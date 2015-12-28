Госдума завершает осеннюю сессию ударными темпами

Штопор

Законопроект об отнесении к полномочиям регионов реабилитацию наркоманов внесло в Госдуму заксобрание Липецкой области, передает корреспондент ИА REGNUM28 декабря. Парламентарии обратили внимание на то, что сейчас к полномочиям субъектов РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым за счет средств бюджета региона, отнесены вопросы организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

Читайте подробнее: Законопроект о реабилитации наркоманов за счет регионов внесен в Госдуму

Студентам иностранных вузов — гражданам РФ предлагается дать право на получение пенсии по потере кормильца до достижения ими возраста 23 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM28 декабря, соответствующий законопроект внес в Госдуму парламент Калмыкии.

Сейчас граждане РФ, самостоятельно поступившие в иностранные вузы (без официального направления в вуз в соответствии с международными договорами РФ), не имеют право на получение таких пенсий. При этом лицами, имеющими право на получение пенсии по случаю потери кормильца, признаются дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся в вузах или колледжах на очном отделении до достижения ими возраста 23 лет, если они были направлены в вуз, находящийся за пределами РФ, согласно международному договору.

Читайте подробнее: Законопроект о сохранении пенсий по потере кормильца студентам внесен в ГД

Законопроект, устанавливающий единые требования к объему медицинских услуг по полисам для мигрантам, внесло в Госдуму заксобрание Ленинградской области. Парламентарии предлагают на уровне закона унифицировать объем медуслуг по медицинским полисам, которые требуются иностранным гражданам для въезда на территорию России и подачи документов для получения патента, разрешения на работу.

Страховые компании продают полисы, которые значительно различаются по объему предоставляемых услуг, что определяет существенную разницу в цене страхового полиса, указали депутаты. Также большинство полисов добровольного медицинского страхования содержат ограничения по количеству обращений за медицинской помощью, предусматривают оказание иностранному гражданину медицинской помощи только в экстренной форме, а не в неотложной, а также иные условия, не позволяющие мигранту получить медицинскую помощь в необходимом объеме на основании такого полиса, обеспокоены они.

Читайте подробнее: Законопроект о едином объеме медуслуг по полисам для мигрантов внесен в ГД

Законопроект, уточняющий квоты для мигрантов, внесен в Госдуму заксобранием Ленинградской области. Так, согласно поправкам, квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, установленные правительством РФ, допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории субъекта РФ, установленная высшим должностным лицом субъекта РФ, не распространяются на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

Читайте подробнее: Регионам предложили механизм увеличения квот на мигрантов

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал традиционное итоговое интервью агентству «Интерфакс»

Европейские политики в кулуарах говорят российским представителям о том, что идти на конфронтацию с Россией из-за Украины было ошибкой, но публично произносят совсем иные вещи. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Они все, вообще, не производят впечатление опытных, мудрых, дальновидных политиков, но я бьюсь над этим вопросом сам, я не могу понять иногда причину. Иногда то, что они произносят с трибуны, противоречит тому, что они говорят тебе один на один, когда никто не слышит. И вот поодиночке подавляющее большинство членов Евросоюза мне говорит те вещи, которые я считаю разумными, что ошибка идти на конфронтацию с Россией из-за Украины, которая сама оказалась, в общем-то, жертвой политики Евросоюза, который пытался ее поставить перед этим выбором: или, или», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

Читайте подробнее: Лавров: Политики ЕС поодиночке и наедине признают свои ошибки

В 2015 году дала о себе знать усиливающаяся конкуренция за воздействие на трансформацию международной системы. «2015 год в международных делах был сложным. Давала о себе знать усиливающаяся конкуренция за воздействие на продолжающийся процесс трансформации международной системы. Более четко обозначились две основные тенденции: с одной стороны, к тому, чтобы направить эту конкуренцию в цивилизованное русло, поставить во главу угла необходимость налаживания серьезной коллективной работы по отражению нарастающих вызовов, по укреплению в общих интересах механизмов глобального управления на основе международного права и центральной роли ООН», заявил Сергей Лавров.

