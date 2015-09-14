В преддверии новогодних праздников корреспондент ИА REGNUM побеседовал с доцентом исторического факультета Иркутского государственного университета Сергеем Шмидтом о главных событиях уходящего 2015 года.

vk.com/id145702474 Агитатор-коммунист в Иркутской области

Выборы губернатора Иркутской области

К выборам губернатора Иркутской области, состоявшимся в сентябре 2015 года, было приковано внимание экспертов и наблюдателей по всей России. Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, возглавивший регион в 2012 году и ставший пятым губернатором Приангарья за последние десять лет, написал заявление об отставке ещё до майских праздников. Свое решение пойти на досрочные выборы он объяснил желанием «заручиться поддержкой жителей Иркутской области для реализации намеченных планов по развитию Иркутской области как опорной территории Сибири и Дальнего Востока». Досрочные выборы были назначены на 13 сентября 2015 года. Основным соперником врио губернатора стал депутат Государственной думы, коммунист Сергей Левченко.

В результате голосования, состоявшегося 13 сентября, никто из кандидатов на пост главы региона не смог набрать 50% голосов избирателей: исполняющий обязанности главы Иркутской области Сергей Ерощенко получил в свою поддержку 49,59% голосов, кандидат от КПРФ Сергей Левченко — 36,63%, кандидат от «Справедливой России» Лариса Егорова — 6,76%, а представителя ЛДПР Олега Кузнецова поддержали 4,15% избирателей.

Второй тур выборов состоялся 27 сентября. В результате голосования победу одержал коммунист Сергей Левченко, набравший 56% голосов избирателей.

Эта избирательная кампания ознаменовалась рядом громких скандалов, среди которых инцидент между лидером коммунистов Геннадием Зюгановым и директором центрального рынка в Иркутске, отказавшимся пропустить главу КПРФ в здание рынка.

«Это был первый второй тур после возвращения выборов глав регионов. Ну и победа формально оппозиционного кандидата — коммуниста Сергея Левченко — над Сергеем Ерощенко, действующим губернатором, которого формально можно было рассматривать в качестве кандидата от федеральной власти. Нет никакого сомнения в том, что в политической истории Иркутской области за 2015 годом «закрепятся» в первую очередь эти выборы и особенно их практически никем не предсказанный результат», — отметил политолог Сергей Шмидт.

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Споры о мэре

В феврале 2015 года депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли закон, фактически отменивший прямые выборы мэра Иркутска. Теперь главу муниципального образования избирают из состава городской думы.

«2015 год стал первым годом работы нового мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, выбранного не прямым голосованием граждан, а голосованием депутатов городской думы из числа самих депутатов. Весь год продолжались споры о легитимности Бердникова. В пользу возвращения прямых выборов высказывались в рамках выборной кампании и Сергей Ерощенко, и Сергей Левченко», — отметил Сергей Шмидт.

1 декабря 2015 года Конституционный суд Российской Федерации подтвердил право законодательных органов власти менять порядок избрания и назначения мэров и глав административных центров субъектов Федерации. С особым мнением по этому поводу выступил судья Конституционного суда РФ Александр Кокотов. Он заявил, что одобренная Конституционным судом 1 декабря отмена выборов мэров противоречит Конституции. Он предупредил, что реформа создает «риски для единства и целостности страны» и угрозу протестов. 14 декабря губернатор Приангарья выступил за возврат прямых выборов мэра Иркутска и поддержал соответствующую законодательную инициативу лидера фракции «Гражданская платформа» в Заксобрании Иркутской области Владимира Матиенко. В свою очередь, мэр Иркутска и спикер гордумы выступили против возврата прямых выборов мэра. 16 декабря законопроект был отклонен.

«Дмитрий Бердников оказался достаточно эффективным градоначальником, которому удалось сформировать достаточно позитивное отношение к себе у горожан, которые, если верить опросам (да и результатам голосования против Ерощенко в областном центре) в массе своей против непрямых выборов мэра», — отметил политолог.

