Анри Матисс: храбрость, сила и неукротимость нужны не только на войне
Анри Матисс родился 31 декабря 1869 года в городке Ле-Като-Камбрези на севере Франции. Его отец хотел передать ему торговую лавку, но юный Анри заинтересовался юриспруденцией и уехал в Париж в Школу юридических наук.
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Свои первые картины Матисс нарисовал в больнице. Поправляясь после приступа аппендицита, он копировал цветные открытки, и это так увлекло его, что, преодолев сопротивление отца, Матисс решил стать художником.
Он записался в школу рисунка Кантен де ля Тур, после учился в Академии Жюлиана у известного мастера салонного искусства Виллиама Адольфа Бугро, с 1893 года перешёл в Школу декоративных искусств, а в 1895 выдержал вступительные испытания в Школу изящных искусств и были приняты в мастерскую Гюстава Моро.
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В 1896 году он встретился с художником из Австралии, Джоном Расселом, которого впоследствии считал своим учителем. Рассел объяснил Анри теорию цвета, познакомил его с импрессионизмом и работами Винсента Ван Гога.
Картины Матисса тех лет — «Фрукты и кофейник», «Десерт», «Бутылка схидама» и другие были близких по духу импрессионистам.
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В 1896 году работы художника уже выставлялись в Салоне Национального общества изящных искусств. Знаменита «Читающая» была приобретена для резиденции президента Франции в Рамбуйе.
В 1898 года Анри Матисс женился на Амели Парейр, которая родила ему двух сыновей.
В конце 90-х годов художник увлёкся скульптурой и начал посещать вечерние курсы Антуана Бурделя в Академии де ля Гран-Шомьер, при этом не переставая рисовать. Его первой пробой в скульптуре стала копия работы Антуана-Луи Бари, созданная в 1899 году.
1901—1904 годы были для Матисса временем творческих поисков. Он исследовал структуру работ Винсента ван Гога, Поля Гогена, особым вдохновением для него стали картины Поля Сезанна. Вместе с живописцем Андре Дереном Матисс создаёт новый стиль, вошедший в историю искусства под названием «фовизм» и актуальный в течение 10 лет. Для него были характерны плоские формы, чёткие линии и менее строгий пуантилизм. Осенью 1905 года работы фовистов были представлены на Осеннем салоне в Париже, в их числе были картины Матисса «Женщина в зелёной шляпе» и «Открытое окно». Резкие, энергичные краски потрясли зрителей и вызвали неоднозначные оценки критиков.
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Снижение роли фовизма после 1906 года не повлияли на творческий рост самого Матисса. Многие из его лучших работ были созданы им в период между 1906 и 1917 годами. В то время Матисс много путешествует — посещает Италию, Германию, Алжир, после чего под впечатлением пишет «Голубую обнажённую» и создаёт скульптуру «Лежащая обнажённая». После путешествия в Марокко в его работах стали фигурировать яркие, излучающие свет ландшафты.
В 1908 году Матисс создаёт собственную школу живописи — Академию Матисса, где получили образование около 100 студентов. Обучение в академии носило некоммерческий характер. Матисс придавал большое значение классической базовой подготовке и технике копирования.
В 1916 году, по совету врачей, Матисс с семьёй переезжает в Ниццу. Расслабляющая атмосфера юга Франции вдохновила его на создание серии «Одалиски». В ней Матисс изобразил облачённых в экзотические наряды женщин на декоративном фоне.
В 1920-е годы имя художника приобрело всемирную известность. Его выставки прошли во многих городах Европы и Америки.
1930-е годы стали временем, когда художник попытался подвести итог своим открытиям. В его работах того периода всё меньше экзотики и больше асимметрии, художник раздвигал границы картин, формы уходили в пространство за рамкой.
Свою последнюю работу Матисс написал в 1954 году — это был витраж Церкви, построенной Рокфеллером в штате Нью-Йорк.
3 ноября 1954 в возрасте 84 лет художник скончался в Симиезе под Ниццей.
Смотрите галерею картин великого Анри Матисса