Читайте подробнее: Лавров: «В 2015 году мы столкнулись с редкими по накалу информкампаниями»

Действия террористов из ИГИЛ (ДАИШ) создали реальную угрозу международной безопасности. «Особую остроту ситуации придавало беспрецедентное усиление террористической угрозы. Террористы из ИГИЛ, других экстремистских группировок удерживали значительные территории в Сирии и Ираке, совершали бесчисленные варварские преступления, включая теракты против граждан России, государств ЕС, Ближнего Востока, Африки, США, спровоцировали массовый исход населения, в том числе в сторону государств ЕС, строили планы создания «халифата» от берегов Атлантики до Пакистана. Их действия создали реальную угрозу не только региональной, но и международной безопасности», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.

Читайте подробнее: Лавров: Спецоперация ВКС РФ прояснила картину происходящего

События на Украине принесли неисчислимые страдания народу этой страны. «Хотелось бы, чтобы не менее трезвый, ответственный подход возобладал в том, что касается преодоления украинского кризиса, который был разожжен непосредственно на границах России в результате безответственных действий США и ЕС по расширению подконтрольного им геополитического пространства, принес неисчислимые страдания народу Украины и продолжает отравлять атмосферу на европейском континенте», — заявил Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона прикладывает все усилия для того, чтобы помочь украинцам преодолеть внутренний конфликт: «На протяжении года наша страна делала все, чтобы помочь украинцам преодолеть внутренний конфликт, восстановить национальное согласие и вернуться на путь устойчивого развития. При активном личном участии президента Владимира Путина в феврале был согласован Минский комплекс мер, представляющий собой сбалансированную безальтернативную основу политического урегулирования. На его основе достигнуто прекращение огня, которое, хоть и с нарушениями, в целом соблюдается».

Читайте подробнее: Лавров: «Украинский кризис отравляет атмосферу на европейском континенте»

В процессе выполнения соглашений, заключенных в Минске, многое будет зависеть от диалога между Киевом и донбасскими столицами. «В деле выполнения Минских соглашений — а в рамках «нормандской четверки» достигнуто понимание, что они продолжат действовать — очень многое будет зависеть от эффективности диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Стороны конфликта, прежде всего, украинские власти, должны найти политическую волю для реализации через переговоры тех компромиссных решений, которые закреплены в минском «Комплексе мер», — считает Сергей Лавров.

По его словам, Европа начинает осознавать настоящую позицию киевских властей: «Совершенно бессмысленно навязывать свою позицию в одностороннем порядке и тем более — пытаться переложить вину за затягивание урегулирования Киевом на Россию, да еще и оправдывая этим продолжение абсурдной санкционной политики в отношении нашей страны. При этом в Европе все больше понимают суть происходящего, включая и то, что новая попытка киевских властей прибегнуть к военной силе — а такие планы вынашиваются — имела бы тяжелые, трагические последствия, прежде всего для украинского народа».

Читайте подробнее: Лавров посоветовал Украине перестать навязывать позицию

Несмотря на декларации руководства Турции о своих миролюбивых намерениях в отношениях с Россией, отношения между странами напрягаются

Руководство Турции заинтересовано в возобновлении прежнего формата отношений с Россией. Соответствующее заявление сделал в интервью телеканалу Al Arabiya президент Турции Реджеп Эрдоган.

Эрдоган оценил те отношения, которые сложились в последнее время между странами, как крайне негативные. Нужно восстанавливать прежние отношения при помощи дипломатических переговоров, считает он.

«Сейчас они не порваны окончательно. За последние 10 лет мы достигли такого прогресса в отношениях, которого не было никогда раньше. Мы стали стратегическими партнерами», — сказал он.

Читайте подробнее: Эрдоган о России: «Мы за то, чтобы победила дружба»

В отношении Турции будут введены новые меры. Такое решение озвучил на заседании правительства России премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Будут и последующие действия, о которых будет объявлено, председатель правительства уже анонсировал их на заседаниях», — сказал Дворкович.