Борьба за Иркутский район

Выборы главы Иркутского района, состоявшиеся 6 декабря 2015 года, по данным областной избирательной комиссии, стали рекордными по числу выдвинутых кандидатов. Всего о своем желании участвовать в выборах главы района заявили 34 кандидата, в итоговый бюллетень для голосования были включены десять фамилий. С большим перевесом победу одержал самовыдвиженец, глава Ревякинского муниципального образования Леонид Фролов, набравший 45,75% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Александр Кузнецов набрал 23,23%, кандидат от «Единой России» Андрей Побережный — 23,44% голосов избирателей. Остальные кандидаты получили менее 2%.

«Победа оказалась у не поддержанного основными политическими партиями самовыдвиженца Леонида Фролова. Кандидаты от, по сути, сформировавшейся в области двухпартийной системы — ЕР и КПРФ — проиграли, причем, с серьезным отрывом. Победе Фролова не помешала его неоднозначная репутация», — отметил Сергей Шмидт.

Напомним, в ходе избирательной кампании некоторые оппоненты вспоминали историю о том, как Леонид Фролов ворвался в дом, где шло богослужение, и якобы оскорбил чувства верующих.

Лесные пожары-2015

Восточная Сибирь летом 2015 года в очередной раз серьезно пострадала от лесных пожаров. Общая площадь леса, пройденная огнем в Иркутской области в 2015 году, превысила 522 тысячи га. Подводя итоги пожароопасного сезона, губернатор Приангарья Сергей Левченко раскритиковал уровень взаимодействия между руководителями муниципалитетов, различных ведомств и организаций, участвующих в тушении лесных пожаров.

«Это год очень серьезных лесных пожаров в Иркутской области. Пожары испортили отдых тысячам туристов на Байкале, стали мрачноватым символом этого лета и одновременно одной из причин поражения Сергея Ерощенко на губернаторских выборах», — считает Сергей Шмидт.

Очередное громкое ДТП

В Иркутской области ежегодно происходят резонансные ДТП со смертельным исходом, участниками которых становятся бизнесмены, дети высокопоставленных чиновников и народных избранников. 2015-й год не стал исключением. 24 ноября было завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра Юлии Киселевой, следователи обвиняют дочь депутата думы Иркутска Жанны Есевой в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. По версии следствия, 27 июля на перекрестке улиц Байкальской и Пискунова города Иркутска произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Мерседес» Юлия Киселева допустила наезд на стоявший на запрещающий сигнал светофора внедорожник «Тойота-Хайлендер», который после удара столкнулся с еще двумя иномарками. В результате ДТП сидевший в пассажирском кресле кроссовера 35-летний подполковник полиции Альберт Соколов погиб на месте. Позже в медицинском учреждении скончался водитель автомобиля, 34-летний местный предприниматель Денис Матвеев. У них остались малолетние дети.

Авария с участием дочери депутата думы Иркутска по округу № 5 получила общественный резонанс и даже заставила вмешаться в ситуацию врио губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. Он потребовал прозрачного и объективного расследования произошедшего, выразил соболезнования родственникам погибших и предложил депутату думы Иркутска Жанне Есевой сложить полномочия. Соответствующее заявление было размещено в аккаунте главы региона в Twitter. Жанна Есева сложила полномочия 29 июля. «В связи с трагическими обстоятельствами, связанными с гибелью людей и начавшимся расследованием в отношении моей дочери, считаю правильным сложить с себя депутатские полномочия», — говорилось в заявлении.

Вопрос о сложении депутатских полномочий Есевой должны были рассмотреть на очередном заседании думы Иркутска 24 сентября. В начале октября парламентарий обратилась к председателю думы Иркутска с просьбой отозвать заявление о сложении депутатских полномочий .

В настоящий момент в Иркутске идут судебные слушания уголовного дела. Известно, что обвиняемая и ее мать выплатили семьям погибших по 1,3 млн рублей.