



Анри Матисс. Интерьер с цилиндром. 1896

Анри Матисс родился 31 декабря 1869 года в городке Ле-Като-Камбрези на севере Франции. Его отец хотел передать ему торговую лавку, но юный Анри заинтересовался юриспруденцией и уехал в Париж в Школу юридических наук.

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Свои первые картины Матисс нарисовал в больнице. Поправляясь после приступа аппендицита, он копировал цветные открытки, и это так увлекло его, что, преодолев сопротивление отца, Матисс решил стать художником.

Матисс изучает лебедя в Булонском лесу. 1930

Он записался в школу рисунка Кантен де ля Тур, после учился в Академии Жюлиана у известного мастера салонного искусства Виллиама Адольфа Бугро, с 1893 года перешёл в Школу декоративных искусств, а в 1895 выдержал вступительные испытания в Школу изящных искусств и были приняты в мастерскую Гюстава Моро.

Смотрите галерею «Ранний Матисс — почти реализм»

В 1896 году он встретился с художником из Австралии, Джоном Расселом, которого впоследствии считал своим учителем. Рассел объяснил Анри теорию цвета, познакомил его с импрессионизмом и работами Винсента Ван Гога.

Анри Матисс. Натюрморт с книгами. 1890

Картины Матисса тех лет — «Фрукты и кофейник», «Десерт», «Бутылка схидама» и другие были близких по духу импрессионистам.

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В 1896 году работы художника уже выставлялись в Салоне Национального общества изящных искусств. Знаменита «Читающая» была приобретена для резиденции президента Франции в Рамбуйе.

В 1898 года Анри Матисс женился на Амели Парейр, которая родила ему двух сыновей.

В конце 90-х годов художник увлёкся скульптурой и начал посещать вечерние курсы Антуана Бурделя в Академии де ля Гран-Шомьер, при этом не переставая рисовать. Его первой пробой в скульптуре стала копия работы Антуана-Луи Бари, созданная в 1899 году.

Анри Матисс. Люксембургский сад. 1903

1901—1904 годы были для Матисса временем творческих поисков. Он исследовал структуру работ Винсента ван Гога, Поля Гогена, особым вдохновением для него стали картины Поля Сезанна. Вместе с живописцем Андре Дереном Матисс создаёт новый стиль, вошедший в историю искусства под названием «фовизм» и актуальный в течение 10 лет. Для него были характерны плоские формы, чёткие линии и менее строгий пуантилизм. Осенью 1905 года работы фовистов были представлены на Осеннем салоне в Париже, в их числе были картины Матисса «Женщина в зелёной шляпе» и «Открытое окно». Резкие, энергичные краски потрясли зрителей и вызвали неоднозначные оценки критиков.

Смотрите галерею «Прорыв — «фовизм»

Снижение роли фовизма после 1906 года не повлияли на творческий рост самого Матисса. Многие из его лучших работ были созданы им в период между 1906 и 1917 годами. В то время Матисс много путешествует — посещает Италию, Германию, Алжир, после чего под впечатлением пишет «Голубую обнажённую» и создаёт скульптуру «Лежащая обнажённая». После путешествия в Марокко в его работах стали фигурировать яркие, излучающие свет ландшафты.

Анри Матисс. Интерьер с египетской занавеской. 1948

В 1908 году Матисс создаёт собственную школу живописи — Академию Матисса, где получили образование около 100 студентов. Обучение в академии носило некоммерческий характер. Матисс придавал большое значение классической базовой подготовке и технике копирования.

В 1916 году, по совету врачей, Матисс с семьёй переезжает в Ниццу. Расслабляющая атмосфера юга Франции вдохновила его на создание серии «Одалиски». В ней Матисс изобразил облачённых в экзотические наряды женщин на декоративном фоне.

В 1920-е годы имя художника приобрело всемирную известность. Его выставки прошли во многих городах Европы и Америки.

1930-е годы стали временем, когда художник попытался подвести итог своим открытиям. В его работах того периода всё меньше экзотики и больше асимметрии, художник раздвигал границы картин, формы уходили в пространство за рамкой.

Свою последнюю работу Матисс написал в 1954 году — это был витраж Церкви, построенной Рокфеллером в штате Нью-Йорк.

3 ноября 1954 в возрасте 84 лет художник скончался в Симиезе под Ниццей.

Смотрите галерею картин великого Анри Матисса