Новые меры в отношении Турции не означают, что Москва полностью намерена прекратить взаимодействие с этой страной. Но оставлять без ответа политику Турции в отношении России неправильно, считает он.

«Мы считаем, что нужен адекватный ответ на недружественные действия», — сказал Дворкович.

Читайте подробнее: Дворкович сообщил о новых мерах РФ в отношении Турции

Смольный намерен принимать «взвешенные решения» относительно дальнейшей судьбы турецкого бизнеса в Петербурге. Об этом в интервью СМИ заявил сегодня, 28 декабря, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Глава города напомнил, что в Петербурге турецкий строительный бизнес участвует в строительстве проекта «Лахта центр» и центрального участка Западного скоростного диаметра.

«Понятно, что в ущерб себе каких-то мер город принимать не должен. Тем не менее, в перспективе у турецких фирм могут возникать проблемы с участием в экономических проектах. К турецкому бизнесу будет приковано пристальное внимание. Но там, где это вредит городской экономике, мы должны принимать взвешенные решения», — сказал Полтавченко.

Читайте подробнее: Петербург не должен понести ущерба от осложнения отношений с Турцией

Определить перечень российско-турецких контрактов, на которые не распространяются санкции, поручил сегодня, 28 декабря, президент РФ Владимир Путин. Согласно подписанному им указу, вносятся изменения в указ 28 ноября «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

Читайте подробнее: Путин поручил определить контракты с Турцией, не подпадающие под санкции

Указ, запрещающий или ограничивающий выполнение турецкими организациями отдельных видов работ на территории России, подписал сегодня, 28 декабря, президент РФ Владимир Путин. Согласно изменениям, внесенным в указ о мерах по обеспечению национальной безопасности и защите граждан России от противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции,"признаки нахождения организаций под контролем граждан Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, определяются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Читайте подробнее: Путин ограничил работу турецких организаций в России

К решению запретить принимать на работу граждан Турции, принятому после того как был сбит российский самолет Су-24, положительно относятся 68% жителей России, отрицательно — 17%, среди молодых — 23%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

24% российских граждан сообщили, что турки им симпатичны, 38% испытывают к ним антипатию; у 38% мнения нет (или они не хотят им делиться). Полагают, что у турок и русских больше общего, чем различий, 19% респондентов, противоположное мнение разделяют 65% опрошенных.

Читайте подробнее: Решение не принимать на работу граждан Турции одобряют 68%: опрос

Правительство Турции нанесло России удар в спину, и лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган поплатится за это политической карьерой. В этом уверен глава Крыма Сергей Аксёнов. Такую точку зрения он высказал на своей итоговой пресс-конференции в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Аксёнов согласился с заявлением президента России Владимира Путина, что «помидорами они не отделаются», и напомнил — Турция «поднималась» за счёт стран, которые в 90-х годах входили в состав СНГ. «За счёт той же Украины, Российской Федерации, за счёт туризма, а сейчас выполняют заказы Госдепартамента Соединённых Штатов. Ну и я думаю, что для них это плохо кончится. Я имею в виду — для правительства Турции. Турецкий народ сам, я уверен, не хочет никакого конфликта. Так что и это пройдёт тоже. Я думаю, господину Эрдогану политическое будущее своё надо планировать на достаточно короткий срок. По окончании своих президентских полномочий, я думаю, он повторно переизбран не будет», — заявил глава Крыма.

Читайте подробнее: Аксёнов: «Эрдогану надо политическое будущее планировать на короткий срок»

Россияне готовятся к наступающему празднику

В городе Орске Оренбургской области в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» автоинспекторы провели флешмоб с использованием световозвращающих элементов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по региону.

Цель мероприятия-привлечение внимания общественности к проблеме безопасности пешеходов в темное время суток, а также популяризация использования светоотражающих элементов пешеходами, разъяснение особенностей размещения и использования таких элементов.

