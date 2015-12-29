Прошлогодние прогнозы по российской экономике не просто не оправдались — они оказались намного более оптимистичными, чем положение дел в реальности. Эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, полагают, что в конце 2015 года реальные цифры инфляции и безработицы превышают официальные данные как минимум в 2 раза — инфляция 25% и 12% — безработица. С таким прогнозированием прогнозы устаревают еще до публикации, причем очевидно, что и в 2016 году вероятен неблагоприятный сценарий — об этом свидетельствуют данные о снижении инвестиций в основной капитал и резкое снижение платежеспособного спроса.

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Напомним, что ЦБ обнародовал в конце 2014 года нулевой прогноз по росту ВВП, а самые последние прогнозы МЭР по итогам года оценивают спад российской экономики в минус 3,7%. Пессимизм ЦБ РФ год назад не превышал 8,4% — этот прогноз был уточненным и самым трагическим. Теперь уже глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорит о 13%-м уровне инфляции 2015 года. Единственное, показатели чего действительно улучшились, — это отток капитала: вместо прогнозируемых в 2014 году 120 млрд долларов оттока мы имеем в 2 раза меньше — по данным Минфина, отток капитала по итогам года составит 60 млрд долларов. Однако тут можно сделать вывод, что все основные состояния из России уже утекли, поэтому данные об уменьшении оттока капитала можно интерпретировать и не столь радужно для макроэкономики.

Прогнозы МЭР устаревали еще до публикации

В течение 2015 года мы наблюдали реализацию наиболее пессимистичного сценария из тех, что озвучивались в конце 2014-го, заявил гендиректор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов. «Реальная заработная плата снизится на 8,1%, что приведет к снижению оборота розничной торговли на 8,5%. И это неудивительно. Упорное игнорирование властями вопросов экономического развития приносит свои плоды. Падение продемонстрировали торговля, строительство, промышленное производство. Но важнее другое. Темпы снижения инвестиций в основной капитал явно свидетельствуют о том, что и в будущем году ничего хорошего нам ждать не приходится», — делает вывод эксперт.

При этом некий рост показало производство продуктов питания в связи с санкциями, напоминает Гладких-Родионов. «Но если вспомнить о показателях инфляции, то рост этот окажется более чем скромным. Более того, меняется структура потребления продуктов питания — в условиях падения доходов граждане выбирают более дешевые и менее качественные товары, что также нельзя считать положительным фактором для развития этого сектора», — отметил эксперт.

Минэкономразвития традиционно несколько приукрашивает реальную картину, считает Гладких-Родионов. «Достаточно вспомнить многократные, чуть ли не ежемесячные заявления главы МЭР г-на Улюкаева о том, что теперь, в этом месяце, мы точно достигли дна. Но общую тенденцию данные прогнозы отражают верно», — говорит он. Причиной частых изменений прогнозных показателей является, скорее всего, с одной стороны, то, что данные прогнозы всегда основываются на показателях прошлых периодов, и в связи с тем, что на составление их требуется достаточно много времени, они успевают устареть еще до публикации. С другой стороны — в них зачастую не учитывается действие внешних факторов, таких как политические решения руководства РФ, влияющие на ситуацию в экономике, действия ЕС и США, ОПЕК и так далее, указывает эксперт. «И можно с сожалением предполагать, что подобная тенденция сохранится и в новом, 2016 году», — отмечает аналитик.

Без господдержки спад промышленности мог бы быть большим

Самой динамичной отраслью российской экономики пока является сельское хозяйство, указывает соучредитель и управляющий партнер Preply Кирилл Бигай. «Темпы прироста должны были составить около 1%, но уже за 11 месяцев этого года, по данным Росстата, рост производства сельхозпродукции достиг 2,9%, в ноябре — на 2,3%. Предполагалось, что положительную динамику сохранит сельское хозяйство, в том числе и за счет процессов импортозамещения», — говорит эксперт.

А вот в промышленности все оказалось хуже, чем прогнозировалось в 2014 году. «В промышленности Минэкономразвития, наоборот, прогнозировало спад на уровне 1,6%. На деле все оказалось гораздо хуже — по итогам 11 месяцев падение составляет 3,5%. Очевидно, это связано с негативным эффектом на экономику от санкций, впрочем, без господдержки спад в промышленном производстве и машиностроении, особенно в автомобилестроении, мог оказаться еще более значительным», — поясняет Бигай.

Прогноз по инфляции на 2015 год Банк России сохранил на уровне 12−13%, и эту цифру можно считать умеренной по сравнению с достигнутым в отдельных месяцах 2015 года уровнем в 16%. Однако вряд ли эту тенденцию можно считать полностью позитивной: «Банк России сохранил прогноз по инфляции в 2015 году на уровне 12−13%, но здесь следует обратить внимание на причины такого относительно умеренного показателя. Рост цен существенно замедлился вследствие значительного сжатия платежеспособного спроса», — говорит Бигай.

Инфляция будет 25%, безработица — 12%

2015 год был богат абсолютно непредсказуемыми событиями как на геополитическом фоне, так и на рынках, в первую очередь нефти, отмечает управляющий партнер компании Heads Consulting Александр Базыкин. «Падение цены на нефть в последний месяц до 11-летних минимумов станет еще одним негативным фактором для нашего ВВП и других макроэкономических показателей», — говорит эксперт.

Примечательно, что еще в прогнозе ЦБ на 2015 год, опубликованном в конце 2014 года, среднегодовой ценой на нефть объявлялась цифра в 95 долларов за баррель. В то время как сейчас и заложенная в бюджет на 2016 год цена на нефть в 50 долларов за баррель подвергается сомнению — во всяком случае, в МЭР сомневаются, что доходы бюджета смогут достигнуть прогнозируемых цифр, исходя из того, что в конце 2015 года цена на нефть балансирует на уровне 36−37 долларов за баррель.

Реальный сектор экономики пострадал от кризиса наиболее сильно, особенно это касается транспорта и добывающей отрасли, отмечает эксперт. При этом реальные цифры инфляции вырастут по итогам года едва ли не в 2 раза относительно официально прогнозируемых: «Вероятно, что падение ВВП РФ по итогам года составит порядка 4%, инфляция (реальная) — около 25%, а безработица — также реальная, а не по расчетам Росстата — около 12%», — полагает Базыкин.