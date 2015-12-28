Секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа заявил, что ситуация в районе соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении вызывает серьезную озабоченность, и есть потребность предотвратить эскалацию конфликта. «Мы с большой тревогой смотрим в том числе и на то, что происходит сегодня на Кавказе, особенно в связи с карабахским конфликтом, на линии соприкосновения — на то, что там уже применяются тяжелые вооружения, применяются танки, есть человеческие потери, — подчеркнул секретарь ОДКБ. — Я считаю, что политический ресурс наших государств должен быть использован для того, чтобы ни в коем случае не допустить дестабилизации обстановки. Чтобы уже сегодня этот уже в достаточно горячей стадии конфликт не перерос в крупномасштабные военные столкновения». При этом он обозначил, что такая «перспектива угрожает всему Кавказу», что надо действовать «прежде всего политическими методами», используя авторитет глав государств, а также призвал участников ОДКБ приложить усилия для умиротворения ситуации и прекращения обстрелов.

odkb-csto.org Слева направо: Сейран Оганян, Николай Бордюжа

Отметим, что это заявление сделано, во-первых, после состоявшегося в Москве саммита глав государств ОДКБ, и, во-вторых, после раунда переговоров между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном в швейцарском Берне, которые кем-то даже были восприняты как «обнадеживающие». Хотя официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «прорыва в Берне не произошло». При этом она подчеркнула, что «российская сторона одобряет политический диалог на высшем уровне для урегулирования конфликта мирным, политико-дипломатическим путем». Но из зоны соприкосновения конфликтующих сторон в Карабахе приходят сообщения о высокой интенсивности боестолкновений с использованием крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии. Если исходить из логики переговорного процесса по его урегулированию, то Баку и Ереван должны были бы двигаться в сторону снятия военного напряжения. Объективно в этом больше всего заинтересована Армения, поскольку ей удается грамотнее просчитывать фактор времени, сопряженный с заметными переменами как на глобальном уровне, так и на региональном.

Баку тоже внимательно отслеживает эти процессы, но по мере развития событий у него шансов разрубить по своему сценарию запутанный узел карабахского конфликта не прибавляется. Запад, на который делается ставка в связи с энергетическими проектами, альтернативными России, так и не преподносит «ключей» к этому конфликту. Вперед выставляется тактика, но не стратегия, когда различные «компромиссы» в формате Мадридских принципов уже на стадии своего обсуждения выхолащиваются в сущности манипуляционного свойства. Когда же ресурс у такой игры оказывается исчерпанным, Запад вперед выбрасывает лозунги нарушений в сфере прав человека, авторитаризма, которые не способны решить карабахскую проблему уже по определению.

До недавнего времени Баку схематично пытался сдержать Россию на Каспии, конкурируя с ней в осуществлении энергетических проектов на европейском направлении через Турцию, рассчитывая при этом на существовавший российско-турецкий альянс. Но сейчас, неожиданно для Баку, США и Россия сначала решили остановить Турцию и пропустить вперед Иран. Потом в результате российско-турецких отношений проблемной для Баку стала его «перемычка» с Анкарой при одновременной «демократической атаке» Запада на Баку на фоне потенциального расширения географии нестабильности, дрейфующей с Ближнего Востока. Так рождается новый геополитический сюжет: соблазн со стороны определенных сил создать для России после сирийского фронта еще и кавказский «очаг», но уже через дестабилизацию ситуации в Карабахе. Именно в таком контексте, на наш взгляд, следовало бы воспринимать первую часть заявления Бордюжи.

Вторая его часть касается использования политического ресурса стран ОДКБ, «чтобы ни в коем случае не допустить дестабилизации обстановки», и где указывается на приоритет использования политических методов через авторитет глав государств. Это означает, что Москва на данном этапе исключает сценарий полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией, хотя с точки зрения военной логики в ситуации, когда события развиваются в каких-то 300 километрах от фронта в Сирии, Россия должна задуматься о создании в сирийской операции устойчивого кавказского тыла. В этой связи российский политолог Иван Преображенский рекомендует серьезно отнестись к проблемам с авиационным транзитом в Сирию, «когда через турецкое воздушное пространство путь в Сирию закрыт, Болгария и Греция ведут себя ненадежно». По его мнению, «гораздо безопаснее смотрится маршрут через союзную Армению, затем через иранское воздушное пространство и далее над иракским Курдистаном».

Участие Азербайджана в такой операции, учитывая его стратегическое партнерство с Турцией, маловероятно. Кстати, ИА REGNUM, а затем и немецкая радиостанция Deutsche Welle уже рассматривали сценарий увязки Карабаха с Сирией, которая находится южнее его, и, как указывает Преображенский, это «самый удобный путь, который не могут перекрыть США и их союзники по НАТО». В случае военной необходимости ОДКБ вправе поставить этот вопрос в формате коалиций по борьбе с ДАИШ (или ИГИЛ — структура, запрещенная в России), то есть на первом этапе в политической плоскости. Это вовсе не означает то, что таким образом ОДКБ станет решать карабахскую проблему, которая будет по-прежнему оставаться в дипломатической компетенции Минской группы ОБСЕ.

Заметим, что, судя по косвенным признакам, этот вопрос был в поле зрения во время недавних переговоров генсека ОБСЕ Ламберто Заньера и Бордюжи. Комментируя их, бакинский политолог Расим Мусабеков сетовал на то, что «обозначенные лица не имеют полномочий конкретно заниматься урегулированием карабахского конфликта». Они этим и не занимаются. Проблема как раз в том, что Азербайджан обстреливает уже территорию Армении, что вынуждает или провоцирует ОДКБ на принятие мер упредительного союзнического характера. К тому же союзная Азербайджану Турция ведет игру без правил, вводя своих военных и бронетехнику в иракскую провинцию Найнава, заявляя, что «Курдская автономия Ирака жизненно важна для Турции», хотя эта акция расценивается Багдадом и Лигой арабских государств (ЛАГ) как нарушение национального суверенитета Ирака.

Позиция Турции в курдском вопросе вызывает много вопросов. Она одновременно воюет в Ираке и в Сирии против ДАИШ, ведет борьбу с сирийскими курдами и с курдским сепаратизмом на своей территории, что, по оценке турецких экспертов, запустило в Восточной Анатолии геополитические процессы распада, которые в перспективе способны привести к тому, что через образовывающуюся там «черную дыру» к границам Закавказья станут пробиваться джихадисты. Это уже не рассуждения академического уровня. Как сообщает портал Minval.az, «официальные лица Азербайджана зачастили в Москву». Состоялась встреча руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева с председателем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а до этого в Москве провел переговоры первый вице-премьер Эюб Ягубов.

Правда, когда директор ФСБ России Александр Бортников обратил внимание на то, что угроза терроризма все ближе подступает к СНГ, и призвал страны, включая Азербайджан, усилить свои границы, многие бакинские СМИ стали утверждать, что якобы «Москва запугивает Баку угрозой ДАИШ». Возможно, именно в таком ключе и будет восприниматься там нынешнее заявление Бордюжи. Но в Закавказье в целом и на карабахском направлении в частности сегодня закручивается мощный клубок противоречий различных региональных и мировых держав. ОДКБ должна быть готова к принятию нестандартных решений.