Все участники флешмоба разместили на своей одежде световозвращатели, продемонстрировали наглядно, как они действуют.

Читайте подробнее: В Оренбуржье в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» прошел флешмоб

Калининградская область, ставшая в 2015 году лидером по развитию агросектора на Северо-Западе, совершенно просела по позиции импортозамещения главного символа Нового года. И это, пожалуй, тот случай, когда экспорт воспринимается позитивно. В декабре российский эксклав импортировал более 3,5 тысяч штук новогодних пихт и елей из Польши, Латвии, Словакии и Дании. Как отметили в региональном управлении Россельхознадзора, вся продукция прошла фитосанитарный контроль и допущена к реализации.

Читайте подробнее: Калининград просел в импортозамещении главного символа Нового года

Продукты для салата оливье на пять порций обошлись корреспонденту ИА REGNUM в севастопольском супермаркете приблизительно в 280 рублей. Салат по традиционному рецепту включает в себя: яйцо куриное, огурец солёный, горошек зелёный консервированный, картофель, морковь, майонез, колбасу варёную, лук.

Чек из супермаркета выглядел следующим образом: яйца 5 шт. — 33 рубля, огурцы солёные 2 шт. — 23 рубля, горошек зелёный консервированный, 1 банка — 55,90 рублей, картофель (20,30 рублей за 1кг) 4 шт. — 12 рублей, морковь (24,70 рублей за 1 кг) 1 шт. — 4,20 рубля, майонез 180 грамм — 29,90 рублей, колбаса докторская (341 рубль за 1 кг) 348 грамм — 118,67 рублей, лук репчатый (27,40 рублей за 1 кг) 1 луковица — 2,74 рубля. В итоге, оливье к новогоднему столу для пятерых человек обошлось в 280 рублей.

Читайте подробнее: Салат оливье для новогоднего стола в Крыму обойдется в 280 рублей

17% жителей Москвы в этом году в качестве новогоднего подарка выбирают книгу. На фоне общего снижения продаж в книжных магазинах Москвы на 7%, продажи в предновогодние праздничные дни в целом не изменились, при этом в этом году наметилась положительная динамика. Таковы данные аналитического исследования, которое провела Ассоциация книгораспространителей независимых государств (АСКР), сообщили в пресс-службе Московского дома книги (МДК).

В частности, абсолютным хитом новогодних продаж 2015 года стали книги по творчеству и искусству, а также антистресс-раскраски для взрослых, — спрос на такие издания в качестве подарка по сравнению с прошлым годом вырос на 29%.

Читайте подробнее: В Москве вырос спрос на книги как новогодний подарок

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» встретят Новый, 2016, год в полевых условиях. В этот раз в более многочисленном составе. «Сейчас на опорном пункте парка «Омега» на острове Земля Александры живут и работают 14 государственных инспекторов. В прошлом году на Земле Франца-Иосифа зимовали пять человек», — сообщил ИА REGNUMдиректор парка Роман Ершов.

Чтобы встреча Нового года прошла в праздничной атмосфере, самолётом на Землю Александры были отправлены фрукты и шампанское, а также посылки от родных. В полночь с 31 декабря на 1 января праздник отметят те, кто будет свободен от дежурства.

Читайте подробнее: Посылка с шампанским отправилась в Арктику

А погода готовит новые сюрпризы

В столичном регионе началось похолодание, заявил 28 декабря на пресс-конференции руководитель Росгидромета Александр Фролов. По прогнозу синоптика, в ночь с 31 декабря на 1 января в столице ожидается до — 17 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Понижение температуры будет продолжаться ориентировочно до 3 января. Градусник может опуститься до — 22 градусов», — сообщил Фролов.

Он добавил, что будет малооблачно, сильных осадков не ожидается. «Будет аномалия другого знака — 4−5 градусов ниже нормы», — сообщил глава ведомства.

Читайте подробнее: На Новый год в Москве будет аномально холодно