал, в России впервые за пять лет наблюдался небольшой положительный квартальный приток капитала, при этом годовой отток капитала заметно сократился по сравнению с прошлым годом и составит, по оценке ЦБ, $58 млрд.

Доходность финансового рынка России в частности высоколиквидных государственных облигаций, номинированных в рублях, стала привлекательна для иностранных инвесторов, что в свою очередь поддержало весь финансовый рынок России, в том числе и фондовый. Рублёвый индекс российских акций ММВБ показал в этом году исторические максимумы, достигнув отметки 1838 пунктов, а по сравнению с декабрём прошлого года индекс вырос на 350 пунктов до 1730. Долларовый индекс РТС, зависящий от курсовой стоимости рубля, в мае, когда вместе с ростом нефтяных котировок рос и рубль, смог подняться до отметки выше 1032 пункта, показав тем самым рост почти в 30%, но со снижением курсовой стоимости национальной валюты опустился до уровня конца прошлого года — 775 пунктов. Однако этот показатель можно считать очень хорошим, если учесть, что в конце прошлого года нефть стоила почти на 90% дороже.

В то же время стабильность финансовой системы не помогла правительству совладать с инфляционными процессами в экономике, и к концу года рост цен превысил намеченные в начале года ориентиры и уже достигает, по данным Росстата, 12,7%. При этом правительство, играя одной рукой в либерализм, другой в госкапитализм, весь год утверждало, что у современной российской инфляции монетарный характер, и с ней должен бороться ЦБ, а с другой — только раскручивало инфляцию, повышая тарифы естественных монополий. Особенно отчётливо это было видно в июле, когда инфляция замедлилась до 0,1% в неделю, но после одномоментного роста тарифов резко ускорилась до 0,2%. В свою очередь ЦБ боролся с инфляцией только доступными ему монетарными методами: высокой процентной ставкой и сокращением денежной ликвидности.

Из-за жёсткой монетарной политики в экономике страны весь год ощущалась нехватка денег, а стоимость реальных кредитов выросла до 20−25%, что не позволило предпринимателям получить для развития своего производства необходимые кредиты, что в свою очередь существенно отразилось на развитии промышленной и перерабатывающей отраслей экономики. Спад промпроизводства в России составил в ноябре 3,5% год к году, и данные за декабрь, которые мы увидим уже в следующем году, существенно не изменят этот показатель. В общем, экономика России сократилась, по данным за ноябрь, на 4% в годовом выражении.

Действия правительства в уходящем году явно отставали от быстро меняющейся ситуации. В чём и признался Белый дом, от составления трёхлетнего бюджета перейдя снова к однолетнему. Само отставание правительства от экономической ситуации связано, прежде всего, с его неспособностью к долгосрочному планированию и точному анализу рыночной ситуации как внутри страны, так и в целом в мировой экономике. Не успела Государственная дума принять бюджет на 2016 год, рассчитанный на основе среднегодовой цены на нефть $50 и с дефицитом 3% от ВВП, как, в связи с резким падением цен на нефть, о котором предупреждали аналитики, правительство заговорило о секвестре, сокращении бюджета. Сам же бюджет оказался перегружен социальными тратами, на которые приходится почти четверть всех государственных расходов, и при этом они увеличены ещё на 5%, в то время как сокращению подверглись и без того небольшие статьи на образование, науку и медицину.

Падение цен на нефть неизбежно ведёт к снятию экономики России с нефтяной иглы. К сожалению, это приходится делать вынужденно, в условиях низких цен на нефть за счёт благосостояния российских граждан и, отчасти, будущего России. Тем не менее процесс запущен. В начале года казалось, что котировка нефти ниже $40 вызовет коллапс российской экономики, панику среди населения и чуть ли не приведёт к революционной ситуации. Теперь же российские экономисты и чиновники спокойно рассуждают о ценах на нефть в диапазоне $28−30. В то же время экономика России постепенно диверсифицируется и дедолларизируется, создаётся новая потребительская корзина и ценовая шкала. На внутреннем рынке значительно больше стало отечественных продуктов.

2015 год показал, что России нужны новые принципы экономического управления. Президент Путин в своём послании Федеральному собранию обозначил примерные очертания новой экономической политики. Владимир Владимирович предложил поставить в основу планирования бюджета государственные программы и на их основе формировать государственный заказ для промышленных предприятий и гарантируемый, до 30%, выкуп их продукции. При этом озвучен и новый механизм финансирования — купонные облигации, рынок которых может существенно расширить набор инвестиционных инструментов для инвесторов. 2016 год покажет: суждено ли осуществиться планам президента и сможет ли правительство, привыкшее смотреть на нефтяные цены, слезть с нефтяной иглы и управлять экономикой на основе внутреннего производства и потребления.